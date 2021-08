Pieaug interese par vaučeru atbalsta programmu inovatīvu projektu attīstībai

Šogad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) realizētajā programmā “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” ir novērojams intereses pieaugums no Latvijas uzņēmumiem, informē LIAA.

"Pētniecība var sniegt būtisku ieguldījumu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai jebkurā nozarē, tāpēc ir svarīgi radīt iespējas uzņēmējiem un pētniekiem sadarboties, tādējādi radot produktus ar augstu pievienoto vērību," saka LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece, piebilstot, ka vaučeru programma ir efektīvs veids kā satuvināt uzņēmējus un zinātnes institūcijas, šādā veidā radot jaunus konkurētspējīgus produktus.

Vaučera atbalstam piesakās gan jaunie uzņēmēji ar savu inovatīvo un radošo ideju, kā arī uzņēmumi, kuriem nepieciešams atbalsts tehnoloģisko risinājumu pilnveidošanai, kas veicinātu uzņēmējdarbības efektivitāti. Programmā ir iespēja pieteikties iepazīšanās, klasiskajam vai dizaina vaučerim. Programmas laikā atbalstu līdz 25 tūkstošiem eiro saņēmušas jau vairākas inovatīvas idejas, kurām ir labas atsauksmes un sasniegumi arī starptautiskajā tirgū.

Ja 2020.gadā LIAA tika saņemti 116 vaučeru pieteikumi, tad 2021.gadā līdz augustam saņemti jau 103 pieteikumi, tādēļ droši var prognozēt, ka šogad saņemsi vairāk pieteikumus nekā pērn. 2020. gadā kopumā tika noslēgti 93 līgumi, kamēr 2021.gadā līdz šim brīdim noslēgto līgumu skaits jau sasniedzis 84.

Programmas mērķis ir stimulēt inovāciju aktivitāti komersantu vidē. Piemēram, veicināt tehnoloģiju pārnesi un piesaistīt augsti kvalificētus nozaru darbiniekus, atbalstot jaunu inovatīvu tehnoloģiju izstrādi vai jau esošo tehnoloģiju attīstību. Uzņēmumi, kuri piesakās atbalstam, darbojas daudzveidīgās nozarēs, taču ikvienam ir mērķis veicināt sava produkta konkurētspēju ne tikai Latvijas, bet arī globālā mērogā.

Inovatīvās idejas, apvienojumā ar atbalstu un pētniecību, veicina investoru un starptautisku sadarbības partneru piesaisti Latvijas uzņēmumiem. Programmas sniegtais atbalsts pēc līguma noslēgšanas daļai dalībnieku ir kalpojis par atspēriena punktu inovatīvu risinājumu izmantošanai savā uzņēmumā.

Latvijas jaunuzņēmums SIA "Murins Startups" pārsteidz starptautisko biznesa vidi ar produktu "Scent Camera" – mobilo smaržu kameru, kas ļauj uzsūkt, saglabāt un pasmaržot iepriekš ievāktas smaržas. Starptautiskā jauno uzņēmumu konkursā "Creative Business Cup" 2020. un 2021.gada fināla sacensībās SIA "Murins Startups" 52 uzņēmumu konkurencē ieguva trešo vietu. Uzņēmuma vadītājs Sandis Mūriņš atzinīgi vērtē dalību programmā un atzīst, ka bez inovāciju vaučera šāda produkta tapšana nebūtu iespējama.

"Šādas inovācijas ir samērā riskantas. Saprotams, ar 25 tūkstošiem eiro nepietiek, lai pilnībā izveidotu produktu, bet tas ir pietiekami, lai, sadarbībā ar zinātniekiem, pārbaudītu vai ir iespējams šādu tehnoloģiju izveidot. Kopā ar Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti izveidojām reālu tehnoloģisku prototipu, ar kuru pārbaudījām iespējas ierakstīt un saglabāt smaržas. Tas mums izdevās! Skaidrs, ka mums ir tāls ceļš, kādā veidā to tehnoloģiju pilnveidot, uzlabot un pārvērst to produktā. Bez šāda atbalsta "trakas idejas" vai idejas, kurās ir augsts risks, ir ļoti grūti realizēt," atklāj Mūriņš.

SIA "Murins Startups" vadītājs arī uzsver to, ka šāda programma mudina sadarboties uzņēmumiem ar zinātniekiem. "Es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kurā arī es ieguvu pilnīgi citu saskarsmi, citu perspektīvu, tieši no Latvijas zinātniekiem. Šī programma veicina savstarpēju uzticību starp zinātniekiem un uzņēmējiem kā arī būtiski paplašina redzesloku par to, kas ir un kas nav iespējams. Šobrīd esam sarunu procesā ar investoriem, un tas, ka ir izveidots tehnoloģijas koncepts, ļoti palīdz," saka Mūriņš.

Programmā piedalās ne tikai jaunuzņēmumi, bet arī eksportējoši uzņēmumi ar pieredzi. Piemēram, Latvijā labi zināmais uzņēmums SIA "Dimdiņi" pieteicies uz atbalstu vaučeru programmā, lai sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām strādātu pie jaunu produktu attīstības. Tas ir apliecinājums, ka arī tādās tradicionālajās nozarēs kā pārtikas pārstrāde sadarbība ar zinātniskajām institūcijām inovāciju ieviešanā ir aktuāla.

Vaučeru programma uzņēmumam dod iespēju ne tikai tehnoloģiju attīstībā un jaunu inovatīvu ideju radīšanā, bet arī produkta dizaina pilnveidošanai. Sporta aizsargrīku ražotāja "Blindsave" vadītājs Andis Blinds atklāj, ka tā ir bijusi vērtīga atbalsta iespēja uzņēmuma darbības turpināšanai arī Covid-19 pandēmijas laikā.

"Vaučera programma ir lieliska iespēja attīstīt jaunus un inovatīvus produktus, kā arī saņemt atbalstu. Mēs šo programmu esam izmantojuši divas reizes, turklāt vienā gadījumā mēs attīstījām produktu, lai Covid-19 pandēmijas laikā pārorientētos uz jaunu biznesa segmentu. Šī programma ir lieliska iespēja attīstīt jaunas idejas un izstrādāt unikālu produktu," atklāj Blinds.

Lai pieteiktos vaučeru atbalstam, uzņēmējam ir jābūt pamatotam jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam. Pēdējo mēnešu dati un uzņēmēju aktivitāte liecina, ka interese par programmu pieaug, kas nozīmē, ka Latvijas uzņēmējdarbības nozarēs notiek darbs pie inovatīvu produktu izstrādes. Atbalsta saņēmēju sasniegumi ir atzīti starptautiskā mērogā. Uzņēmumi ir apguvuši vairākus ārvalstu tirgus, kā arī dibinājuši jaunus kontaktus turpmākajai sadarbībai, kas ir ilgtermiņa ieguvums ne tikai pašiem uzņēmējiem, bet arī zinātnes attīstībai un Latvijas ekonomikai kopumā.