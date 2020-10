Pētījums: Vai Latvijā izdodas salāgot darba un privāto dzīvi?

Strādājošie Latvijā ir apmierināti ar savu darba un personīgās dzīves līdzsvaru, liecina "Kantar" šogad veiktais pētījums par dažādiem ar darba vidi saistītiem jautājumiem.

Vairums (72%) Latvijas strādājošo kopumā ir apmierināti ar savu darba un personīgās dzīves līdzsvaru pašreizējā darbavietā (19% norādījuši, ka ir ļoti apmierināti un 53% diezgan apmierināti).

Darbinieku kopējā apmierinātība ar darba un personīgās dzīves līdzsvaru divu gadu laikā ir būtiski palielinājusies (no 61% uz 72%), turklāt nozīmīgi ir pieaudzis "ļoti apmierināto" darbinieku īpatsvars (no 10% uz 19%).

Lai arī pētījums liecina, ka tādi faktori kā ģimenes lielums, bērnu esamība ģimenē, dzīvesvieta vai nodarbinātības sektors (privātais vai valsts) kopumā neietekmē strādājošo apmierinātību ar darba un privātās dzīves līdzsvaru, rezultāti iezīmē tendences, ka optimālāks līdzsvars starp abām šīm jomām ir raksturīgs strādājošajiem ar augstākiem ienākumiem, vadītājiem un augstākā, vidējā līmeņa speciālistiem, kā arī tiem, kuri ir kopumā apmierināti ar savu pašreizējo darbu un kuri sava darba slodzi vērtē kā atbilstošu.

Savukārt riska grupas jeb strādājošie, kuri salīdzinoši biežāk norāda, ka viņi nav apmierināti ar darba un privātās dzīves salāgošanu, ir strādājošie ar zemiem ienākumiem, pakalpojumu nozares darbinieki un tie strādājošie, kuri norāda, ka viņu darba slodze ir pārāk augsta.

Pētījuma rezultāti liecina, ka divas trešdaļas (65%) darba ņēmēju savu pašreizējo darba slodzi vērtē kā atbilstošu, kamēr gandrīz ceturtā daļa (23%) to uzskata par pārāk augstu. Tomēr pēdējo divu gadu laikā ir novērojamas pozitīvas iezīmes – ir palielinājies to darba ņēmēju īpatsvars, kuri savu pašreizējo darba slodzi vērtē kā atbilstošu (no 56% uz 65%), vienlaikus nozīmīgi ir samazinājies to darbinieku īpatsvars, kuri slodzi vērtē kā augstu (no 30% uz 23%).

"Kantar" pētījumu veica laika periodā no 2020. gada 21. līdz 24. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 strādājošos.