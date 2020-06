Pētījums: 2020. gada pirmie pieci mēneši Latvijas biznesā

Šogad gada pirmajos piecos mēnešos reģistrēts par 1009 uzņēmumiem mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina "Lursoft" veiktais pētījums, tajā pašā laikā likvidēto uzņēmumu skaits bijis pat mazāks nekā gadu iepriekš.

"Lursoft" apkopotā informācija par uzņēmējdarbību raksturojošajiem rādītājiem liecina, ka uzņēmēji pie pirmajām grūtībām, kuras nesusi sev līdzi koronavīrusa Covid-19 pandēmija pasaulē, nav uzreiz gājuši vieglāko ceļu, uzņēmumus lielā skaitā likvidējot. Tā vietā pārskatīti resursi, izmantoti valsts piedāvātie atbalsta pasākumi, kā arī meklētas jaunas iespējas uzņēmumu turpmākajai darbībai. Uz to uzmanību vērš arī "Lursoft" valdes locekle Daiga Kiopa: "Redzam, ka daudzi uzņēmumi maina darbības nozares, kā arī iezīmējusies vēl viena tendence, kas manīta jau marta pirmajā pusē, – uzņēmumi slēdz savas filiāles vai klātienes apkalpošanas struktūras, tā vietā aktīvāk tiek reģistrētas jaunas e-komercijas struktūrvienības."

Apkopotā informācija par jaunreģistrētajiem uzņēmumiem rāda, ka laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. maijam reģistrēts 3761 jauns uzņēmums, kamēr 2019. gada pirmajos piecos mēnešos tie bijuši 4770 uzņēmumi.

Izvērtējot pēdējo desmit gadu periodu rādītājus, jāteic, ka šī gada pirmo piecu mēnešu rezultāts ir viszemākais. Kā norāda Kiopa, ja iepriekš vidēji dienā tika reģistrēti 35–40 jauni uzņēmumi, tad šī gada marta beigās un aprīlī šis rādītājs saruka un ik dienu tika reģistrēts par 10–15 uzņēmumiem mazāk. Tiesa, šobrīd situācija ir uzlabojusies, un jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte atgriezusies iepriekšējā līmenī.

Vienlaikus šogad līdz maija beigām likvidēti jau 5139 uzņēmumi, līdz ar to kopējā uzņēmumu bilance šogad līdz šim bijusi negatīva.

Ja salīdzina ar 2019. gada pirmo piecu mēnešu rādītājiem, kad likvidēts tika 16 021 uzņēmums, šī gada statistika tik pesimistiska nešķiet. Tiesa, 2019. gada lielais likvidēto uzņēmumu skaits skaidrojams ar Uzņēmumu reģistra veikto automatizēto ekonomiski neaktīvo kapitālsabiedrību izslēgšanu no reģistra, kad atsevišķās dienās tika likvidēti uzreiz vairāki tūkstoši uzņēmumu. Tas tika darīts ar mērķi ieviest "Moneyval" ziņojumā sniegtās rekomendācijas un uzlabot situāciju naudas atmazgāšanas novēršanas jomā Latvijā.

Neskatoties uz lielo likvidēto uzņēmumu skaitu, kompāniju, kurām reģistrēta darbības izbeigšana, šī gada pirmajos piecos mēnešos bijis mazāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā. "Lursoft" apkopotā informācija liecina, ka 2019. gadā laika posmā no 1. janvāra līdz 31. maijam darbība tika izbeigta 3892 uzņēmumiem, kamēr šogad tie bijuši 3067 uzņēmumi. Līdzīgu ainu rāda arī statistika par uzņēmumiem, kuriem apturēta saimnieciskā darbība. Ja 2019. gada apskatītajā periodā tie bijuši 2139 uzņēmumi, tad šogad – par 371 uzņēmumu mazāk.

"Lursoft" skaitļi rāda, ka 2020. gada pirmajos piecos mēnešos reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls ir 23,02 miljoni eiro, no kuriem teju pusi jeb 10 miljonus eiro veido SIA "Orkla Biscuit Production" pamatkapitāls. Jaunais uzņēmums reģistrēts š.g. 12. maijā, un tas būs atbildīgs par cepumu un vafeļu ražošanu visiem "Orkla" grupas uzņēmumiem Eiropā. Tas nozīmē, ka cepumu un vafeļu ražošanas no Kungelavas Zviedrijā un Rīgas pārcels uz jauno ražotni Ādažos, kuru plānots izbūvēt blakus tur esošajai jaunajai "Laima" ražotnei. Minētās izmaiņas tiks veiktas līdz 2023. gadam, un šīs būs pēdējo gadu lielākās investīcijas Latvijas pārtikas ražošanas nozarē, radot ap 250 jaunām darba vietām.

Salīdzināšanai gan jāteic, ka pērn pirmo piecu mēnešu laikā Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls bijis ievērojami lielāks – 76,29 miljoni eiro. Tāpat kā šogad, kad pusi no kopējā pamatkapitāla nodrošinājis viens uzņēmums, arī pērn situācija bijusi līdzīga, jo 2019. gada aprīlī reģistrēts SIA "Liplat Holding", kura pamatkapitāls reģistrēšanas brīdī bijis 33,44 miljoni eiro. Jau mēnesi pēc reģistrācijas holdinga pamatkapitāls palielināts līdz 51,40 miljoniem eiro.

Otrs lielākais pamatkapitāls starp šogad reģistrētajiem uzņēmumiem – 0,90 miljoni eiro – ir SIA "Vidzemes nekustamie īpašumi" piederošajam SIA "Amālijas 5A". Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Jānis Zosārs, kurš kā patiesais labuma guvējs reģistrēts vēl trim uzņēmumiem.

Neskatoties uz nenoteiktības apstākļiem līdz ar ārkārtējās situācijas pasludināšanu valstī, uzņēmumi aizvien turpinājuši reģistrēt komercķīlas, tiesa, gan to skaits, gan arī kopējais apjoms šogad sarucis. Pēc Lursoft apkopotās informācijas, šī gada pirmajos piecos mēnešos reģistrētas 1248 komercķīlas par 5,27 miljardiem eiro. Tikmēr 2019. gadā šajā pašā periodā reģistrētas 1626 komercķīlas par kopējo maksimālo prasījuma summu 5,45 miljardu eiro vērtībā, kas nozīmē, ka šogad, neskatoties uz to, ka ķīlas reģistrētas retāk, to vidējā summa pieaugusi par 26,13%.