Piecpadsmit populārākās personības biznesā 2022. gadā

"Delfi Bizness" ik svētdienu lasītājus iepazīstina ar Latvijā uzņēmējdarbībā aktīviem cilvēkiem, veidojot rubriku "Personība biznesā".

Sarunas laikā vadītāji stāsta par aktualitātēm nozarē, kurā darbojas, vērtē Latviju kā biznesa vietu, kā arī iezīmē savu ceļu līdz pašreizējai amata pozīcijai. Tāpat runājam par dzīves laikā gūtajām mācībām, privātās un darba dzīves sabalansēšanu, galvas "izvēdināšanu" un personīgajām aktualitātēm dzīvē.

Gadam noslēdzoties, atskatāmies uz šajā rubrikā populārākajiem rakstiem.

Citas "Personība biznesā" sarunas atradīsiet šeit.

Personība biznesā: gaļas pārstrādes uzņēmuma 'Forevers' īpašnieks Andrejs Ždans

Foto: Privātais arhīvs

Andrejs Ždans ir gaļas pārstrādes uzņēmuma "Forevers" īpašnieks un vadītājs.

"Pārtikas ražošana ir mans hobijs un darbs, kas dzīvei piešķir nozīmi un lieko svaru," sarunā ar "Delfi Bizness" smaidot saka Andrejs Ždans.

"Praktiskās pieredzes ziņā kā nozīmīgāko vērtēju pieredzi, ko savulaik guvu čebureku ēstuvē, kur tieši apkalpošanas ātrums ietekmēja ne tikai pircēju apmierinātību, bet arī paša algu un iestādes peļņu," lūgts atskatīties uz pirmo darba pieredzi, saka Ždans.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': saimniecības 'Nornieki' un restorāna 'Strauss un kaza' īpašnieks Pēteris Gobzemis

Foto: Privātais arhīvs

Pēteris Gobzemis ir SIA "Nornieki" īpašnieks – viņa vadībā Kuldīgas novadā darbojas strausu un gaļas kazu ferma, kur tiek organizētas arī ekskursijas tūristiem, un turpat meža vidū arī restorāns "Strauss un kaza".

"Strausu ienākšana saimniecībā ir ieraudzītas iespējas rezultāts, pateicoties tieši manam brālēnam. Bija 2008. gada krīze, kad mans brālēns Guntis pastāstīja par plāniem aizbraukt uz Jēkabpili paskatīties, kā dzīvo strausi. Pieteicos līdzi, un šis brauciens izrādījās liktenīgs," stāsta uzņēmējs.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': 'Moller Auto' uzņēmumu grupas izpilddirektore Baltijā Izīda Gerkena

Foto: Privātais arhīvs

Izīda Gerkena "Moller Auto", kas nodarbojas ar automašīnu tirdzniecību, strādā jau kopš 2012. gada un šobrīd ieņem "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektores Baltijā amatu.

"Esmu pārliecināta, ka panākumu pamatā ir darbs. Ja gribi dzīvē kaut ko sasniegt, tad esi gatavs daudz un smagi strādāt. Neticu viegliem panākumiem un skaļiem lozungiem. Ja tev atliek laiks daudz un plaši runāt, tad, visticamāk, tev nav laika darīt," saka Gerkena.

"Saviem darbiniekiem atzīstu, ka veiksmes faktors nereti slēpjas pieredzes bagāžas neesamībā un milzīgā vēlmē sevi pierādīt, jo tad tu dari nezinot, kādiem zemūdens akmeņiem vari uzkāpt un no kādiem riskiem jāuzmanās. Savulaik es gāju un darīju, nedomājot par to, ka man kaut kas var neizdoties," akcentē vadītāja.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': degvielas tirgotāja 'Virši' valdes priekšsēdētājs Jānis Vība

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Jānis Vība degvielas tirgotāja "Virši" vadībā strādā kopš 2017. gada, bet iepriekš guvis plašu pieredzi finanšu nozarē.

"Mana degviela viennozīmīgi ir rezultāti un ģimene. Profesionāli izbaudu izaicinošu mērķu un projektu īstenošanu," sarunā ar "Delfi Bizness" saka Vība.

Viņš arī sniedz atbildi uz daudzus interesējošo jautājumu, kāpēc Latvijā dibinātā uzņēmuma nosaukums ir tieši "Virši-A".

"Rīts man parasti sākas ap plkst. 5.30, kad pirmo stundu veltu mērenām fiziskām aktivitātēm, lai sakārtotu galvu un uzņemtu nepieciešamo tonusu dienai. Tālāk jau brokastis, dārziņš bērniem un ap plkst. 8 esmu darbā," atklāj degvielas tirgotāja vadītājs.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': tirdzniecības centru 'Spice' un 'Spice Home' vadītāja Iveta Priedīte

Foto: Privātais arhīvs

Iveta Priedīte par tirdzniecības centru "Spice" un "Spice Home" vadītāju un to īpašnieces SIA "Tirdzniecības centrs Pleskodāle" valdes locekli tika iecelta šā gada martā, bet arī pirms tam guvusi plašu pieredzi mazumtirdzniecības jomā.

"Tirdzniecības centrs ir ļoti dinamiska vide, kur visi procesi ir saistīti ar cilvēkiem. Lai darītu šo darbu, ir jāmāk gan iedvesmot, gan risināt problēmas, gan pārdot, gan piedzīt parādus, un bieži vien tik daudzām kompetencēm jāpiemīt vienam cilvēkam," viņa atzīst.

Par savām zālēm pret stresu Priedīte dēvē tenisu. "Šī spēle ir vienreizēji labs veids, kā fiziski "izlādēties" un pilnībā koncentrēties tikai un vienīgi uz tenisa bumbu, tādā veidā atstājot visu, kas ar tenisu nav saistīts, ārpus tenisa korta," viņa saka.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': 'Augstsprieguma tīkla' valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone

Foto: Privātais arhīvs

Gunta Jēkabsone kopš 2021. gada ir Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētāja, bet iepriekš strādājusi vadošos amatos arī Ārvalstu investoru padomē Latvijā un degvielas tirdzniecības tīklā "Circle K Latvia".

Viņa neslēpj: "Bērnībā mans sapnis bija kļūt par ārsti, un, ja rastos tāda iespēja, joprojām nopietni apsvērtu domu studēt medicīnu."

"Esmu pārliecinājusies, ka viss ir iespējams. Galvenais ir tam ticēt, būt neatlaidīgam un atvērtam visam jaunajam. Veiksme ir brīdis, kad sagatavotība satiekas ar iespēju. Iespējas dzīve dāvā mums katram, mūsu ziņā paliek tas, kā tās izmantojam," iedrošina vadītāja.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': zemeņu audzētājs, 'Augusta zemeņu' saimnieks Guntars Dzērve

Foto: Privātais arhīvs

Ģimenes uzņēmums "MAD Nordic" Mālpilī, kādreizējās Mālpils dārzniecības teritorijā, segtās platībās audzē zemenes, kuras tirgū virza ar zīmolu "Augusta zemenes". Guntars Dzērve ir "Augusta zemeņu" saimnieks – vada SIA "MAD Nordic" dārzniecības novirzienu.

"Esmu piedzīvojis gan uzvaras, gan smagus kritienus, atkārtoti kāpis uz viena un tā paša grābekļa, bet, ja nebūtu šīs sliktās pieredzes, tad nespētu novērtēt uzvaras prieku (kas diemžēl ir īsāks nekā zaudējuma garša) un nebūtu nonācis līdz šodienai. Starp citu, arī zemenes sāku audzēt nejaušības pēc," viņš stāsta.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': auto un moto rezerves daļu tirgotāja 'Inter Cars Latvija' vadītājs Kaspars Viļumsons

Foto: Privātais arhīvs

Kaspars Viļumsons jau vairāk nekā desmit gadus vada auto un moto rezerves daļu uzņēmumu "Inter Cars Latvija".

Ar tehniku un automobiļiem viņš bijis saistīts jau kopš agras bērnības, kad daudz laika tika pavadīts Biķernieku trasē, tostarp komunicējot ar tā laika autosportistiem.

Rezerves daļu tirdzniecība nav tā vieta, kur vari "atsēdēt" savu laiku un saņemt algu, viņš saka. Te darba rezultātu ļoti labi redz, un tas arī prasa daudz laika un piepūles.

"No pilsētnieka esmu kļuvis par laucinieku. Laikam dzīvē ir sanācis tā, ka cilvēku man ir bijis par daudz. Esmu reāli nokļuvis mežā, no dinamiskas vides – dabiskā vidē," par aktualitātēm personīgajā dzīvē stāsta Viļumsons.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': 'Kärcher' valdes priekšsēdētājs Andrejs Masulis

Foto: Privātais arhīvs

Andrejs Masulis ir SIA "Kärcher", kas pārstāv pasaulē plaši zināmo tīrīšanas iekārtu ražotāju "Kärcher", valdes priekšsēdētājs. Pirms tam kopš 2005. gada viņš strādājis vadošos amatos arī citos uzņēmumos, piemēram, bijis autodīlera "Mūsa Motors Rīga" vadītājs.

Pagājušajā gadā kļuva zināms, ka "Kärcher" atvērs ražotni Latvijā. Masulis sarunā teic, ka tā veiksmīgi darbojas, paplašinot ražošanas apjomu.

"Neesmu priekšnieks, kas tikai izdod kādus rīkojumus, – labprāt iesaistos visdažādākajās darba aktivitātēs un tiekos ar klientiem," uzsver Masulis.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': IT uzņēmuma 'Meditec' līdzīpašnieks un pasaules apceļotājs Mārtiņš Sils

Foto: Privātais arhīvs/DELFI

Mārtiņš Sils ir uzņēmuma "Meditec" līdzīpašnieks. Uzņēmums strādā jau vairāk nekā divdesmit gadus un specializējies informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu izstrādē Latvijas medicīnas nozarei.

Sils kopā ar biznesa partneri Māri Zvirgzdiņu pievērsies arī viesmīlības nozarei – Rīgā darbojas viņu viesnīca "Divi rati", savukārt brīvajā laikā uzņēmēju aizrauj pasaules apceļošana ar motociklu.

"Lai kaut kas izdotos, ir jādara tas, kas patīk, sanāk un piepilda sirdi. Es savu pienesumu esmu ieraudzījis programmatūras izstrādes jomā, man tas ir interesanti, un, neslēpšu, var arī nopelnīt," viņš saka sarunā ar "Delfi Bizness". Medicīnas IT un operatīvo dienestu IT sistēmas ir ļoti specifiskas darbības jomas, kas nepārtraukti prasa ļauties jauniem izaicinājumiem, pilnveidot sevi, savu uzņēmumu, uzsver uzņēmējs.

"Meditec" apgrozījums 2021. gadā bija 4, 4 miljoni eiro, bet peļņa pēc nodokļiem sasniedza 1,3 miljonus eiro

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': biedrības 'Riga TechGirls' vadītāja, uzņēmēja Anna Andersone

Foto: Privātais arhīvs

Anna Andersone ar savām aktivitātēm un zināšanām guvusi plašu atpazīstamību Latvijas IT un jaunuzņēmumu vidē. Viņa ir biedrības "Riga TechGirls" līdzradītāja un vadītāja, kā arī vairāku uzņēmumu dibinātāja, turklāt arī mamma divām meitām.

"Riga TechGirls" iedvesmo un izglīto sievietes ar mērķi mudināt viņas iesaistīties un darboties informācijas tehnoloģiju nozarē. "Riga TechGirls", lai arī ir nevalstiska organizācija, aug jaunuzņēmuma izaugsmes ātrumā, uzsver vadītāja, norādot, ka arī NVO sektorā var piesaistīt finansējumu un augt ļoti strauji.

"Mans kalendārs ir saplānots aptuveni divas nedēļas uz priekšu ar sapulcēm katru stundu bez pārtraukumiem no 9.00 līdz 18.00, dažkārt arī pēc oficiālā darba laika. Man ir 4831 neatbildēta e-pasta vēstule. Mostoties ap 6.00, pirms darba laika sākuma cenšos pārskatīt pēdējās 24 stundās ienākušos, lai nepalaistu garām ko svarīgu, bet tas var notikt. Vadot strauji augošu organizāciju, ir viegli nokļūt šādā situācijā, bet mans mērķis ir stabilizēt un sakārtot komandu un procesus tā, lai varētu labāk plānot arī savu laiku, lai uz sarunu ar mani nebūtu jāgaida divas nedēļas un lai varu arī rakstu un domāšanas darbus veikt darba laikā," par savu dzīves ritmu stāsta Andersone.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': koka ēveļskaidu plātņu ražotāja 'Cewood' vadītājs Ingars Ūdris

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Ingars Ūdris ir Alūksnes novada Jaunlaicenē strādājošā koka ēveļskaidu plātņu ražotāja "Cewood" valdes loceklis un uzņēmuma vadītājs.

"Cewood" ir pilnībā Latvijas kapitāla uzņēmums, kas dibināts 2015. gadā, un vienīgais koka ēveļskaidu plātņu ražotājs Baltijā. Uzņēmuma ražotās plātnes visbiežāk tiek izmantotas griestu un sienu apdarē tādos objektos kā mācību iestādes, biroji, sporta būves, sabiedriskās ēkas, kā arī privātmājās.

"Lai arī ir priekšstats, ka produkts sastāv tikai no trīs izejvielām – vienkārši sajauc kopā un pārdod visā pasaulē –, gluži tā nav. Nepieciešamas liela apjoma finanšu investīcijas un zināšanas par ražošanu, tās niansēm un tehnoloģiju. Tas ir sarežģīti," saka Ūdris.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': 'Latvijas Valsts ceļi' valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis

Foto: Uzņēmuma arhīvs

Mārtiņš Lazdovskis VSIA "Latvijas Valsts ceļi" strādā kopš 2015. gada, bet uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā stājās 2021. gada septembrī.

"Visvairāk mani iedvesmo rezultāts, acīmredzams darba rezultāts, kad, atklājot uzbūvētu vai pārbūvētu ceļa posmu, jūti gandarījumu un redzi, ka ceļa lietotāji ir priecīgi," viņš saka.

Mārtiņš Lazdovskis vada arī Latvijas Motosporta federāciju. "Sacensības un adrenalīns ir tas, kas man palīdz uzlādēties un arī izlādēties," viņš atzīst.

"Strādājot ar inženierzinātnēm saistītā nozarē, es ļoti skaidri redzu to disbalansu, kas ir izveidojies Latvijas darba tirgū, tāpēc šobrīd es izvēlētos mācīties par inženieri. Un noteikti izmantotu iespēju, kuras nebija, kad es mācījos, – kādu laiku studēt ārvalstīs," norāda uzņēmuma vadītājs.

Lasīt vairāk

'Personība biznesā': 'Luminor' bankas vadītāja Latvijā Kerli Vares

Foto: Privātais ahīvs

Kerli Vares (pirms uzvārda maiņas – Kerli Gabriloviča) kopš 2017. gada ir "Luminor" bankas vadītāja Latvijā.

Vadītāja pozīcija nozīmē atbildību – par uzņēmuma rezultātiem un par cilvēkiem –, un līdzās atbildībai bieži vien ir arī paaugstināts stresa līmenis. Ar to ir jāmācās tikt galā, sarunā atzīst Vares.

Interesanti, ka viņas pirmais amats bija ekonomikas un biznesa ziņu reportiere un darbavieta – ziņu aģentūra BNS Igaunijā.

"Man daudz ir devis tas, ka esmu dzīvojusi, mācījusies un strādājusi dažādās valstīs. Tā ir bijusi iespēja saskarties ar dažādām kultūrām, raudzīties uz lietām nevis kā uz pašsaprotamām, bet tā, ka tās var izdarīt arī citādi un atšķirīgi. Es uzskatu, ka šāda pieredze atver prātu un to vajadzētu izmantot pēc iespējas vairāk. Ir tāds lielisks teiciens – zivis nezina, ka tās ir slapjas," saka bankas vadītāja.

Lasīt vairāk

Personība biznesā: sūtījumu piegādātāja 'DPD Latvija' valdes priekšsēdētājs Jānis Grants

Foto: Privātais arhīvs

Jānis Grants ir starptautiskā sūtījumu piegādes uzņēmuma "DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs.

Jau vairākus gadus viena no "DPD Latvija" vadītāja sirdslietām ir motobraukšana un motoceļošana – ar savu motociklu viņš apceļojis lielāko daļu Eiropas valstu.

"Lai sasniegtu mērķi, ir svarīgi koncentrēties un izplānot nākamos soļus. Svarīgi arī neapstāties pie sasniegtā. Ja esi izvirzījis sev mērķi, uz to jātiecas, kaut maziem solīšiem, bet visu laiku jāvirzās uz to. Nedrīkst gulēt uz sasniegumu lauriem, ieslīgt apmierinātībā un patmīlībā. Attīstība un izaugsme notiek tikai tad, kad pārkāp savu spēju robežas un izej no savas komforta zonas," spriež "DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs.

Lasīt vairāk