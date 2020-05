SIA "Pharma Invest" iesniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) AS "Olainfarm" brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu atļaujas saņemšanai, ar to izsakot gatavību iegādāties ne mazāk kā 10% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, informē uzņēmums.

Saskaņā ar prospektu "Olainfarm" vienas akcijas atpirkšanas cena ir 6,70 eiro. Atbilstoši prospektā norādītajai informācijai piedāvātājam nepieder akciju sabiedrības "Olainfarm" akcijas.

Piedāvājums būs spēkā pēc FKTK lēmuma atļaut izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

"Mūs pārliecina AS "Olainfarm" uzņemtais attīstības "kurss", tāpat pozitīvi vērtējam uzņēmuma 2019. gada finanšu rezultātus un nākotnes perspektīvu, tāpēc vēlamies uzņēmumā ieguldīt, neskatoties uz esošo situāciju lielāko akcionāru starpā. Mēs novērtējam ārējos apstākļus un izsakām atbalstu uzņēmuma vadībai. Uzskatām, ka šis būs saistošs piedāvājums akcionāriem, kas, iespējams, apsvēruši pārdot uzņēmuma akcijas, ņemot vērā, līdz šim ierobežoto akciju tirgus likviditāti," teic "Pharma Invest" valdes loceklis Reinis Martinsons.

Piedāvājuma sākuma termiņš būs nākamā darba diena pēc sludinājuma par akciju atpirkšanas piedāvājumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Piedāvājuma termiņš beigsies pēc 30 kalendārajām dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa.

FKTK norāda, ka piedāvājumā iegūstamais minimālais un maksimālais akciju skaits: atbilstoši prospektā norādītajai informācijai piedāvātājs piedāvā nopirkt ne mazāk kā 1 408 508 (10%) un ne vairāk kā 1 408 508 (10%) akciju sabiedrības "Olainfarm" akcijas. Piedāvājums zaudē spēku, ja akcionāri kopā pieņems piedāvājumu attiecībā uz akciju skaitu, kas nesasniedz 1 408 508 (10%) akcijas.

Piedāvājums ir izteikts atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 67. pantam, kas nosaka, ka persona ir tiesīga brīvprātīgi izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu, ja tās mērķis ir iegūt akcijas tādā daudzumā, kas nodrošina ne mazāk kā 10% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita. Persona, kas izsaka brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, nosaka minimālo vai maksimālo akciju skaitu, ko tā piedāvā atpirkt.

"Pharma Invest" juridiskā adrese ir Republikas laukumā 2a, Rīgā. Uzņēmums reģistrēts 2000. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2,84 tūkstoši eiro. 2016. gadā "Pharma Invest" ir anulēta ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecība. 2018. gadā uzņēmums apgrozīja 23 tūkstošus eiro, bet pērn tā apgrozījums bija nulle. 2019. gadā "Pharma Invest" strādāja ar zaudējumiem 519 eiro apmērā. Uzņēmuma dalībnieki ir Reinis Martinsons (90%) un SIA "Prudentia Private Equity Partners" (10%), savukārt patiesais labuma guvējs ir Reinis Martinsons. Viņš ir arī AS "Prudentia" valdes loceklis, liecina "Crediweb" dati.