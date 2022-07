Pirmajā pusgadā kravu apgrozījums Rīgas ostā audzis par 11,5%

Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma rādītāji šā gada 6 mēnešos sasniedza 11,32 miljonus tonnu, kas ir par 11,5% jeb 1,2 miljoniem tonnu vairāk nekā 2021. gadā šajā laika periodā, "Delfi Bizness" informēja Rīgas brīvostas pārvaldē.

Tajā skaidro, ka pozitīvo kravu dinamiku veido kāpums energoresursu kravu segmentā, kā arī būtisks kravu apjoma pieaugums konteinerkravu segmentā. Šā gada 6 mēnešos Rīgas ostā pārkrauts turpat 2,36 miljoni tonnas konteinerizēto kravu, kas ir par 14,5% vairāk salīdzinājumā ar analogu periodu pērn, vienlaikus pārsniedzot arī 2020. gada pirmā pusgada rezultātu.

“Šogad kravu aprites rādītāji Rīgas ostā saglabājas pozitīvi un stabili. Novērojam samazinājumu naftas produktu, rūdu, metālu un ķīmisko kravu segmentā, ko tieši ietekmē starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Mūsu izaicinājums ir šo kritumu kompensēt ar izaugsmi citos kravu segmentos, kas līdz šim arī izdevies – audzējam konteinerkravu apjomus, stabili ir arī lauksaimniecības un mežsaimniecības kravu segmenti, būtiska nozīme joprojām ir arī akmeņogļu kravām, un šī gada pirmo pusgadu esam noslēguši ar izaugsmi pret aizvadīto gadu. Vienlaikus mērķtiecīgi strādājam pie jaunu kravu grupu piesaistes un jaunu, kompleksu kravu maršrutu izveides, kas nostiprinātu Rīgas ostas vietu starptautiskajās loģistikas ķēdēs,” norāda Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Kopumā šā gada jūnijā Rīgas ostā pārkrauti 1,89 miljoni tonnu dažādu kravu, kas par 17,5% jeb 0,28 miljoniem tonnu pārsniedz 2021. gada jūnija rādītājus. Joprojām būtiska ietekme uz pārkrauto kravu apjomiem ir akmeņoglēm – jūnijā tika pārkrauts 0,46 miljoni tonnu ogļu un koksa, apkalpojot kopumā 14 kuģus, tostarp piecus lielos "Panamax" klases kuģus. Aizvadītajā mēnesī apstrādāti 0,37 miljoni tonnu konteinerkravu, kas ir par 15% vairāk nekā pērnā gada jūnijā.

Lauksaimniecības kravu apjoms šā gada jūnijā veidoja 0,21 miljonu tonnu, kas ir līdzvērtīgs šā gada maija rādītājiem, un to sekmēja jauns kravas veids – cukurniedru cukurs no Brazīlijas, kas caur Rīgas ostu tālāk tika nosūtīts uz Uzbekistānu. Pēdējā gada laikā labākais rādītājs tika sasniegts arī pārkrautajām akmens šķembām. Jūnijā pārkrauts arī 0,37 miljoni tonnu mežsaimniecības kravu, šajā segmentā aizvadītajā mēnesī gan fiksēts kritums, kas skaidrojams ar mazāku granulu eksporta plūsmu.

2022. gada pirmajā pusgadā Rīgas ostā visvairāk pārkrautas mežsaimniecības kravas – kopumā 2,82 miljonus tonnu, veidojot 25% no kopējā ostā pārkrauto kravu apjoma, tām seko konteinerkravas un akmeņogles, katrai no šīm kravu grupām veidojot pa 21% no kopējā apgrozījuma. Joprojām būtisku kravu apjomu kopējā kravu portfelī veido arī lauksamniecības produkti, sasniedzot 14% jeb 1,16 miljoni tonnu. Pārējās kravu grupās, ieskaitot naftas produktus, rūdas un metālus, ķīmiskas kravas un citas, kas kopā veidoja 23% no kopējā kravu apjoma, šogad krauts mazāk – 0,8 miljoni tonnu lejamkravu (-30%), 0,6 miljoni tonnu rūda/metāli (-30%) un uz pusi (-51%) mazāk ķīmisko beramkravu (0,31 miljons tonnu). Samazinājumu brīvostas pārvaldē tieša veidā saista ar starptautisko sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju ietekmi.

2022. gada sešos mēnešos ostā apkalpoti 33 kruīza kuģi, no tiem 22 – jūnijā. 7 kruīza kuģi ienāca ostā pirmo reizi. Rīgu pirmajos kruīza sezonas mēnešos apmeklējuši 19,7 tūkst. kruīza tūristu no 91 pasaules valsts. Tradicionāli lielākais skaits tūristu bija no Vācijas (10,1 tūkst.), ASV (4,2 tūkst.) un Lielbritānijas (1,1 tūkst.).

Kopā Rīgas ostā 2022. gada 1.pusgadā ostā apkalpoti 1410 kuģu.