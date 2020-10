Pētījums: RSU ieguldījumu tautsaimniecībā lēš 438 miljonu eiro apmērā

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) augstākās izglītības eksports 2020.gadā radīs tiešo pienesumu Latvijas ekonomikai 49,6 miljonu eiro apmērā un netiešo pienesumu IKP 46,6 miljonu eiro apmērā, kas summā palielinās Latvijas IKP par 96,2 miljoniem eiro, secināts domnīcas "Certus" veiktajā pētījumā par RSU ieguldījumu augstākās izglītības eksportā un tautsaimniecības attīstībā.

Pētījumā arī lēsts, ka laika periodā no 2021. līdz 2024.gadam, pateicoties RSU augstākās izglītības pakalpojumu eksportam, Latvijas ekonomika iegūs papildu 438 miljonus eiro.

RSU šobrīd studē vairāk nekā 2300 ārvalstu studenti, no kuriem lielākā daļa ir no Eiropas Savienības dalībvalstīm: 40% no Vācijas, 38% no Skandināvijas.

2015./2016. studiju gada laikā RSU starptautisko studentu kopējais pienesums IKP bija 56,7 miljoni eiro. Līdz ar to piecu gadu laikā RSU pienesums IKP pieaudzis vairāk nekā divas reizes.

Praktiski visu RSU starptautisko studentu izdevumu finansēšanas avoti atrodas ārpus Latvijas. Piemēram, 84% respondentu studijas apmaksā no personīgajiem vai ģimenes uzkrājumiem. Tam ir pozitīva ietekme uz Latvijas pakalpojumu bilanci. RSU ārvalstu studenti arī nodrošina 1040 darbavietas Rīgā, kā arī nodokļos valsts budžetā tieši iemaksā vismaz 15 miljonus eiro. RSU ārvalstu studentu ciemiņi, viesojoties Latvijā, iztērē vismaz 2,3 miljonus eiro gada laikā.

Pētījumā secināts, ka ārvalstu studenti augsti novērtē studijas Latvijā. 85% studentu atzinuši, ka izvēlētos to pašu studiju programmu, kurā viņi studē šobrīd, ja vēlreiz būtu jāmeklē studiju iespējas.

Domnīca "Certus" augstākās izglītības politikas veidotājiem iesaka atzīt zinātnes universitātes (research universities) kā atsevišķas valsts līmeņa stratēģiskās plānošanas vienības ar mērķi sasniegt starptautisko izcilību izglītībā un zinātnē. Katras zinātņu universitātes attīstība jānoregulē ar atsevišķu likumu, paredzot tiesības un pienākumus, studiju un zinātnes uzdevumus, teritoriālo attīstības centru lokalizāciju, pieejamo resursu attīstības plānu Nacionālajā attīstības plānā kā atsevišķu budžeta izdevumu pozīciju.

Otrs politikas priekšlikums ir atbalstīt augstākās izglītības un zinātnes eksportu ar budžeta vai ES fondu finanšu piešķīrumu, lai veicinātu ārzemju studentu piesaisti augstas pievienotās vērtības darba vietu vairošanai, kā arī lai Latvijas darbaspēka tirgū nodrošinātu nepieciešamās prasmes un kompetences.

RSU gaidāmajā 2021.-2027.gada plānošanas periodā plāno palielināt digitālās apmācības spējas un kompetences, maksimāli tuvinoties 100% apjomam, tomēr veselības aprūpē un medicīnā kvalitatīvas studijas bez klātbūtnes un pieejas pacientam nav iespējamas. Domnīca "Certus" secina, ka jārealizē pakāpeniska universitātes un klīnisko universitāšu slimnīcu (RAKUS, PSKUS, BKUS) integrācija, lai efektīvāk izmantotu cilvēkresursu, infrastruktūras, administratīvos un citus resursus tautsaimniecības, augstākās izglītības un zinātnes mērķu rezultātu sasniegšanā.