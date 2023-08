'Personība biznesā': Laura Sebre. Saldumi no ziemeļu mežiem

Lauras Sebres uzņēmums "Premium chocolate" ar zīmolu "Nelleulla, chocolate from the forest" ražo šokolādes saldumus, īpaši akcentējot dabas bagātības, un aptuveni 90% no saražotā tiek eksportēts.

Lai paplašinātu darbības lauku, uzņēmēja iegādājusies dabīgo saldumu biznesu "Sēklu muss", kas ļaus piedāvāt jaunus produktus veselīgo našķu cienītājiem.

SIA "Premium chocolate" dibināta 2012. gada novembrī. Pirms sava šokolādes biznesa uzsākšanas Laura darbojās dažādos amatos finanšu jomā.

Uzņēmēja lepojas, ka ar saviem produktiem var nest Latvijas vārdu pasaulē. To, ka saldumi ražoti Latvijā, viņa uzsver vienmēr un visur.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Man ir un vienmēr ir bijis svarīgi, ka ražoju Latvijā un ar to varu nest Latvijas vārdu pasaulē. Uzskatu to par tādu kā savu mazo misiju vai mērķi un domāju, ka tas ir veiksmīgi izdevies, jo savu saražoto "Nelleulla" šokolādi eksportējam uz 16 pasaules valstīm. Vienmēr un visur esmu uzsvērusi, ka ražojam Latvijā.

Arī koncepts kopumā ir ļoti pateicīgs. "Nelleulla, chocolate from the forest" nozīmē, ka mēs izmantojam ogas no ziemeļu mežiem. Tas ir viegli un skaisti pastāstāms, garšo ļoti labi un nedaudz citādāk nekā standarta centrālajā Eiropā ražota šokolāde. Ar lielu prieku un interesi stāstu, kur ir Latvija, kā mēs dzīvojam, kas mums ir svarīgi, ka Latvijā mīt daudz radošu un veiksmīgu cilvēku, cik skaista ir daba. Un tiešām no sirds ar to lepojos.

Nekad, arī pašā sākumā, neesmu domājusi par variantu, ka varētu teikt, ka ražoju Eiropā. Kad uzsāku biznesu, tas bija diezgan populāri. Saistībā ar biznesu es daudz ceļoju, redzu un ļoti skaidri apzinos, ka Latvijā ir daudz labu ideju, radošu cilvēku, ir daudz enerģijas un mērķtiecības tās idejas iznest šeit un pasaulē. Tas mani ļoti motivē. Arī klienti bieži brauc pie mums. Viņi katru reizi ir ļoti patīkami pārsteigti par to, ko redz Latvijā – par dabu, pilsētu, cilvēkiem, produktiem, labu ēdienu un servisu.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

Šobrīd lielākais izaicinājums ir ražošanas izmaksu pieaugums, laiks ir saspringtāks un nestabilāks. Šī brīža lielākais uzdevums ir, kā ražot efektīvāk un joprojām pārdot vairāk, lai tik ļoti nejustu šo ražošanas izmaksu pieaugumu.