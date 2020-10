'Piebalgas porcelāna fabrikai' – pārbaudījumu un lielu izaicinājumu gads

SIA "Porcelāna galerija", kas darbojas ar zīmolu "Piebalgas porcelāna fabrika", piedāvājot dažādus izstrādājumus no porcelāna, šis ir bijis un joprojām ir pārbaudījumu un lielu izaicinājumu pilns gads, stāsta tās īpašnieks Jānis Ronis.

Jautāts, kāds uzņēmumam izskatās šis gads kopumā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, viņš atzīst: "Daudz nestabilāks, esam saskārušies ar būtisku produkcijas realizācijas samazinājumu. Notikusi arī firmas veikala slēgšana Rīgā. Piedzīvots lielo tūrisma grupu ekskursiju kritums fabrikā."

Ekskursiju organizēšana uzņēmumam parasti sniedz apmēram 35% no ienākumiem vasaras sezonā.

Ronis Covid-19 ietekmi uz uzņēmuma darbību vērtē kā būtisku un stāsta, ka tādēļ bijusi nepieciešama arī darbavietu samazināšana. Vien jūlijā un augustā bijusi jūtama biznesa atveseļošanās. "Latvijā jūlijs un augusts bija tie mēneši, kad vietējā tūrisma plūsma atkopās 60 - 70% apmērā," teic Ronis.

"Ārzemju tūristu pieprasījums pēc uzņēmuma ražojumiem Covid-19 ietekmē pilnīgi pārtrūka. Tas ietekmēja Rīgas veikala slēgšanu," atzīst Ronis.

Nedaudz gan palielinājušies interneta veikala ieņēmumi.

Pēc "Piebalgas porcelāna fabrikas" īpašnieka sacītā, Covid-19 uzliesmojums nav ietekmējis izejmateriālu iegādi un nav sadārdzinājis uzņēmuma ražojumu cenas.

Vienlaikus uzņēmums izstrādājis jaunu produktu un piedāvā sojas vaska sveces, kas pildītas porcelāna dizaina traukos. Tas arī strādā pie jaunā produkta – porcelāna lampu – popularizēšanas. Nākamgad iecerēts Inešos atvērt izstāžu zāli.

Runājot par konkurenci jomā, kurā darbojas, Ronis stāsta: "Pasaulē daudzviet ir lielas un spēcīgas fabrikas, bet mūsu produkcija ir atšķirīga. Mums nav vērts ražot to, ko citi var uztaisīt vairāk un lētāk. Mēs ražojam sava dizaina izstrādājumus un to, ko citi netaisa, vai to, kas citiem šķiet sarežģīts. Veidojam gan pasūtījuma darbus nedaudz eksemplāros, gan Latvijas mākslinieku autordarbu sērijas, par kurām interesējas kolekcionāri."

"Piebalgas porcelāna fabrikas" pirmsākumi meklējami 2002. gadā, kad Ronis kopā ar sievu Zani izveidoja ģimenes uzņēmumu SIA "Porcelāna galerija". Pārceļoties pašiem un ražotnei uz Inešiem, radās doma par zīmolu, kas ietvertu jaunās pārmaiņas un mērķus. Vārds "Piebalga" izvēlēts, jo tas ietver lielu kultūrvēsturisko mantojumu, kuru uzņēmēji gribēja vēl radoši papildināt. Savukārt, vārdu salikums "Porcelāna Fabrika" savulaik radies kā joks par nākotnes ambīcijām, jo fabrikas ir lielas, bet te – maza, mīļa, pašu izlolota darbnīca.

Ronis stāsta, ka porcelāna trauku tapšanas process ir laikietilpīgs – sākot ar dizaina izstrādi, modeļa un formas gatavošanu un jaunā izstrādājuma testēšanu pirms nodošanas ražošanā.

"Pirms apstrādes porcelāns ir balta, ķepīga masa, pēc apstrādes – gaismu caurlaidīga, bet ūdeni un gāzi necaurlaidīga viela. Porcelāna darinājumu formas top ģipša veidnēs, vēlāk tiek apstrādātas, dedzinātas, glazētas, veikta apdruka. Viena standartizmēra krūzīte, izejot pilnu ciklu ar trim apdedzināšanām, top gandrīz divas nedēļas," skaidro uzņēmuma īpašnieks.

Pieprasītākais uzņēmuma produkts šobrīd ir "Dimanta" L izmēra krūze.