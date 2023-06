'Personība biznesā' – Linda Lukstiņa. 'Manillai' drīz apaļa jubileja

Linda Lukstiņa ir dizaina papīrlietu uzņēmuma "Manilla" īpašniece. Ar "Manilla" zīmolu šobrīd Latvijā darbojas divi veikali, un bizness šogad augustā svinēs savu desmito dzimšanas dienu.

Savukārt pērn tika atvērts pirmais franšīzes veikals Itālijā, Milānā.

Līdz šim biznesam Lindu atvedusi viņas sirdslieta. Viņa atzīst, ka, lai gan iesākusi, tā arī nekad nav pabeigusi rakstīt "Manilla" biznesa plānu un arī lēmumus bieži pieņem, paļaujoties tieši uz savu iekšējo sajūtu un intuīciju.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Ja godīgi, tad es pati nekad uz sevi no šāda skatpunkta neesmu skatījusies. Es daru to, kas man patīk, esmu izveidojusi ap sevi nelielu, gaumīgu un mājīgu oāzi, kurā varu ar baudu pavadīt savu ikdienu un paralēli arī gūt no tā peļņu. Taču man nav pašmērķa nepārtraukti augt vai pelnīt vēl vairāk, es baudu šo procesu un jūtos apmierināta arī kā maza uzņēmuma vadītāja.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

Cenu pieaugums valstī ietekmē arī klientu iepirkšanās paradumus visos preču segmentos, un, tā kā nepiedāvājam pirmās nepieciešamības produktu, vairāk jādomā par klientu uzrunāšanu un ieinteresēšanu.