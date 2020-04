Pieejamais atbalsts Covid-19 ierobežošanas pasākumiem sasniedzis četrus miljardus eiro

Pieejamais atbalsts Covid-19 radītās krīzes ierobežošanas pasākumiem sasniedzis četrus miljardus eiro, otrdien mediju pārstāvjus informēja finanšu ministrs Jānis Reirs (JV).

Stāstot par valsts rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, Reirs norādīja, ka Valsts kasē ir 2,6 miljardi eiro skaidras naudas atlikums, savukārt dažādos līgumos ar Eiropas finanšu institūcijām Latvijai rezervēti 1,5 miljardi eiro.

"Uz citu valstu fona, kur atbalsts mērāms desmitu miljardu eiro apmērā, tas izklausās maz. Savukārt, ja skatās attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (IKP), tad skaidras naudas uzkrājums ir 8,7% no IKP, bet no budžeta viedokļa skaidrās naudas uzkrājums ir 26% no valsts budžeta. Šis apjoms ir iespaidīgs un esam starp top Eiropas Savienības valstīm, kuras uzreiz pielietoja atbalsta instrumentus," uzsvēra finanšu ministrs.

Uz jautājumu, vai arī pēc ārkārtējās situācijas pagarināšanas līdz 12. maijam valstij pietiks līdzekļu, lai turpinātu finansēt visus tos atbalsta pasākumus, kādi iedzīvotājiem un uzņēmumiem patlaban pieejami, Reirs sacīja, ka naudas pietiks.

"Līdzekļu pietiek, lai varētu atbalstīt ekonomiku krīzes pārvarēšanai un stimulētu ekonomiku pēc krīzes," uzsvēra finanšu ministrs.

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 12. maijam, otrdien lēma Ministru kabinets.