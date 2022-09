Pie 'Hesburger' plāno attīstīt elektromobiļu uzlādes infrastruktūru

"Ignitis Latvija" noslēdzis sadarbības līgumu ar ātrās ēdināšanas restorānu ķēdi "Hesburger" par uzlādes tīkla "Ignitis ON" attīstīšanu pie 22 "Hesburger" restorāniem Latvijā.

Astoņas īpaši ātrās elektromobiļu uzlādes stacijas atradīsies Rīgā, savukārt pārējās – citās vietās Latvijā. Stacijās tiks uzstādītas vairākas uzlādes iekārtas, katras jaudai sasniedzot vismaz 150kW, kas nodrošinās, ka elektromobiļu uzlāde aizņems aptuveni 30 minūtes.

Primāri "Ignitis ON" uzlādes stacijas būs domātas elektromobiļu uzlādei, tomēr ir iespējams, ka tiks paredzēta iespēja arī elektrisko velosipēdu un skrejriteņu uzlādei. "Ignitis Latvija" jau šobrīd ir sācis darbu pie uzlādes vietu projektēšanas un tiek plānots, ka pirmās stacijas pie ātrās ēdināšanas ķēdes "Hesburger" restorāniem tiks atklātas 2023.gada pirmajā pusē. Lietuvā pirmā "Ignitis ON" tīkla uzlādes stacija pie "Hesburger" restorāna tika atklāta šī gada septembra sākumā. Izstrādes stadijā ir "Ignitis ON" mobilās lietotnes latviskā versija, kurā varēs atrast uzlādes staciju atrašanās vietas.

Saskaņā ar Auto asociācijas datiem, elektromobiļu daudzums Latvijā 2040. gadā sasniegs 440 tūkstošus elektromobiļu, kas būs aptuveni viena trešdaļa no kopējā automobiļu skaita Latvijā. Šobrīd ekspluatācijā ir nepilni 3000 elektromobiļu, savukārt līdz šī gada beigām tiek prognozēts, ka Latvijā tiks ekspluatēti 3644 elektromobiļi. 2025.gada beigās elektromobiļu skaits pieaugs līdz aptuveni 15 tūkstošiem, bet 2030.gadā – jau vairāk kā 60 tūkstoši, tāpēc atbilstošas infrastruktūras attīstīšana visā Latvijā ir ne tikai aktuāla, bet arī – nepieciešama.

"Elektromobiļu skaits valstī strauji aug. Eiropā tiek uzskatīts, ka uz katriem 10-15 elektromobiļiem ir nepieciešama viena uzlādes stacija. Tas nozīmē, ka Latvijā, lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu pēc uzlādes stacijām, līdz 2025.gada beigām ir nepieciešams izveidot vismaz četras reizes vairāk publiskās uzlādes stacijas, nekā šobrīd ir pieejams. Darbojoties elektromobiļu uzlādes biznesā, esam sapratuši, ka autovadītājiem svarīgi ir ne tikai tehnoloģiski progresīvi risinājumi un uzlādes jauda, bet arī ērtības uzlādes stacijās un papildus infrastruktūra, ko autovadītāji var izmantot, kamēr viņu elektromobilis tiek uzlādēts, tāpēc esam gandarīti par sadarbību ar "Hesburger"," komentē "Ignitis Latvija" izpilddirektors Kristaps Muzikants.

"Varēsim piedāvāt visiem, kuri dodas ceļā ar elektroauto, ne tikai iespēju atpūsties un baudīt maltītes mūsu restorānos, bet arī iespēju ātri uzlādēt savu elektrisko spēkratu," piebilst Kari Salmela, "Hesburger" izpilddirektors.

"Ignitis Latvija" ir daļa no starptautiskā enerģētikas uzņēmuma "Ignitis grupe" , kas ir viena no lielākajiem nozares spēlētājiem Baltijas valstīs. Grupas uzņēmuma pamatdarbība ir enerģijas ražošana un piegāde, uzņēmums pārvalda stratēģiskās enerģētiskās jaudas, sadala enerģiju, piegādā un sniedz dažādus enerģētikas pakalpojumus.

"Hesburger" ir lielākā ātrās ēdināšanas restorānu ķēde Somijā un Baltijā ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi nozarē. Latvijā šobrīd ir 50 restorāni. Uzņēmuma pārdošanas apjoms Latvijā 2021. gadā sasniedza 33,1 miljonu eiro.