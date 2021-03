Piedāvās apbūves gabalus uzņēmējdarbības parkā 'Mežgarciems'

Sākusies pretendentu pieteikšanās četru Pierīgas uzņēmējdarbības un inovāciju parka "Mežgarciems" apbūves gabalu izsolei Carnikavas novadā, informē Carnikavas dome.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tur uzņēmējiem pieejama jauna infrastruktūra un komunikācijas tikai 25 km attālumā no Rīgas. Projekts kopumā paredz radīt vairāk nekā 200 jaunas darbavietas un piesaistīt vismaz 10,5 miljonus eiro investīciju.

Šobrīd "Mežgarciemā" tiek izsolīti zemes gabali Muzeja ielā 1, 3, 5 un 7, to platība ir 4192 – 6250 m2 un sākumcena svārstās no 13 700 eiro – 19 500 eiro. Izsolē iegādātos apbūves gabalus no pašvaldības var izpirkt piecu gadu laikā, un uzreiz pēc iegādes tur iespējams būvēt ražotnes, darbnīcas, noliktavas. Saskaņā ar izsoles noteikumiem uzņēmējiem 30 mēnešu laikā īpašumā jāuzbūvē ražotne, jāpiesaista investīcijas ne mazāk kā 500 000 eiro, kā arī jāizveido vismaz 15 jaunas darbavietas.

SIA "Titāns" ir viens no uzņēmumiem, kas iegādājās industriālo platību Mežgarciemā iepriekš organizētā izsolē. SIA "Titāns" ražo dažādu mēbeļu sagataves, kā arī detaļas mazā tipa lidmašīnām, un produkcija lielākoties tiek eksportēta uz Nīderlandi, Dāniju, Vāciju un Norvēģiju.

"Mežgarciemā" industriālās platības iegādājušies arī "SMW Group", "Sistēmu inovācijas" un "AAB Group", šie uzņēmumi plāno izgatavot vieglmetāla diskus, dažādu transportlīdzekļu detaļas un piederumus, fizioloģiski aktīvas vielas, ko iespējams izmantot uztura bagātinātāju ražošanā.

Uzņēmējdarbības un inovāciju parka 'Mežgarciems" izbūve īstenota ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, tā kopējās izmaksas ir 6 063 791,06 eiro.