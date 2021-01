Pētījums: top 5 lielākie 2020. gadā reģistrētie uzņēmumi

Vēl straujāk nekā jauno uzņēmumu skaits samazinājies jaunreģistrēto uzņēmumu pamatkapitāls. "Lursoft" aprēķinājis, ka 2019. gadā reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedzis teju 365 miljonus eiro, bet pagājušajā gadā rādītājs bijis par 56,61% zemāks, kopā veidojot 158,26 miljonus eiro. Tomēr netrūkst arī uzņēmumu, kuru pamatkapitāls pārsniedzis vienu miljonu eiro. Šādi uzņēmumi 2020. gadā bijuši 37. Lielākais no tiem ir pagājušā gada maijā reģistrētā SIA "Orkla Biscuit Production".

61,29% no visiem pērn reģistrētajiem uzņēmumiem ir mazkapitāla SIA. Salīdzinot ar gadu iepriekš, jāteic gan, ka mazkapitāla SIA īpatsvars jaunreģistrēto uzņēmumu vidū sarucis, jo 2019. gadā tās veidoja 65,96% no kopējā jauno uzņēmumu skaita. Tajā pašā laikā būtiski nav mainījies mazkapitāla SIA sadalījums pēc pamatkapitāla apjoma, jo aizvien nedaudz vairāk nekā trešajai daļai no visām mazkapitāla SIA pamatkapitāls ir viens eiro. Jānorāda, ka vairāk nekā pusei no visām mazkapitāla SIA, t.i., 57,07%, pamatkapitāla apjoms nepārsniedz 10 eiro.

Vienlaikus, neskatoties uz tendenci vairāk nekā pusei no visiem jaunajiem uzņēmumiem būt mazkapitāla SIA, netrūkst arī uzņēmumu, kuru pamatkapitāls pārsniedz vienu miljonu eiro. Šādi uzņēmumi 2020. gadā bijuši 37. Lielākais no tiem ir pagājušā gada maijā reģistrētā SIA "Orkla Biscuit Production". Uzņēmuma sākotnējais pamatkapitāls bijis 10 miljoni eiro, bet pagājušā gada decembra beigās tas dubultots. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir Igaunijā reģistrētais "Orkla Eesti AS", savukārt ziņās par patiesajiem labuma guvējiem norādīts, ka tos noskaidrot nav iespējams. "Orkla Biscuit Production" publiskotā informācija liecina, ka uzņēmums būs atbildīgs par cepumu un vafeļu ražošanu visiem "Orkla" grupas uzņēmumiem Eiropā.

Otrs lielākais uzņēmums ir pērn decembrī reģistrētā SIA "Marijas 2", kas 2020. gada 21. decembrī reģistrēta ar 2,8 tūkstošu eiro lielu pamatkapitālu, bet jau divas dienas vēlāk tas palielināts līdz 14,50 miljoniem eiro. Uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir SIA "Regals nami", savukārt kā patiesā labuma guvēja reģistrēta Ilona Savčenkova. "Regals nami" kopā ar "Novira Capital" attīsta septiņstāvu biroju un tirdzniecības ēku Marijas un Satekles ielu krustojumā iepretim Centrālajai dzelzceļa stacijai. Šajā projektā attīstītāji plāno investēt aptuveni 40 miljonus eiro.

Tāpat kā abās pirmajās vietās esošajiem uzņēmumiem, pamatkapitāls pirmā gada laikā pēc reģistrācijas palielināts arī trešajam aizvadītā gada lielākajam uzņēmumam SIA "LEH INV.CSP". Pērn februārī holdingkompānija reģistrēta ar 10 tūkstošu eiro pamatkapitālu, bet oktobrī tas palielināts līdz 7,15 miljoniem eiro. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs un reizē arī patiesais labuma guvējs ir Markoss Vičente Kastella Garsija (Marcos Vicente Castella Garcia). Persona kā patiesais labuma guvējs reģistrēts sešos Latvijas uzņēmumos.

2020. gadā reģistrētie lielākie uzņēmumi pēc pamatkapitāla apjoma:

1. SIA "Orkla Biscuit Production": 20 milj. eiro;

2. SIA "Marijas 2": 14,50 milj. eiro;

3. SIA "LEH INV.CSP": 7,15 milj. eiro;

4. SIA "RL2A": 6,11 milj. eiro;

5. SIA "Ulmana 115": 4,79 milj. eiro.

Tāpat kā "LEH INV.CSP", arī ceturtā un piektā pērn reģistrētā lielākā uzņēmuma kapitāldaļu turētāji ir ārvalstnieki. Jānorāda, ka no visiem 2020 .gadā reģistrētajiem uzņēmumiem, 1046 gadījumu vismaz viens no uzņēmuma kapitāldaļu turētājiem bijis no ārvalstīm.

Visbiežāk interesi par jaunu uzņēmumu reģistrēšanu Latvijā izrādījuši pārstāvji no tuvējām kaimiņvalstīm – Krievijas, Igaunijas, Lietuvas. Jaunus uzņēmumus Latvijā pagājušajā gada laikā reģistrējušas arī vairākas personas no Vācijas. Kopumā ārvalstnieku ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos 2020. gadā palielinājies līdz 7,59 miljardiem eiro. Salīdzinot ar 2019. gadu, tas ir pieaugums par 147,71 miljoniem eiro.

Avots: "Lursoft"