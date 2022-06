Pieaug atlīdzību skaits saistībā ar ceļu satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti motocikli vai motorolleri

Latvijā ik gadu pieaug mototransporta popularitāte, un līdz ar aktīvās motosezonas sākumu strauji palielinās arī apdrošināšanas sabiedrībā "Ergo" pieteikto atlīdzību skaits par transportlīdzekļu bojājumiem un traumām saistībā ar ceļu satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti motocikli vai motorolleri, informē uzņēmumā.

Pērn vidējā "Ergo" izmaksātā atlīdzība par šādiem negadījumiem sasniedza 1450 eiro, kas ir teju divas reizes vairāk nekā 2019. gadā, kad vidējā atlīdzības summa bija 800 eiro.

Salīdzinot pēdējos piecos gados Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu skaita dinamiku, mototransportam vērojams trīs reizes straujāks pieaugums nekā vieglajiem auto. Proti, Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrēto vieglo automašīnu daudzums no 2018. gada līdz 2022. gada sākumam palielinājies par 10%, bet motociklu, triciklu un mopēdu skaits – par 30%. Tas nozīmē, ka gada siltajā sezonā arvien vairāk jārēķinās ar mototransporta ienākšanu satiksmē, kas no visiem satiksmes dalībniekiem prasa lielāku uzmanību, vērību un savstarpējo cieņu.

Kā skaidro "Ergo" Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore Ilze Andersone, mototransporta avāriju sekas tiek pieteiktas gan visa veida transportlīdzekļu OCTA, gan autotransporta KASKO atlīdzībām, gan nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzībām, jo, krītot no mototransporta līdzekļiem, ļoti bieži tiek gūtas traumas.

"Motorollers aizķer un norauj automašīnas spoguli; atpakaļgaitā izbraucot no stāvvietas, automašīna notriec motociklu; neparādot pagrieziena signālu, auto pēdējā brīdī strauji pārkārtojas joslā un notriec motorolleru; braucot pa mežu ar 10 km/h ātrumu, motociklists nokrīt un pret celmu sasit ceļgalu, kas beidzas ar saites plīsumu. Šādi un līdzīgi negadījumi ikdienā notiek regulāri, radot bojājumus gan transportam, gan veselībai, un diemžēl mēdz būt arī letāli. Tādēļ pārgalvība jānoliek malā un satiksmē jābūt ļoti vērīgiem – īpaši motosezonas pirmajā pusē, kad motobraucēji no jauna iesildās sezonai, bet autovadītāji vēl nav pieraduši pie mototransporta klātbūtnes satiksmē un mazo gabarītu dēļ šos transportlīdzekļus nepamana," uzsver Andersone.

Pēc CSDD datiem, Latvijā reģistrēti 34 178 motocikli un tricikli, no kuriem šī gada 1. maijā tehniskā kārtībā bija 28 207 transporta vienības, bet OCTA polises bija iegādātas mazliet vairāk nekā pusei – 19 681 transportlīdzeklim. Latvijā reģistrēti arī 36 644 mopēdi, no kuriem apdrošināta tikai piektdaļa.

"Viens no iespējamajiem iemesliem, kādēļ tik daudzi vadītāji neapdrošina savus mopēdus, ir ieradums, ka transportlīdzekļiem ar motora tilpumu zem 50 kubikcentimetriem nav nepieciešama tehniskā apskate. Līdz ar to šķiet – arī apdrošināšana nav vajadzīga. Turklāt mopēdi bieži vien tiek izmantoti tikai slēgtās teritorijās vai lauku sētās un īpašnieku uztverē pielīdzinās velosipēdiem, kuriem nav vajadzīga ne tehniskā apskate, ne OCTA. Būtiski atgādināt, ka visiem mopēdiem, motorolleriem un arī elektriskajiem skūteriem, kas pārsniedz ātrumu 25 km/h, OCTA ir obligāta. Motociklu un motorolleru vadītāji ir vismazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki un biežāk cieš avārijās, nekā tās izraisa. Taču, ja avārijas vaininieks būs neapdrošināta mototransporta līdzekļa vadītājs, zaudējumi, kas tiks nodarīti trešajām pusēm, būs jāsedz no saviem līdzekļiem," norāda "Drošas braukšanas skolas" vadītājs Jānis Vanks.

Lai mazinātu negadījumu risku motosezonā, Vanks atgādina:

Autovadītājiem

Laikus jārāda pagrieziena signāls. Motociklistam ir ļoti būtiski saņemt brīdinājuma signālu, lai paspētu izvairīties no sadursmes.

Jāseko notiekošajam un "jāvāc informācija no ceļa", gan skatoties centrālajā spogulī, gan sānu spoguļos. Tas palīdzēs laikus reaģēt un izvairīties no avārijas situācijām.

Jākontrolē strauji manevri. Piemēram, apbraucot peļķes, blakus var atrasties motocikls un, ja auto nerāda virziena maiņas signālu, var rasties avārijas situācija. Savukārt motociklista uzdevums ir braukt tā, lai viņš būtu redzams autovadītāja spoguļos.

Jāpievērš uzmanība kreisajam pagriezienam, kas ir viens no bīstamākajiem satiksmē! Veicot šo manevru, jāpārliecinās par pilnīgu satiksmes drošību. Kreisais pagrieziens jāveic īpaši uzmanīgi, izbraucot no mazākas nozīmes ceļa.

Mototransporta vadītājiem