Pētījums: Centrāleiropā zemo cenu veikaliem joprojām ir milzīgs potenciāls

Zemo cenu tirgotāji Centrāleiropas un Austrumeiropas (CAE) tirgu atzīs par ļoti pievilcīgu, pircējiem dodot priekšroku šo mazumtirgotāju piedāvātajai pieejai "naudas un kvalitātes attiecība" – atklāj "Colliers" jaunā pētījuma "ExCEEding Borders CEE | Alive & Kicking CEE-16 on the radar of discounters" rezultāti.

Pētījuma autori secinājuši, ka, neraugoties uz pandēmiju, šī reģiona valstīs šogad ir novērots pozitīvs IKP pieaugums. Tomēr inflācija un globālās piegādes ķēdes problēmu kombinācija palielinājusi produktu un resursu izmaksas, un gala rezultātā cenu pieaugums ietekmējis arī patērētājus. Tā kā pandēmijas ilgtermiņa sekas joprojām nav zināmas, pastiprinājusies mazāku tirdzniecības centru un parku nozīme. Šo tendenci apstiprina mazo tirdzniecības centru skaita palielināšanās visā Centrāleiropas reģionā.

"Neskatoties uz pandēmiju, Latvijā turpina paplašināties gan pārtikas, gan nepārtikas zemo cenu tirgotāji. Šogad vispamanāmāk tirgū ienāca veikalu tīkls "Lidl", kas pirmos 15 veikalus vienā dienā atvēra šī gada oktobrī, kam sekoja vēl 2 veikali. Arī citi zemo cenu zīmoli, piemēram, "Mere", "FixPrice", "Pepco", turpina paplašināties Rīgā un Latvijas reģionu lielpilsētās," stāsta Jevgēņija Kiseļova, "Colliers" Tirdzniecības platību aģentūras asociētā direktore.

Gan pārtikas, gan nepārtikas preču zemo cenu tirgotāji arvien biežāk vēlas atrasties tirdzniecības parkos un mazākos tirdzniecības centros, kas domāti pastāvīgiem pircējiem, tāpēc minētie veikali parasti ir galvenie nomnieki lielākajā daļā šādu kompleksu. Šī tendence attiecas uz tirdzniecības parkiem gan lielpilsētās, gan reģionos; šāda virzība ir Centrāleiropas iedzīvotāju mainīgo pirkšanas paradumu rezultāts, tomēr pieaug arī interese par veikalu izvietojumu tradicionālajos tirdzniecības centros.

Pētījuma autori secina, ka Centrāleiropas valstīs zemo cenu veikaliem joprojām ir milzīgs potenciāls. Liela daļa šī reģiona patērētāju bieži pērk preces dažādos veikalos atkarībā no tā, kur piedāvā izdevīgākus nosacījumus. Šāda "viedās iepirkšanās" tendence labvēlīgi ietekmē zemo cenu tirgotāju ienākumus, turklāt pandēmijas laikā tie ir cietuši mazākus zaudējumus nekā tradicionālie tirgotāji. Bieži vien minētie veikali atrodas nelielos iepirkšanas centros ar āra autostāvvietām un atsevišķām ieejām, tāpēc tos mazāk skāruši ar Covid-19 saistītie ierobežojumi un klientu bažas pandēmijas laikā.