Piensaimnieki: piena produkcijas cenas kāps pakāpeniski

Jau pašlaik vērojams piena un piena produktu cenu kāpums, un pakāpenisks cenu kāpums gaidāms arī turpmāk, aģentūrai LETA atzina Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.

Viņš norādīja, ka cenu kāpumu ietekmē ne tikai dažādu energoresursu, degvielas un darbaspēka sadārdzinājums, bet arī Covid-19 dēļ ieviestās izmaiņas, kuru rezultātā nozarei nācies ieviest darba drošības pastiprinošas prasības vairāku miljonu eiro apmērā.

Tāpat piena un piena produktu cenas ietekmē arī citi aspekti, piemēram, nodokļu sistēma un atkritumu depozītsistēmas ieviešana, kā rezultātā piena pārstrādes kompānijas investē līdzekļus jaunu iepakojumu ieviešanā.

"Tas viss ir jādara, to es neapstrīdu," atzīmēja Šolks, piebilstot, ka, lai arī cenu kāpums pagaidām ir pakāpenisks, ražotājiem grūtības sagādā tas, ka gan pandēmija, gan energoresursu cenu kāpums, gan citi nozari ietekmējoši procesi norisinājušies vienlaicīgi.

Viņš arī pauda, ka pašlaik ir pāragri prognozēt, kad cenu kāpums varētu beigties. Tāpat Šolks atturējās no aplēšu izteikšanas, norādot, ka cenu ietekmē pārāk daudz faktoru, lai jebkuras prognozes būtu adekvātas.

Vaicāts par produktu grupām, Šolks sacīja, ka nav iespējams izdalīt cenu kāpumu pa produktu grupām vai ražotājiem, jo katram ir cita pieeja. "Daudz kas arī atkarīgs no ražotāja vienošanās ar tirgotāju," skaidroja LPCS valdes priekšsēdētājs.

Viņš minēja, ka cenu kāpuma amplitūda būs atkarīga arī no produkta specifikas, tostarp no tā, cik liels īpatsvars piena ir attiecīgā produkta sastāvā, vai produkts ir ar pievienoto vērtību, un tamlīdzīgi. Tomēr, kā atzina Šolks, nebūs produktu vai to grupu, uz ko cenu kāpums neattiektos.

Komentējot nozares attieksmi pret cenu kāpumu, LPCS valdes priekšsēdētājs atzīmēja, ka kopumā nozarei jādomā par to, kā izdzīvot. "Mums jāstrādā kopā vismaz līdz brīdim, kad beigsies pandēmija," piebilda Šolks.

LPCS ir 1995.gadā dibināta organizācija, kuras galvenais darbības fokuss vērsts uz piena pārstrādes uzņēmumu interešu aizstāvību. Patlaban organizācijā ir 12 biedri, kas kopā pārstrādā apmēram 80% no Latvijā rūpnieciski pārstrādātā piena.