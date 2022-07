'Pica Lulū' picērijas pērn apgrozījušas 5,68 miljonus eiro

"Pica Lulū" picēriju tīkla īpašnieks SIA "Later LTD" 2021. gadā strādājis ar 5,68 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11% mazāk nekā 2020. gadā. Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka apgrozījuma samazinājums saistīts ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Pērn par aptuveni 10% samazinājusies arī uzņēmuma peļņa, kas sarukusi līdz 300,84 tūkstošiem eiro. Peļņas samazinājumu veicināja ne tikai pandēmijas ietekme, bet arī ražošanas izmaksu pieaugums.

"Kopumā nozarē 2021. gadā pieauga konkurence, jo ienāca jauni tirgus spēlētāji, kā arī pandēmijas dēļ lielākā daļa restorānu uzsāka ēdienu piegādi uz mājām, savukārt esošie tirgus dalībnieki centās palielināt savas pozīcijas," skaidro SIA "Later LTD".

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka aizvadītajā gadā SIA "Later LTD" bija darba devējs 188 darbiniekiem. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās tas samaksājis 473,64 tūkstošus eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 203,01 tūkstoti eiro. Arī pagājušajā gadā SIA "Later LTD" aktīvi izmantojis valsts sniegtās atbalsta iespējas. Uzņēmums vairākkārt saņēmis grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, tāpat arī izmaksātas algu subsīdijas, dīkstāves pabalsti, norāda "Lursoft Klientu portfelis".

Šim gadam kā galveno uzdevumu SIA "Later LTD" izvirzījis mērķi sasniegt arvien lielāku tirgus daļu. Tikšot turpināts darbs pie stingras izmaksu optimizēšanas un kontroles, kā arī jaunu risinājumu ieviešanas klientu apkalpošanas līmeņa un darbības efektivitātes uzlabošanai.