Pielāgojoties 'Coldplay', 'Tallink' maina prāmju kursēšanas grafiku

Igaunijas prāmju operatorkompānija "Tallink" nākamgad jūlijā ir mainījusi kursēšanas grafiku prāmjiem starp Tallinu un Helsinkiem dienās, kad Somijas galvaspilsētā būs britu rokgrupas "Coldplay" koncerti.

Koncerta dienās nākamā gada 27., 28., 30. un 31. jūlijā "Tallink" prāmis "MyStar" pēdējā reisā uz Tallinu dosies vēlāk nekā ierasts, lai koncerta apmeklētāji varētu atgriezties Igaunijā.

Ierasti "MyStar" pēdējā reisā no Helsinkiem uz Tallinu katru vakaru dodas plkst. 22.30, bet "Coldplay" koncerta dienās nākamgad pēdējais prāmis aties plkst. 1.30.

"Tallink" komunikācijas vadītāja Katri Linka paskaidroja, ka izskanējušas ziņas par to, ka jau tagad izmitināšanas cenas Helsinkos koncerta dienām strauji kāpušas, tādēļ prāmju operators vēlas piedāvāt iespēju koncerta apmeklētājiem atgriezties mājās, nenakšņojot Helsinkos.

"Tallink" prāmji starp Tallinu un Helsinkiem kursē sešas reizes dienā katrā virzienā.

"Coldplay" koncertturnejā "Music of the Spheres" nākamgad paredzēti vairāki koncerti Eiropā. Bez Helsinkiem grupa, kuras dziesmu vidū ir "Yellow", "Fix You", "The Scientist" un "Viva La Vida", uzstāsies arī Atēnās, Bukarestē, Budapeštā, Lionā, Romā, Diseldorfā, Minhenē, Vīnē, Dublinā.

"Tallink Grupp" veic pārvadājumus ar prāmjiem Baltijas jūrā, izmantojot zīmolus "Tallink" un "Silja Line".

Uzņēmuma akcijas kotē Tallinas fondu biržas oficiālajā sarakstā. Lielākais akcionārs ir Igaunijas investīciju kompānija "Infortar", kam pieder 41% "Tallink Grupp" akciju.