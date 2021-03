Pētījums: lielākie sievietēm piederošie uzņēmumi

No teju 186 tūkstošiem Latvijā reģistrēto uzņēmumu trešdaļā (32,5%) vismaz viens no dalībniekiem ir sieviete, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Teju tikpat lielā skaitā uzņēmumu sievietes ieņem amatus valdēs un padomēs.

Pēdējos gados sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs un dalībnieku vidū nav būtiski mainījies.

"Lursoft" analizējis, kā atšķiras sieviešu vadīto uzņēmumu finanšu rādītāji no valsts vidējiem rādītājiem, kā arī pētījis, kādās nozarēs sievietes visbiežāk izvēlējušās dibināt uzņēmumus. Apkopoti arī dati par lielākajiem sievietēm piederošajiem un sieviešu vadītajiem uzņēmumiem, kā arī izpētīts, kuras sievietes visvairāk uzņēmumos reģistrētas kā patiesā labuma guvējas.

Visvairāk uzņēmumu – tirdzniecībā, lauksaimniecībā un ārpakalpojumu sniegšanā

"Lursoft" pētījums atklāj, ka visvairāk sievietēm piederošo uzņēmumu strādā tirdzniecībā. Šobrīd reģistrēti 8,7 tūkstoši tirdzniecības uzņēmumu, kuros vismaz 50% kapitāldaļu pieder sievietēm. Otrajā vietā popularitātes ziņā ierindojusies lauksaimniecība, aiz kuras seko juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi.

TOP 5 populārākās uzņēmējdarbības nozares uzņēmumos, kuros vismaz 50% kapitāldaļu pieder sievietēm:

1. Mazumtirdzniecība;

2. Augkopība un lopkopība;

3. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi;

4. Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana;

5. Operācijas ar nekustamo īpašumu.

Salīdzinot, kā atšķiras nozares, kurās uzņēmumus reģistrējušas sievietes, no tām, kurās uzņēmējdarbību izvēlējušies attīstīt vīrieši, redzams, ka sarakstu pirmās divas pozīcijas ir līdzīgas. Tiesa, ja sievietēm pirmajā vietā ir mazumtirdzniecība, uzņēmumos, kuros vismaz 50% pieder vīriešiem, šī nozare ierindojusies otrajā vietā, kamēr pirmajā – lauksaimniecība.

"Lursoft" izpētījis, ka trešā populārākā nozare starp sievietēm piederošajiem uzņēmumiem ir grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniegšana. Starp uzņēmumiem, kas pieder vīriešiem, šī nozare nav iekļuvusi TOP 10 sarakstā. Tikmēr starp uzņēmumiem, kur vismaz 50% kapitāldaļu pieder vīriešiem, līdztekus lauksaimniecībai un mazumtirdzniecībai ierindojusies vairumtirdzniecība, būvniecība, tāpat arī automobiļu un motociklu tirdzniecība un remonts.

"Lursoft" aprēķinājis, ka sieviešu vadītajos uzņēmumos 2019.gadā bija nodarbināti 288 tūkstoši darbinieku. Lielākais darba devējs starp šiem uzņēmumiem ir VAS "Latvijas dzelzceļš", kura valdē amatu ieņem Vita Balode-Andrūsa. Uzņēmums 2019.gadā nodarbināja 6,35 tūkstošus darbinieku. Otrs lielākais darba devējs ir Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme." Pasažieru pārvadātājs, kura valdes priekšsēdētāja ir Džineta Innusa, bet valdes locekles amatu līdz ar Jāni Golubevu, Ingu Rūtiņu un Gintu Zeltiņu ieņem arī Inga Krūkle, 2019.gadā bijis darba devējs 3,93 tūkstošiem strādājošo.

"Lursoft" izpētījis, ka sieviešu vadīto uzņēmumu finanšu rādītāji ar katru gadu uzlabojas – ja 2017.gadā šie uzņēmumi kopā apgrozījuši 19,17 miljardus eiro, tad 2019.gadā tie bijuši jau 21,99 miljardi eiro. Vidējais apgrozījums uzņēmumiem, kuru valdē ir sieviete, aizpagājušajā gadā bija 22,68 tūkst. eiro, tikmēr vidējais apgrozījuma rādītājs valstī – 24,96 tūkst. eiro.

Pozitīva dinamika vērojama arī datos par kopējo peļņu, kuru uzrādījuši sieviešu vadītie uzņēmumi. Pēc "Lursoft" aprēķiniem, 2019.gadā tā bija 1,51 miljards eiro, kas ir par 26,57% vairāk nekā 2017.gadā. Atšķirībā no vidējā apgrozījuma rādītāja, kas sieviešu vadītajos uzņēmumos ir nedaudz mazāks nekā valstī vidēji, vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu bijusi augstāka. Apkopotie dati parāda, ka 2019.gadā vidējā peļņa valstī uz vienu uzņēmumu bija 20 eiro, kamēr uzņēmumiem, kuru valdē ir sieviete, šis rādītājs bijis teju divas reizes lielāks – 37 eiro.

Lielākie sieviešu vadītie uzņēmumi – "Sanitex" un "Neste Latvija"

Skatot lielākos sieviešu vadītos uzņēmumus, kas 2019.gadā uzrādījuši vislielāko apgrozījumu, pirmajās vietās izvirzījušies privātā kapitāla uzņēmumi SIA "Sanitex" un SIA "Neste Latvija". Abi pārstāv tirdzniecības nozari.

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka Svetlana Orlova SIA "Sanitex" valdes locekles amatu ieņem jau kopš 2013.gada, un šobrīd viņa kā amatpersona reģistrēta kopumā sešu uzņēmumu valdēs. SIA "Sanitex" apgrozījums ar katru gadu uzrāda jaunu pieaugumu, un kopš 2013.gada tas palielinājies jau teju trīs reizes, augot no 136,48 tūkst. eiro 2013.gadā līdz 376,08 tūkst. eiro aizpērn.

Savukārt Evija Sudraba SIA "Neste Latvija" valdē amatu ieņem kopš 2019.gada vasaras, uzņēmuma vadībā nomainot Arttu Mikael Airlainen, kurš iecelts par degvielas tirgotāja padomes locekli. Iepriekš Evija Sudraba bijusi pilnvarniece vairākos uzņēmumos, tostarp SIA "Ektornet Land Latvia", SIA "Ektornet Real Estate Latvia" u.c. Ektornet grupas uzņēmumos.

TOP 7 lielākie sieviešu vadītie uzņēmumi, pēc apgrozījuma 2019.gadā*

1. SIA "Sanitex"

Vadītāja: Svetlana Orlova

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 376,98

2. SIA "Neste Latvija"

Vadītāja: Evija Sudraba

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 340,58

3. AS "Sadales tīkls"

Vadītājas: Baiba Priedīte, Kristīne Sarkane

Nozare: Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 320,94

4. SE "Moller Baltic Import"

Vadītāja: Ilze Grase-Ķibilde

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 288,33

5. AS "Latvijas Gāze"

Vadītājas: Inga Āboliņa, Elita Dreimane

Nozare: Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 266,00

6. SIA "LDZ Cargo"

Vadītāja: Svetlana Berga

Nozare: Transports un uzglabāšana

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 253,07

7. SIA "Depo Diy"

Vadītājas: Vineta Atvara, Vera Marisone

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 249,20

* sarakstā iekļautas sievietes, kuras ieņem amatus uzņēmumu valdē

Raugoties, kurš bijis lielākais uzņēmums pēc apgrozījuma 2019.gadā, kur vismaz 50% kapitāldaļu pieder sievietēm, pirmajā vietā izvirzījies elektrotehnikas tirgotājs SIA "MoonCom". Sākotnēji SIA "MoonCom" 2007.gadā reģistrējusi Vita Brutāne kopā ar Kristīni Vēsmu, savukārt 2008.gadā Vita Brutāne kļuvusi par uzņēmuma vienīgo kapitāldaļu turētāju. Pēdējo gadu laikā lielāko apgrozījumu SIA "MoonCom" sasniegusi 2018.gadā, kad apgrozījusi 62,12 milj. eiro, savukārt gadu vēlāk apgrozījums nedaudz samazinājies, sarūkot līdz 59,99 milj. eiro. Vēl bez SIA "MoonCom" Vitai Brutānei pieder arī trešā daļa elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA "BBG Invest" kapitāldaļu. Uzņēmumam šī gada februārī uzsākts likvidācijas process.

Savukārt, runājot par peļņu, no visiem sievietēm piederošajiem uzņēmumiem 2019.gadā visaugstākā tā bijusi nekustamā īpašuma jomā strādājošajam SIA "MARNO J", kas aizpērn pie 7,50 milj. eiro apgrozījuma pēc nodokļu nomaksas nopelnījis 6,26 milj. eiro. 95,68% uzņēmuma kapitāldaļu pieder Jeļenai Sagateljanai, kura norādīta arī kā patiesā labuma guvēja. Lai gan uzņēmēja šobrīd kā patiesā labuma guvēja reģistrēta 16 uzņēmumos, tas nebūt nav lielākais skaits, kuros kāda sieviete būtu reģistrēta kā patiesā labuma guvēja.

TOP 7 lielākie sievietēm piederošie uzņēmumi, pēc apgrozījuma 2019.gadā*

1. SIA "MoonCom"

Dalībniece: Vita Brutāne (100%)

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 59,99

2. SIA "Domenikss"

Dalībniece: Benita Danilenko (100%)

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 45,95

3. SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks"

Dalībnieces: Aksana Jansone (41,43%), Inese Riško (15%)

Nozare: Ražošana

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 40,31

4. SIA "Dizozols"

Dalībniece: Kate Glika (80,20%)

Nozare: Mežizstrāde

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 34,78

5. SIA "Mārksmens"

Dalībniece: Dace Broka (50%)

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 28,91

6. SIA "Gemoss"

Dalībniece: Ieva Treija (100%)

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 27,98

7. SIA "Ranvus"

Dalībniece: Aldona Šluka (50%)

Nozare: Tirdzniecība

Apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR: 27,21

* sarakstā iekļauti uzņēmumi, kuros sievietēm pieder vismaz 50% kapitāldaļu

Visvairāk uzņēmumos kā patiesā labuma guvēja pētījuma sagatavošanas brīdī reģistrēta Nika Berne. Kopskaitā 45 kapitālsabiedrībās. To vidū ir vairāki "Pillar" grupas uzņēmumi, SIA "Hanzas Perons", IPAS "ABLV Asset Management" u.c. uzņēmumi.

No Nikas Bernes daudz neatpaliek arī bijušā premjera Andra Šķēles ģimenes sievietes – viņa dzīvesbiedra Kristiāna Lībane-Šķēle šobrīd ir patiesā labuma guvēja 42 uzņēmumos, savukārt meitas Anete un Madara, attiecīgi, 41 un 40 uzņēmumos.

Sarakstā iekļuvusi arī nekustamā īpašuma un pamatlīdzekļu iznomāšanas kompānijas SIA "Stats Invest" līdzīpašniece (63%) Inese Alberte. "Lursoft" dati rāda, ka SIA "Stats Invest" ir dalībnieks 12 uzņēmumos, savukārt tie kā kapitāldaļu turētāji reģistrēti vēl citos uzņēmumos. Kopumā šobrīd Inesei Albertei patiesās labuma guvējas statuss reģistrēts 30 uzņēmumos. "Lursoft" Personas profilā esošā informācija liecina, ka pirms vienpadsmit gadiem Inese Alberte ar dzīvesbiedru Māri Albertu noslēgusi laulāto mantisko attiecību līgumu, paredzot visas mantas šķirtību. Inesei Albertei reģistrēti pieci nekustamie īpašumi – Jūrmalā, Siguldā un Pāvilostā. Ineses Albertes laulātais Māris Alberts kā patiesais labuma guvējs reģistrēts tikai vienā uzņēmumā – SIA "Ziedleju stāsti".

TOP 7 sarakstā iekļuvusi arī AS "UPB" līdzīpašniece, Liepājas uzņēmēja Oskara Mora meita Madara More, kura šobrīd kā patiesā labuma guvēja reģistrēta 27 uzņēmumos. To vidū ir ne tikai "UPB" koncerna uzņēmumi, bet arī uzņēmējas dibinātais bērnu preču mazumtirdzniecības uzņēmums SIA "Mr. Bunny" un bērnu rotaļlietu un apģērba ražošanas uzņēmums SIA "Wolly World", kas sākotnēji darbojās Kurzemes Biznesa inkubatora paspārnē.

"Lursoft" apkopoto sarakstu noslēdz bijušā krievu hokejista Iļjas Ņikuļina sieva Jekaterina, kura kā patiesā labuma guvēja reģistrēta virknē ar uzņēmēja Māra Martinsona vārdu saistītos uzņēmumos. Tostarp SIA "Velve", SIA "Moduls Engineering" u.c.

Sievietes, kuras visvairāk uzņēmumos reģistrētas kā patiesās labuma guvējas:

Nika Berne: 45 uzņēmumi; Kristiāna Lībane-Šķēle: 42 uzņēmumi; Anete Šķēle-Pētersone: 41 uzņēmumos; Madara Šķēle-Dupate: 40 uzņēmumi; Inese Alberte: 30 uzņēmumi; Madara More: 27 uzņēmumi; Jekaterina Nikuļina: 26 uzņēmumi.

Dati apkopoti uz 05.03.2021.