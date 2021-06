Piešķir finansējumu 6 miljonu apmērā dzērienu iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanai

"SEB" banka piešķīrusi finansējumu 6 miljonu eiro apmērā SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" dzērienu iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā no 2022. gada 1. februāra.

Tas ir pirmais "SEB" bankas izsniegtais "Zaļais kredīts" Latvijā, kas ir pieejams uzņēmumiem, kuri īsteno videi draudzīgus un ilgtspējīgus biznesa risinājumus.

Zaļās obligācijas kā risinājumu "SEB" un Pasaules Banka izstrādāja 2008. gadā, ņemot vērā arvien pieaugošo investoru pieprasījumu iesaistīties klimata pārmaiņu novēršanas iniciatīvās. 2017. gadā "SEB" izlaida pirmās zaļās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā. Daļa šo obligāciju iegūto līdzekļu tiek izmantoti finansējuma piešķiršanai Baltijas valstu uzņēmumiem, kas plāno īstenot ilgtspējīgus, videi draudzīgus projektus.

Depozīta sistēmas ieviešana ir būtisks instruments, lai samazinātu atkritumu daudzumu, kas nonāk vidē, pauž "SEB" bankas valdes loceklis Ints Krasts, piebilstot, ka par to runāts gadiem, bet šobrīd runas pārvēršas darbos. Bankai ir būtiski atbalstīt uzņēmumu aktivitāti un iniciatīvas, lai veidotu labāku vidi sev un nākamajām paaudzēm.

Ap 50% no "SEB" grupas Zaļo kredītu portfeļa veido atjaunojamās enerģijas projekti, bet pārējo – "zaļo" ēku, transporta un energoefektivitātes projektu finansēšana.

Lielāko vides piesārņojumu mežos, ezeros, upēs un jūrās, kā arī parkos veido tieši plastmasas jeb PET iepakojums. Paredzams, ka līdz ar depozīta sistēmas ieviešanu spēsim savākt un pārstrādāt divreiz vairāk plastmasas iepakojuma nekā šobrīd – līdz pat 90%. Savukārt dzērienu ražotāji spēs atgūt līdz 90-95% atkārtoti uzpildāmās stikla taras, lai tās vēlreiz laistu tirgū, komentē SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Plānots, ka 2022. gada 1. februārī Latvijā sāks darboties vienota depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) bezalkoholisko un alkoholisko (zem 6%) dzēriena iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 0,10 eiro apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kā arī iepakojums būs iztukšots.

Kompānija "Depozīta iepakojuma operators" izveidota 2020. gada jūnijā. Kompānijas īpašnieki ir SIA "Alus un dzērienu iepakojuma savienība", SIA "Coca-Cola HBC Latvia", AS "Cēsu alus", SIA "Cido grupa" un AS "PET Baltija", AS "Aldaris", "Latvijas Mazumtirgotāju Biedrība" un Latvijas Alus darītāju savienība.