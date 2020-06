Pētījums: Latvijā 50% no tūrismā strādājošajiem ir atlaisti vai dīkstāvē

Latvijā puse no tūrisma un viesmīlības nozarē nodarbinātajiem pašlaik atrodas dīkstāvē vai ir jau atbrīvoti no darba, liecina Vidzemes Augstskolas (ViA) pētījums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pētījuma dati liecina, ka ārkārtējās situācijas dēļ 50% nozares uzņēmumu apgrozījuma kritums 1.maijā ir bijis no 80% līdz 100%, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn. Kas veicinājis darbinieku dīkstāvi vai atlaišanas. Lai arī no 146 uzņēmējiem 85 aptaujāto uzņēmēju norādīja, ka daļa darbinieku ir saņēmuši dīkstāves pabalstu, diemžēl apmēram puse uzņēmumu ir atlaiduši līdz 50 darbiniekiem, divi uzņēmumi līdz 100 darbiniekiem, bet viens - līdz 150 darbiniekiem.

Kā noskaidrots pētījumā, 50% respondentu dod priekšroku apgrozījuma kompensācijai vismaz 25% apmērā no 2019.gadā nodokļos nomaksātās naudas summas, kā arī subsidētajām darbavietām vismaz 700 eiro mēnesī (ar darba devēja piemaksu līdz gada beigām). Tāpat pētījumā atklāts, ka 59% aptaujāto piekrīt, ka būtu nepieciešamas atsevišķas grantu programmas inovācijām un konkurētspējas palielināšanai, kā tas, piemēram, ir Igaunijā un plānotas arī Lietuvā.

Savukārt patlaban valdības piedāvātā iespēja ar "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum") aizdevumiem uzņēmēju vidū netiek uzskatīta par pieņemamu risinājumu. Kā noskaidrots pētījumā, 70% respondentu ir pārliecināti, ka tas vēl vairāk palielinās uzņēmēju parādsaistības.

Aptaujā piedalījās 146 tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumi no visas Latvijas, pārstāvot viesnīcas un kempingus, tūrisma aģentūras un operatorus, ēdināšanas uzņēmumus, pasākumu norises vietas u.c., kā arī dažādas uzņēmējdarbības formas (AS, SIA, IK, ZS, u.c.).