Pirmajā pusgadā pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits

Pirmajā pusgadā zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits pieaudzis līdz 348, informēja Latvijas Jūras administrācijas pārstāve Sarma Kočāne.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad sešos mēnešos Latvijas Kuģu reģistrā no jauna reģistrēts 21 kuģis, bet no saraksta izslēgti trīs kuģi. Līdz ar to kopējais kuģu skaits pieaudzis līdz 348. Šajā skaitā ietilpst arī zvejas kuģi, palīgflote, dienesta kuģi un citi.

Savukārt SOLAS konvencijas prasībām atbilstošo kuģu, kuru bruto tilpība pārsniedz 500, skaits pieaudzis līdz 28. No jauna reģistrēti četri sauskravas kuģi - "Ceg Orbit", "Libero", "Lottaland" un "Nautica", bet no saraksta izslēgts sauskravas kuģis "Bornholm".

Kuģu reģistrā reģistrēto atpūtas kuģu skaita izmaiņas ir minimālas - pusgada laikā no jauna reģistrēti 12 atpūtas kuģi (septiņas buru jahtas un piecas motorjahtas), bet no reģistra izslēgti 11 atpūtas kuģi (septiņas buru jahtas un četras motorjahtas). No jauna reģistrētas trīs zvejas laivas, izslēgtas piecas zvejas laivas.