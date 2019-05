Picēriju tīkls 'Pica Lulū' audzējis apgrozījumu; nopelnījis 379 219 eiro

Picēriju tīkla "Pica Lulū" pārvaldītājs SIA "Later LTD" pagājušajā gadā strādāja ar 6,967 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 28,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 12,8% un bija 379 219 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

"Later LTD" direktore Maija Zariņa sacīja, ka apgrozījuma pieaugumu 2018. gadā sekmēja picēriju tīkla paplašināšana un piegādes kvalitātes uzlabošana. Pērn tika atvērtas piecas jaunas picērijas - trīs picērijas Rīgā un pa vienai Jelgavā un Jūrmalā, gadu noslēdzot ar 16 picēriju tīklu Rīgā un Pierīgā.

Tāpat pērn kompānija iegādājās 10 motorollerus un 35 jaunas automašīnas, automatizēja un uzlaboja pasūtījumu pieņemšanas, sagatavošanas un piegādes procesu, kā arī izveidoja jaunu mājaslapu, lai nodrošinātu iespējami ātrāku piegādi "Pica Lulū" klientiem.

Zariņa arī atzīmēja, ka 2018. gadā starp "Pica Lulū" prioritātēm bija investīcijas darbaspēkā, tostarp pārskatīta atalgojuma sistēma. Pērn "Pica Lulū" nodarbināja vidēji 293 darbiniekus.

Pēc kompānijā minētā, arī šajā gadā "Pica Lulū" plāno atvērt jaunas picērijas, kā arī ieviest jaunus risinājumus apkalpošanas kvalitātes un ātruma uzlabošanai.

2017. gadā "Later LTD" strādāja ar 5,417 miljonu eiro apgrozījumu un 336 055 eiro peļņu.

"Later LTD" ir picēriju tīkla "Pica Lulū" izveidotājs un franšīzes turētājs. Kompānija "Later LTD" reģistrēta 1993.gadā, un tās pamatkapitāls ir 157 620 eiro. Kompānija pieder Elmāram Ronaldam Tannim (50%), Pēterim Intam Ruģelim (40%) un Kasparam Sūniņam (10%).