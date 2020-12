'Pica Lulū' šogad prognozē vairāk nekā 20% apgrozījuma kritumu; stiprina sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem

Šobrīd, pandēmijas "otrajā vilnī" uz laiku ir slēgtas divas "Pica Lulū" picērijas. "Ceram, ka nenāksies slēgt vēl kādu," portālam "Delfi" sacīja SIA "Later LTD" mārketinga un pārdošanas vadītāja Agnese Puriņa.

Viņa atzīst, ka nenoliedzami šis gads bijis izaicinājumu un pārbaudījumu pilns. "Šogad vairāk nekā jebkad agrāk pārbaudīta uzņēmumu spēja pielāgoties un ātri reaģēt uz apkārt notiekošajiem apstākļiem, kurus paši nevaram kontrolēt," viņa teic.

"Pavasarī arī mums, "Pica Lulū", uz laiku nācās slēgt deviņas picērijas. Apstākļiem pielāgojoties, pavasarī atvērām arī pārtikas preču un saimniecības lietu e-veikalu "Lulū Bode", lai nodrošinātu plašāku klāstu saviem klientiem ar ātru piegādi," stāsta uzņēmuma pārstāve.

Viņa norāda, ka šis laiks ēdināšanas uzņēmumiem ir izaicinājumu pilns: "Zem katra valdības pieņemtā lēmuma slēpjas milzīgs darbs uzņēmumam – norādes, ierobežojumi, darbinieku pārstrukturizācija, informatīvie materiāli – tas ir milzīgs apjoms darba, kam nemitīgi ir jāseko līdzi."

Puriņa atzīst: "Kā jau visiem šajā nozarē strādājošajiem, arī "Pica Lulū" Covid-19 ir ietekmējis ar krietnu apgrozījuma kritumu attiecībā pret iepriekšējo gadu. Prognozējam, ka tie būs vairāk nekā 20%, bet par to vēl ir pāragri spriest, jo gads vēl nav noslēdzies."

Šobrīd "Pica Lulū" nodarbina ap 250 darbinieku. "Pavasarī izmantojām iespēju pieteikties dīkstāves pabalstiem," informē Puriņa.

Jautāta, kādu uzņēmums prognozē nākamo gadu uzņēmuma darbībā un nozarē kopumā, uzņēmuma pārstāve atbild: "Šis gads ļoti labi parādīja, ka ir pāragri spriest, kāds būs nākamais gads. Diemžēl noteikti būs nozares spēlētāji, kas neizdzīvos šo slogu. Viennozīmīgi, nākamais gads būs daudzu izaicinājumu pilns, lai atkoptos no šā gada sekām."

Uzņēmuma pārstāve norāda, ka šogad nozarē īpaši tika akcentēti piegādes pakalpojumi un e-komercijas vide. "Šogad izteikti manījām piegādes un interneta veikalu uzplaukumu, kas, visticamāk, turpinās darboties arī pēc pandēmijas," komentē Puriņa.

Uzņēmuma pārstāve arī informē, ka "Pica Lulū" regulāri iepērk izejvielas no vietējiem Latvijas lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem, lai nodrošinātu picu un citu ēdienu atbilstošu kvalitāti, kā arī atbalstītu vietējo ekonomiku. Gada nogalē uzsākta jauna sadarbība ar tādām Latvijā labi pazīstamām saimniecībām kā "Sidrabi", "Ezerkauliņi" un "Kunturi".

"Ja, piemēram, gaļa, milti un citi produkti iepirkti no vietējām saimniecībām, vieglāka ir arī to izsekojamība un varam pārliecināties, kādos apstākļos dzīvnieki mīt, kāda ir to saimnieku dzīves filozofija un darba kultūra," sadarbības kritēriju izvēli pamato "Pica Lulū" direktore Maija Zariņa.

"Pica Lulū" gadā iepērk vairāk nekā 10 tonnas vistas gaļas, gandrīz 5 tonnas maltās gaļas, ap 200 tonnas miltu u.c. produktus.

Šajā gada nogalē Latvijas nacionālā virtuve īpaši iedvesmojusi "Pica Lulū", un nesen tapusi "Štoviņdesiņ'" pica. Lai ziemas sezonā ceptu jaunās "Štoviņdesiņ'" picas, vajadzēja atrast tās svarīgākās pildījuma sastāvdaļas – štovētos kāpostus un kūpinātās desiņas. Arī šeit "Pica Lulū" izvēlējusies vietējos ražotājus – pēc ilgstošām degustācijām uzņēmums štovētos kāpostus sāka iegādāties no z/s "Ezerkauliņi", bet no SIA "Kunturi" – kūpinātās desiņas.

SIA "Later Ltd" zīmolam "Pica Lulū" ir 17 picērijas, kas atrodas Rīgā, Jūrmalā, Ādažos un Jelgavā. "Pica Lulū" zīmola attīstībā uzņēmums ir ieguldījis 26 gadu darbu.

"Later LTD" reģistrēta 1993.gadā, un pieder Elmāram Ronaldam Tannim (50%), Pēterim Intam Ruģelim (40%) un Ievai Sūniņai (10%).