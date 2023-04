'Personība biznesā': Raimonds Slaidiņš. Uzņēmumu iegādes un apvienošanās eksperts

Raimonds Slaidiņš ir advokātu biroja "Ellex Kļaviņš" līdzdibinātājs un vecākais partneris. Viņš līdzdarbojies lielā daļā no sarežģītiem un stratēģiski svarīgiem uzņēmumu iegādes un apvienošanās projektiem Latvijā.

"Darījumu joma, kurā specializējos, man palīdz vest nozīmīgus procesus uz labu rezultātu. Tiesvedība, kas saistīta ar strīdiem un negācijām, nav domāta man," viņš saka sarunā ar "Delfi Bizness".

Laika gaitā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, kad pārcēlās uz dzīvi Latvijā, Raimonds Slaidiņš ir konsultējis plašu ārvalstu investoru un institucionālo klientu loku galvenokārt par uzņēmumu un to daļu iegādi un pārdošanu, kopuzņēmumiem, vairākuma un mazākuma dalības ieguldījumiem un vispārīgiem korporatīviem jautājumiem.

Privātajā dzīvē viņš ir liels mūzikas cienītājs un arī pats dzied korī, viņam svarīga arī būšana dabā un kustībā. Jau no skolas laika spēlējis basketbolu, bet tagad priekšroku dod sporta zālei un pārgājieniem.

Ik svētdienu lasītājus iepazīstinām ar uzņēmējdarbībā aktīviem cilvēkiem. Citas "Personība biznesā" sarunas atradīsiet šeit.

Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai nejaušību?

Apzināti izvēlējos studijas jurisprudencē, sāku strādāt advokātu birojā. Taču nejaušība ir tā, ka nonācu Latvijā. Latvietība, kas man vienmēr bija liela daļa no dzīves, nu kļuva reāla. Mani vecāki Amerikā bija bēgļi no Latvijas pēc Otrā pasaules kara. Vienmēr iesaistījos latviešu kopienas aktivitātēs, ar laiku ar ģimeni sākām ceļot uz Latviju, un tā vienmēr šķita interesanta daļa no manas dzīves maniem amerikāņu draugiem.