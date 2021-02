Pētījums: noskaidroti lielākie komercķīlu devēji pērn

Pagājušajā gadā jaunu komercķīlu bijis mazāk nekā gadu iepriekš, taču, neskatoties uz kritumu, to kopējā maksimālā summa palielinājusies, liecina "Lursoft" pētījums. Teju pusi no komercķīlu kopējās maksimālās summas pagājušajā gadā veido piecas lielākās komercķīlas. 2020. gada vērtīgākās komercķīlas maksimālā summa sasniedza trīs miljardus eiro, tās devējs ir "ED&F Man Feedimpex B.V." no Amsterdamas.

2020. gadā reģistrētas 3377 jaunas komercķīlas, kas ir par 213 ķīlām mazāk nekā gadu iepriekš, un to kopējā summa sasniegusi 19,86 miljardus eiro. Ja salīdzina ar 2019. gadu, pērn komercķīlu kopējā summa palielinājusies par 28,27%. Tā ir trešā lielākā komercķīlu kopējā summa pēdējo desmit gadu periodā. Vēl lielāka tā bijusi 2017. un 2018. gadā, kad pārsniedza 20 miljardus eiro.

Teju pusi no komercķīlu kopējās maksimālās summas pagājušajā gadā veido piecas lielākās komercķīlas. 2020. gada vērtīgākās komercķīlas maksimālā summa sasniedza trīs miljardus eiro, tās devējs ir "ED&F Man Feedimpex B.V." no Amsterdamas, savukārt kā parādnieki šajā komercķīlā reģistrēti 48 uzņēmumi. Pagājušā gada septembrī noslēgtajā darījumā par labu ķīlas ņēmējam "Cooperatieve Rabobank U.A." ieķīlāti arī visi ķīlas devēja krājumi, kas atrodas Latvijas teritorijā, kā arī lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi un lietu kopības nākamās sastāvdaļas.

Nākamās četras pagājušā gada lielākās komercķīlas visas reģistrētas vienā dienā un saistītas ar "UAB Bite Lietuva" grupas uzņēmumiem. Katras komercķīlas maksimālā summa ir 1,5 miljardi eiro. Kopumā 2020. gadā reģistrētas piecas komercķīlas par summu, kas pārsniedz vienu miljardu eiro.

Lielākās 2020. gadā reģistrētās komercķīlas:

3 miljardi eiro. Ķīlas devējs – "ED&F Man Feedimpex B.V.", ķīlas ņēmējs – "Cooperatieve Rabobank U.A." Reģistrēta 16.09.2020. 1,5 miljardi eiro. Ķīlas devējs – SIA "Bite Latvija", ķīlas ņēmējs – "ING Bank N.V., London Branch". Reģistrēta 27.11.2020. 1,5 miljardi eiro. Ķīlas devējs – SIA "TeleTower", ķīlas ņēmējs – "ING Bank N.V., London Branch". Reģistrēta 27.11.2020. 1,5 miljardi eiro. Ķīlas devējs – UAB Bite Lietuva, ķīlas ņēmējs – "ING Bank N.V., London Branch". Reģistrēta 27.11.2020. 1,5 miljardi eiro. Ķīlas devējs – SIA "All Media Latvia", ķīlas ņēmējs – "ING Bank N.V., London Branch". Reģistrēta 27.11.2020.

Analizējot reģistrēto komercķīlu skaitu, redzams, ka pērn bijuši uzņēmumi, kuriem gada laikā reģistrētas vairākas komercķīlas, atsevišķos gadījumos pat vairāk nekā 10. Līdere starp visiem uzņēmumiem ir Krišam Tūnam piederošā holdingkompānija SIA "TC&T Baltics", kam 2020. gada laikā vien reģistrētas 19 jaunas komercķīlas, to nodrošinātā prasījuma summai esot robežās no 150 tūkstošiem eiro līdz 5,15 miljoniem eiro. Kopumā šim 2017. gadā dibinātajam uzņēmumam šobrīd ir 21 aktīva komercķīla. "TC&T Baltics" kā kapitāldaļu turētājs reģistrēts trīs vairumtirdzniecības uzņēmumiem – SIA "DF Baltics" (47%), SIA "Duty Free Baltics" (64,5%) un SIA "Baltic XL" (94%).

Tieši "Baltic XL" reģistrēts kā parādnieks abās lielākajās SIA "TC&T Baltics" pagājušā gada komercķīlās (katras vērtība – 5,15 miljoni eiro), holdingkompānijai ieķīlājot gan SIA "Baltic XL" kapitāldaļas, gan arī visu mantu.

Top 10 uzņēmumi, kuri 2020. gadā visbiežāk reģistrēti kā komercķīlu devēji:

SIA "TC&T Baltics": 19 komercķīlas; SIA "BB Wholesale": 14 komercķīlas; SIA "Teize": 10 komercķīlas; SIA "Auris Latvia": 10 komercķīlas; SIA "Kravas auto": 9 komercķīlas; SIA "Global Spirits": 9 komercķīlas; SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs": 9 komercķīlas; SIA "Vilkme": 8 komercķīlas; SIA "Coffee Address Holding": 8 komercķīlas; SIA "Valtek": 8 komercķīlas.

Lai gan teju puse no top 10 uzņēmumiem, kuriem 2020. gadā reģistrēts visvairāk komercķīlu, ir holdingkompānijas, "Lursoft" izpētījis, ka visaktīvākie komercķīlu ņēmēji pērn bijuši lauksaimniecības nozarē. Apkopotā informācija rāda, ka šajā nozarē strādājošie uzņēmumi pērn reģistrējuši 759 jaunas komercķīlas. Vairāk nekā uz pusi mazāk komercķīlu pagājušajā gadā bijis uzņēmumiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu operācijām, kopskaitā 256 ķīlas. Šo nozari pārstāv arī 2018. gadā dibinātais norvēģiem piederošā SIA "Auris Latvia", kurai 2020. gadā reģistrētas 10 jaunas komercķīlas. Šo ķīlu vērtība sasniedz pat 7,96 miljonus eiro, un tām papildu vēl 19 komercķīlās uzņēmums reģistrēts kā parādnieks. Pērn reģistrētajās komercķīlās uzņēmums ieķīlājis savus krājumus, ķermeniskos pamatlīdzekļus, prasījuma tiesības, kā arī sev piederošo uzņēmumu kapitāldaļas. "Auris Latvia" šobrīd pieder septiņi nekustamo īpašumu uzņēmumi.

Vairāk nekā 200 jaunas komercķīlas 2020. gadā reģistrētas arī vairumtirdzniecības un finanšu pakalpojumu nozarē, kas aptver arī holdingkompānijas.

Top 5 nozares, kurās 2020.gadā reģistrēts visvairāk komercķīlu:

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības: 759 komercķīlas; Operācijas ar nekustamo īpašumu: 256 komercķīlas; Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 237 komercķīlas; Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu: 202 komercķīlas; Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 119 komercķīlas.

Analizējot, kuru reģionu uzņēmumi aizvadītajā gadā reģistrējuši visvairāk un arī visvērtīgākās komercķīlas, pirmajās rindās izvirzījusies Rīga, Liepāja, Daugavpils, kā arī Pierīgā esošie Mārupes, Stopiņu un Iecavas novadi. Iepriekš nosaukto pašvaldību vidū, kas jau ierasts ierindojas komercķīlu sarakstu galvgalī, aizvadītā gada jaunpienācējs ir Madonas novads. Šajā Vidzemes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem 2020. gada laikā reģistrētas 73 jaunas komercķīlas.

Visvairāk jaunas komercķīlas Madonas novadā 2020. gadā reģistrētas pašvaldībai piederošajai SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums". Uzņēmumam kopš tā dibināšanas 1994. gadā reģistrētas sešas komercķīlas, visas – pērn. Šo ķīlu summas svārstās no 93,31 tūkstoš eiro līdz 271,84 tūkstošiem eiro, ķīlu ņēmējiem par labu ieķīlājot prasījuma tiesības pret atsevišķu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem. Otrs aktīvākais komercķīlu devējs starp Madonas novada uzņēmumi 2020. gadā bijusi Barkavas pagasta A. Ģērmaņa zemnieku saimniecība "Ceļmalas". Zemnieku saimniecības darbības laikā tai reģistrētas 11 komercķīlas, no tām šobrīd aktīvas ir septiņas, tostarp četras pērn reģistrētās. ZS "Ceļmalas" 2020. gadā reģistrēto komercķīlu kopējā summa veido 386,70 tūkstošus eiro, un saimniecība par labu ķīlu ņēmējiem ieķīlājusi rekultivācijas frēzi, rugaines kultivatoru, kaltes tehnoloģisko aprīkojumu, kā arī traktoru.

Top 5 pašvaldības, kurās reģistrētie uzņēmumi 2020. gadā reģistrējuši visvairāk komercķīlu:

Rīga: 986 komercķīlas; Liepāja: 81 komercķīla; Madonas novads: 73 komercķīlas; Daugavpils: 60 komercķīlas; Mārupes novads: 56 komercķīlas.

Top 5 pašvaldības, kurās reģistrētie uzņēmumu 2020. gadā reģistrējuši visapjomīgākās komercķīlas: