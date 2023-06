'Personība biznesā': Monta Nāburga. Tautumeitas spēks

Monta Nāburga ir SIA "Radada" valdes locekle, latviskā apģērbu zīmola "Radada" izveidotāja, dizainere un radošā direktore.

Biznesa pirmsākumi meklējami 2015. gadā, kad Monta atklāja savu aizraušanos ar tekstila apdrukas tehniku – sietspiedi. Sākumā sava prieka pēc, lai uz apģērba vai audumiem pārnestu savus radītos zīmējumus, bet pavisam drīz interese par viņas radītajiem dizaina risinājumiem radās arī citiem. "Radada" sietspiedes studija iekārtota bijušajā ugunsdzēsēju depo Skrīveros. Uzņēmums dibināts 2019. gadā.

"Radada" labāk zināmais dizains ir tautumeita ar vainagu vai kroni galvā un sarkanām lūpām, kas simbolizē sievietes spēku un neatkarību. Visi zīmējumi un apģērbu dizaina risinājumi ir Montas ideju realizācija.

Viņas dzīves moto: "Viss, kas notiek, notiek uz labu."

Ik svētdienu lasītājus iepazīstinām ar uzņēmējdarbībā aktīviem cilvēkiem. Citas "Personība biznesā" sarunas atradīsiet šeit.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

To, ka mana "Radada" darbnīca no lielas aizraušanās ir kļuvusi par biznesu, es sapratu tikai salīdzinoši nesen. Bet man vēl joprojām patīk domāt, ka tas ir tikai mans sirdsdarbs, kas ļauj nopelnīt naudu savām ikdienas vajadzībām. Patīk, ka varu iedvesmot cilvēkus ar to, ka savu hobiju var pārvērst par darbu, ar ko nopelnīt iztiku. Tikai jārēķinās ar to, ka tas tiešām ir liels darbs.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

Tekstila nozare šobrīd ir pārmaiņu priekšā, aktualizējot jautājumu par tekstila izstrādājumu ražošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Ražotāju uzdevums ir padomāt par to, lai katrs process līdz gatavam apģērbam un pat līdz tam, kā tas nonāk līdz klientiem, būtu pēc iespējas mazāk kaitīgs apkārtējai videi un sabiedrībai.

"Radada" jūlijā kā dalībnieks dosies uz apģērbu izstādi Londonā, kur uzsvars ir tieši uz ilgtspējību.