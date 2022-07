'Personība biznesā': 'Moller Auto' uzņēmumu grupas izpilddirektore Izīda Gerkena

Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Izīda Gerkena "Moller Auto", kas nodarbojas ar automašīnu tirdzniecību, strādā jau kopš 2012. gada un šobrīd ieņem "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektores amatu.

"Moller Auto" Latvijā pārstāv auto zīmolus "Volkswagen" un "Audi".

"Esmu pārliecināta, ka panākumu pamatā ir darbs. Ja gribi dzīvē kaut ko sasniegt, tad esi gatavs daudz un smagi strādāt. Neticu viegliem panākumiem un skaļiem lozungiem. Ja tev atliek laiks daudz un plaši runāt, tad, visticamāk, tev nav laika darīt," saka Izīda Gerkena.

Viņa atzīst, ka šobrīd nozarē, kurā strādā, ir ļoti daudz nezināmā, un rudenī jautājumu būs vēl vairāk nekā atbilžu, tāpēc jābūt gataviem dažādiem scenārijiem.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Fakts, ka pēdējo desmit gadu laikā savu karjeru esmu attīstījusi auto industrijā, drīzāk ir sakritība, nevis likumsakarība. Mana sirdslieta ir loģistika, kur sākotnēji veidoju savu karjeru.

Pirms desmit gadiem mani uzrunāja uzņēmums "Moller Auto", piedāvājot to restartēt un modernizēt. Vajadzēja mainīt iekšējos procesus, darba stilu un daļēji arī komandu. Mans redzējums guva ievērību.

Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?

Šī nozare ir ļoti interesanta, un man patīk tas, ko es daru. Arī šis laiks man profesionāli ir ļoti izaicinošs un interesants.

Saviem darbiniekiem atzīstu, ka veiksmes faktors nereti slēpjas pieredzes bagāžas neesamībā un milzīgā vēlmē sevi pierādīt, jo tad tu dari nezinot, kādiem zemūdens akmeņiem vari uzkāpt un no kādiem riskiem jāuzmanās. Savulaik es gāju un darīju, nedomājot par to, ka man kaut kas var neizdoties.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

Šobrīd nozarē ir ļoti daudz nezināmā. Piemēram, ar kādiem tirgus spēlētājiem mums nākotnē jārēķinās, jo tirgū ienāk arī tā saucamie netradicionālie spēlētāji. Tie, kuri agrāk autotransporta tirdzniecības nozarē nav strādājuši. Paredzu, ka mainīsies arī tradicionālais auto izplatīšanas modelis, ražotājam nepastarpināti arvien vairāk piedaloties automašīnu mazumtirdzniecībā.

Būs tirgus spēlētāju pārstrukturizēšanās un apvienošanās. Joprojām un, domāju, arī nākamajos gados būs aktuāli jautājumi, kas saistīti ar auto ražošanu un piegādi.

Līdz ar to, ņemot vērā visus iepriekš minētos nozares izaicinājumus, loģiski, ka tie tieši ietekmēs arī "Moller Auto". Tāpēc jāanalizē esošā situācija tirgū, uzņēmuma efektivitāte uz tā fona, precīzi definējot nākotnes perspektīvas.

Piemēram, ja nākotnē auto varēs nopirkt internetā, kāda būs "Moller Auto" pievienotā vērtība? Šie ir sarežģīti, bet vienlaikus izaicinājuma pilni jautājumi.

Protams, arī auto industrija saskaras ar kvalificētu darbinieku deficītu. Iespējams, iepriekšējos gadus Covid pandēmijas laikā daļa biznesa ieturēja pauzi. Nogaidoši vēroja, neriskējot ar dažādu biznesa projektu attīstību. Tagad tas biznesa dzinējs ir atkal iedarbināts, jauda ar katru dienu uzņem ātrumu un rezultātā pieaug vajadzība pēc darbiniekiem. Šeit rodas zināmi izaicinājumi. Pieprasījums pēc kvalificēta darbinieka ir liels, un darbinieki, to apzinoties, pieprasa arvien augstāku darba samaksu, ko darba devējs ne vienmēr nespēj samaksāt, jo, šīs izmaksas sedzot, galaprodukta cena pieaugs tik ļoti, ka galapatērētājs to nespēs iegādāties.

Domāju, ka rudenī jautājumu būs vēl vairāk nekā atbilžu, tāpēc mums jābūt gataviem dažādiem scenārijiem.

Fotogrāfijās:

- Vakara skrējiens

- Pārgājiens Liepas apkārtnē ar suni Dioru





Kāds bija jūsu pirmais darbs, un ko tas jums ir iemācījis?

Es vienmēr esmu daudz strādājusi. Tieši tik vienkārša ir mana atbilde. Jau no agras bērnības esmu vēlējusies strādāt. Sevi pierādīt un attīstīties. Maza esot, arī zināju, ja gribu ēst saldējumu, tad nauda par to jānopelna. Tā kā vienmēr bija arī papildus ekonomiskais stimuls.

Pēc vidusskolas pabeidzu Sporta akadēmiju un divus gadus strādāju skolā par sporta skolotāju. Šajā laikā sapratu, ka tas nav mans sirds darbs. Taču vasarā man bija izdevība pastrādāt veikalā pie brāļa, kur viņš bija vadītājs. Darīju visus darbus, sākot no apkopējas līdz pat veikala vadīšanai. Mazgāju grīdas, izvadāju preces, stāvēju aiz letes u.tml., kā arī atbildēju par pārdošanas rezultātiem. Tieši tad pārliecinājos, ka esmu "multitāskinga" cilvēks un man izdodas visus procesus sabalansēt un pārvaldīt.

Vai jūsu karjeras veidošanā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai nejaušību?

Es nekad neesmu virzījusies iegūt pēc iespējas augstāku amatu. Mani interesē darba saturs un izaicinājumi. Vienmēr gribu saprast, kāpēc daru to, ko es daru. Tātad – kāds tieši ir mana darba mērķis, jo man ir grūti vienkārši bezmērķīgi baudīt darba procesu.

Līdz ar to varam secināt, ka savu karjeru esmu mērķtiecīgi veidojusi, attīstot sevi profesionāli un ar apzinātu un rezultatīvu darbu pierādot savu profesionalitāti.

Atzīšos, ka uzņēmējdarbībā es neticu veiksmes faktoram caur nejaušību.

Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk izvēlētos?

Iespējams, izlaistu Sporta akadēmiju un neizvēlētos strādāt skolā. Vienlaikus, ja es to nebūtu izmēģinājusi, vai saprastu? Katram mūsu pagātnes solim ir likumsakarīgas sekas, kas ietekmē nākotni.

Man patīk strādāt operatīvajā biznesā. Patīk redzēt sava darba rezultātu, pieņemt lēmumus un virzīties uz mērķi. Savukārt sportiskais rūdījums palīdz izturēt ritmu. Sportam un biznesam ir daudz kopīga.

Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu. Kādi ir plusi un mīnusi?

Latvijas kā valsts mazums ir gan pluss, gan arī mīnuss. Mazs tirgus, vienlaikus salīdzinoši ātri iespējams nodibināt nepieciešamos kontaktus, kā arī aptvert savu tirgus daļu. Man žēl, ka mūsu valsts ierēdniecība un politiskā vara tā arī līdz galam nav vienojusies, ka uzņēmējdarbība Latvijā ir jāatbalsta, nevis jāizmanto tikai kā nodokļu maksātājs. Ar šo es domāju, ka no uzņēmējdarbības sagaida pēc iespējas vairāk nodokļu maksājumus Valsts kasē, bet esošā nodokļu politika un atsevišķi normatīvie akti, nevis stimulē biznesa vidi attīstībai, bet to bremzē, kā rezultātā ilgtermiņā nodokļu apjoms var samazināties, jo biznesa apjoms krītas.

Arī iepriekšējie Covid gadi pierādīja, ka krīzes situācijā pie varas esošie un ierēdniecības pārstāvji ne vienmēr spēj pieņemt adekvātus un operatīvus lēmumus.

Diemžēl domāju, ka tuvākajā nākotnē situācija būtiski nemainīsies, jo, lai tas notiktu, ir kardināli jāmainās sabiedrības domāšanai un attieksmei. Mums pašiem jākļūst prasīgākiem un apzinīgākiem, izdarot savas izvēles vēlēšanu laikā.

Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.

Mana ikdiena ir "Moller Auto" operatīvā biznesa vadība Baltijā. Jāpieņem arī stratēģiski lēmumi, kā strādāsim pēc vairākiem gadiem šajā tirgū. Mana ikdiena paiet sarunās ar Baltijas tirgus direktoriem, un jāatzīst, ka tieši pēdējo gadu laikā komunikācijas nozīme ar cilvēkiem ir ievērojami pieaugusi.

Esmu introverts darītājs, un šis introvertums sevī man bija jālauž.

Fotogrāfijās:

- Kopā ar draugiem kādā no pārgājieniem Latvijā.

- "Fisherman trail Portugālē šā gada maijā. Piecās dienās kopā nogājām nedaudz vairāk par 100 km. Kilometrāža nav liela, bet ceļojums bija piedzīvojumiem bagāts," stāsta Izīda Gerkena.

- Ceļojums uz Norvēģijas ziemeļiem, Kautakeino. "Ceļojumu apvienojām ar darba braucienu, tāpēc bijām kopā ar darba kolēģiem. Neierasti, jo ceļojām ar sniega motocikliem, izmēģinājām zemledus makšķerēšanu un redzējām daudz ziemeļbriežu," atceras "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektore.





Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?

Manas galvenās šī brīža aktualitātes vairāk ir saistītas ar pārmaiņu procesiem uzņēmumā Baltijas mērogā. Līdz ar to pat brīžos kad neesmu darbā, domāju par nākotnes izaicinājumiem un to veiksmīgākiem risinājumiem.

Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk izdarīt?

Neizdodas. Atzīšos, ka nezinu, kā to izdarīt un vai vispār to vēlos. Man patīk mans darbs un mans ikdienas ritms, no tā arī gūstu enerģiju.

Papildus es daudz sportoju. Manā dienas ritmā ietilpst aktīvas pastaigas ar suni, velobraukšana, peldēšana un fitness. Laiku veltu arī piemājas dārza kopšanai, kas labi "attīra" galvu.

Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?

Iedvesmo sasniegtais rezultāts un cilvēki man apkārt. Nebaidos no jaudīgām un spēcīgām personībām sev blakus, tāpēc mērķtiecīgi komandā izvēlos cilvēkus, kas savā jomā ir augstas raudzes profesionāļi.

Privātajā dzīvē mani motivē bērni un viņu sasniegumi. Viņi jau ir pieauguši, ar savu viedokli, tāpēc nereti mūsu diskusijas izvēršas diezgan dziļas. Jāatzīst, ka bērni palīdz man saprast, kas ir mūsdienu jaunatnes vērtību sistēmas pamatā, un tas veido manu kopējo izpratni par dažādām aktualitātēm.

Nenoliegšu, ka svarīgs motivators man ir iespēja būt finansiāli neatkarīgai. Man ir būtiski apzināties, ka vecumdienās nevajadzēs domāt par labklājību.

Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko jārēķinās?

Ja vēlies strādāt autotransporta nozarē, tad jābūt gatavam investēt savu laiku un resursu. Auto pārdošana ir darbs, kur jāuzkrāj zināšanas un kontakti, bet tas nenotiek viena mēneša vai pat gada laikā. Diemžēl bieži jaunajiem darbiniekiem nav pacietības un vēlmes sevī investēt, jo primāri ir nopelnīt tūlīt un tagad.

Esmu pārliecināta, ka panākumu pamatā ir darbs. Ja gribi dzīvē kaut ko sasniegt, tad esi gatavs daudz un smagi strādāt. Neticu viegliem panākumiem un skaļiem lozungiem. Ja tev atliek laiks daudz un plaši runāt, tad, visticamāk, tev nav laika darīt.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Ceļojumā Sardīnijā.





Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?

Es uzlādējos, sportojot un dodoties desmitiem kilometru garās pastaigās. Tas tiešām palīdz atslēgties un smelties enerģiju. Vakaros mēdzu skatīties filmas vai iegrimt kādā grāmatā, kas arī ļauj nedaudz piemirst ikdienas rūpes.

Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Grūti pateikt, ko tieši lasītāji varētu nezināt, jo mūsdienās var smelties daudz informācijas dažādos kanālos, taču vēlos pieminēt, ka esam uzņēmums ar vairāk nekā 500 darbiniekiem visā Baltijā, un 2022. gadā esam ieguvuši starptautisko "Great Place To Work" sertifikātu, kuru piešķir uzņēmumiem, kur darbinieki novērtējuši savu darba devēju daudzās kategorijās kā vienu no labākajiem.

Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?

Cilvēki. Es priecājos par to, ka joprojām pozitīvā nozīmē mani spēj pārsteigt apkārt esošie cilvēki.

Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?

Ja tas tiešām notiktu, tad ieguldītu naudu kādā labdarības projektā.

Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu. Kāda tā būtu?

Tas būtu rīts ar kvalitatīvu kafiju, aktīvu pastaigu mežā ar suni, daudz saules, jūras un sarunas ar bērniem. Vakarpusē vakariņas un vīna glāze draugu lokā. Tumšākā gadalaikā dodu priekšroku labam kino vai grāmatai.

Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.

Es bieži smaidu, kad vēroju savu suni. Dzīvnieki mums ļauj sevī atgriezt bērnību. Spēju patiesi priecāties un smieties.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Suns Diors





Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?

Apzinos, ka man neviens neko neuzdāvinās un katras veiksmes formulas pamatā ir smags darbs.

Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?

Es vēlētos dzīvot Latvijā, kurā gribētu atgriezties dzīvot un strādāt mani bērni.

Ir daudz lietu, ko mēs nespējam ietekmēt, šo valsti veidojot labāku. Taču ir lietas, kas ir mūsu katra spēkos.

Nevis liet dubļu spaiņus, kritizējot šo valsti, bet mācīties, strādāt un ar savu darbu celt Latvijas labklājību.