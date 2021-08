Pētījums: 53% iedzīvotāju biznesa uzsākšanai nepieciešami līdz 10 000 eiro

Latvijā vairāk nekā puse jeb 53% iedzīvotāju atklāj, ka sava biznesa uzsākšanai viņiem būtu vajadzīgs starta kapitāls līdz 10 000 eiro, liecina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un kompānijas “Norstat” veiktais pētījums.

Saskaņā ar pētījuma datiem gandrīz trešdaļai jeb 30% cilvēku sava biznesa īstenošanai nepieciešamais finansējums ir no 5000 līdz 10 000 eiro. Katram ceturtajam respondentam sava biznesa realizācijai vajadzīgā summa ir līdz 5000 eiro. Tikpat jeb 24% aptaujāto norāda, ka uzņēmējdarbības debijai būtu nepieciešams lielāks starta kapitāls – no 10 000 līdz 30 000 eiro.

Vienlaikus 12% aptaujāto būtu vajadzīgs starta kapitāls, kas pārsniegtu 50 000 eiro, kamēr katrs desmitais iedzīvotājs kā atbilstošu summu ir minējis amplitūdu no 30 000 līdz 50 000 eiro.

Kā secināts no datiem, Rīgā dominē starta kapitāls no 5000 līdz 10 000 eiro, to atklājusi nepilna trešdaļa jeb 29% iedzīvotāju. Vidzemē ar attiecīgo summu biznesa realizācijai būtu pietiekami aptuveni pusei jeb 47% cilvēkiem. Savukārt Pierīgā gandrīz katrs trešais jeb 29% aptaujāto norāda, ka vajadzīgais finansējums būtu no 5000 līdz 10 000 eiro, tikpat – no 10 000 līdz 30 000 eiro. Arī Zemgalē visbiežāk sastopamā atbilde norāda nepieciešamo starta kapitālu amplitūdā no 10 000 līdz 30 000 eiro, kas būtu nepieciešams 34% aptaujāto. Līdzīga tendence novērota Latgalē, kur šādu summu norādījuši 35% respondentu.

Aptauja veikta LIAA inovatīvo biznesa ideju konkursā "Ideju kauss 2021" šā gada jūlijā, intervējot 1008 Latvijas iedzīvotājus 18–74 gadu vecumā.