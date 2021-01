Pieejami 900 numuriņi pašizolācijas tūristu mītnēs; tajās atrodas vien 15 cilvēki

Pašizolācijai iedzīvotāji patlaban var pieteikties 15 Rīgas viesnīcās un astoņās tūristu mītnēs ārpus galvaspilsētas, informēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Tādējādi patlaban LIAA administrētajā pašizolācijas valsts atbalsta programmā līgumus par pakalpojumu sniegšanu noslēgusi 23 tūristu mītnes, kuras piedāvā izmitināt personas kopumā 900 numuros un četros tūrisma mītnes namiņos.

Viesnīcā "Bellevue Park Hotel Riga" pieejami 100 numuru, bet viesnīcās "Wellton Riverside SPA Hotel" un "Rija VEF Hotel" - 90 numuri. Viesnīcā "Rixwell Elefant Hotel" ir pieejams 71 numurs, viesnīcā "Rixwell konventa sēta" - 56 numuri, viesnīcā "Monika Centrum Hotels" - 50 numuri, viesnīcā "Mežaparks" - seši numuri, viesnīcā "Hestia Hotel Jugend" - pieci numuri.

Tāpat 64 numuri ir pieejami viesnīcā "Mercure Riga Centre 4*", 10 numuri - viesnīcā "Primo Hotel", 26 numuri - "Toss Hotel", 20 numuri - "Kolonna Hotel Brigita", bet pa 12 numuriem katrā pieejami viesnīcā "NB Hotel" un viesnīcā "Hestia Hotel Draugi".

Pašizolāciju ārpus Rīgas iespējams veikt viesnīcā "Zeit Hotel" Līgatnē, kur pieejami deviņi numuri, viesnīcā "Līzari" Jelgavas novadā, kur pieejams 21 numurs, Cēsu viesnīcā "Atpūta" pieejami pieci numuri, bet Rēzeknes "Kolonna Hotel Rēzekne" personas, kurām jāatrodas pašizolācijā, spēj uzņemt 18 numuros.

Savukārt Limbažu novada Skultes pagasta brīvdienu mājā "Romantic holiday home in the pine forest" pašizolācijā piedāvā uzturēties divos namiņos, no kuriem viens spēj uzņemt līdz divām personām, bet otrs - ne vairāk kā četras. Šajā vietā mājiņu cena atkarīga no tā, cik tajos personas pašizolējas.

Tikmēr viesu namā "Četri vēji" Jūrkalnes pagastā pašizolācijai ir pieejami pieci numuri un divas atsevišķas viesu mājas. Numuriņi ir pieejami gan cenu kategorijā virs 40 eiro, gan zem, savukārt piedāvātie namiņi ir pieejami tikai cenu kategorijā virs 40 eiro par diennakti.

Pašizolācijai ir pieejami arī 190 numuri viesnīcā "AC Hotel by Marriott Riga", 10 numuri viesnīcā "Jurmala Park House" un 30 numuri Jēkabpils viesnīcā "Hotel Luiize", bet šajās vietās, atšķirībā no pārējām viesnīcām, ir pieejami tikai numuri cenu kategorijā virs 40 eiro diennaktī.

Viesnīcās "Primo Hotel", "Monika Centrum Hotels", "Wellton Riverside SPA Hotel", "Toss Hotel" un "Hestia Hotel Jugend" pašizolācijas laika pavadīšanai ir pieejami numuriņi gan cenu kategorijā virs 40 eiro par nakti, gan cenu kategorijā līdz 40 eiro, bet pārējās viesnīcās maksa ir zem 40 eiro par nakti.

Cēsu viesnīcā "Atpūta" viena numuriņa izmaksas diennaktī ir tieši 40 eiro.

LIAA arī skaidroja, ka informācija par iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto pašizolācijas pakalpojumu tiek apkopota divas reizes nedēļā. Ceturtdien pašizolācijā atradās 15 cilvēki. Savukārt kopš programmas sākuma pašizolācijas pakalpojumus izmantojuši 84 cilvēki.

Ja pašizolācija reizē jāievēro vienas ģimenes locekļiem, viņi var kopā atrasties vienā numurā. Tādējādi aizpildīto numuru skaits var būt arī mazāks nekā to personu skaits, kuri atrodas pašizolācijā.

Personas var izvēlēties sev ērtāko vietu no sarakstā esošajām tūristu mītnēm, ņemot vērā savu situāciju.

Jāatgādina, ka LIAA sagatavojusi priekšlikumus, kā veicināt šī pakalpojuma izmantošanu. Kā norādīja LIAA pārstāvis Jānis Kovaļevskis, pašreiz priekšlikumi joprojām ir aktuāli un tiek vērtēti, izskatot arī citus priekšlikumus kā padarīt programmu pievilcīgāku iedzīvotājiem. Pēc viņa teiktā, nākamās nedēļas sākumā Ekonomikas ministrijā tiks izskatīti apkopotie priekšlikumi un pieņemts lēmums par turpmāko rīcību.

Kopumā LIAA ir saņēmusi 35 iesniegumus. Pašreiz septiņi līgumi ir saskaņošanas stadijā. Piecas viesnīcas arī atsaukušas savu dalību programmā.

Savukārt Veselības inspekcija saņēmusi kopumā 60 iesniegumus no tūristu mītnēm. Sniegts 41 saskaņojums, bet deviņi pieteikumi noraidīti. Vēl seši pieteikumi Veselības inspekcijā ir saskaņošanas procesā, bet četri - atsaukti.

Valsts līdzfinansējums viesnīcām tiks izmaksāts tādā apjomā, kā personas ir izmantojušas pakalpojumu. Proti, maksāts tiks par viesnīcā faktiski pavadītajām dienām, nevis noteikto pašizolācijas periodu. Ceturtdien apkopotā informācija liecina, ka kopumā tūristu mītnes iesniegušas pieprasījumu par 16 056 eiro, bet līdz šim izmaksāti 1080 eiro.

Jau vēstīts, ka atbalstu pašizolācijai šajās viesnīcās var saņemt Covid-19 kontaktpersonas, Covid-19 pacienti ar viegliem simptomiem, Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kuriem vēl saglabājušies simptomi, kā arī personas, kuras atgriezušās Latvijā ar repatriācijas reisiem.

Noteikts, ka valsts sedz izdevumus 80% apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī par personu. Cilvēka līdzmaksājums veido 20%. Personām, kuras Latvijā 28. un 29.decembrī atgriezās ar repatriācijas reisiem, izmitināšanas izmaksas viesnīcā valsts sedza 100% apmērā.

Izmitināšanas ilgums viesnīcā ir 14 dienas, bet atsevišķos gadījumos to iespējams pagarināt par vēl 14 dienām. Ēdināšanas pakalpojumi pašizolācijas laikā tiek apmaksāti tikai tiem, kas Latvijā atgriežas ar repatriācijas reisiem.

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, Covid-19 kontaktpersonas vai pacienti var izvēlēties piemērotāko vietu pašizolācijai no LIAA mājaslapā publicētajā sarakstā minētajām tūristu mītnēm. Rezervācija tiks veikta, pamatojoties uz medicīnisko izziņu, kuru izsniegusi ārstniecības persona (ģimenes ārsts), proti, personai būs tūristu mītnei jāuzrāda medicīniskā izziņa - izdruka no e-veselības portāla.

Atbalsta programmu īsteno LIAA sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Veselības inspekciju, Ekonomikas ministriju un Ārlietu ministriju. Plānots, ka atbalsts būs pieejams līdz 2021.gada martam. Atbalsta finansēšanai paredzēts novirzīt valsts budžeta finansējumu līdz 2 173 500 eiro.