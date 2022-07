Pirmajā pusgadā reģistrēti 4305 jauni uzņēmumi, likvidēti – 5799

Šogad pirmajā pusgadā reģistrēti 4305 jauni uzņēmumi, kas ir par 532 uzņēmumiem mazāk nekā 2021.gada attiecīgajā laika posmā, kā arī mazāk nekā šajā laika posmā aizpērn. Turklāt likvidēto uzņēmumu skaits turpinājis pārsniegt jaunreģistrēto - 2022.gada pirmajos sešos mēnešos likvidēti 5799 uzņēmumi, liecina "Lursoft" apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdzīgi kā arī pērn pirmajos sešos mēnešos, arī šogad pirmajā pusgadā visbiežāk likvidēti mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības nozarē strādājošie uzņēmumi, savukārt trešajā vietā pēc likvidēto uzņēmumu skaita ierindojušies specializētie būvdarbi.

Šogad pirmajos sešos mēnešos reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls ir mazāks nekā pērn attiecīgajā periodā reģistrētajiem uzņēmumiem. "Lursoft" aprēķinājis, ka 2021.gada pirmajā pusgadā tie ir 28,97 milj. eiro, kamēr pērn šajā pašā laikā periodā – 47,63 milj. eiro. Jānorāda, ka šogad jūnijā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls ir 3,6 milj. eiro, kas ir būtiski mazāk nekā 2021. un arī 2020.gadā.

Lai gan teju 90% no visiem aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, jūnijā reģistrēts arī 51 jauns individuālais komersants, 6 zemnieku saimniecības, 7 ārvalstu komersantu filiāles, tāpat arī 4 pilnsabiedrības, 3 akciju sabiedrības un 2 individuālie uzņēmumi. Pamatkapitāla apjoma ziņā gan Top 10 priekšgalā izvirzījušās sabiedrības ar ierobežotu atbildību, visas trīs reģistrētās akciju sabiedrības ierindojot 10. pozīcijā, jo tām visām reģistrēts akciju sabiedrībām minimālais pieļaujamais pamatkapitāla apjoms – 35 tūkst. eiro.

Lielākais jūnijā reģistrētais uzņēmums ir SIA "F-Trans", kura reģistrēto un apmaksāto pamatkapitālu veido 538,50 tūkst. eiro. Jaunreģistrētā uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir pirms desmit gadiem dibinātais SIA "FishTrans", kas Rojā apsaimnieko noliktavu/ saldētavu ar zivju pieņemšanas punktu. SIA "F-Trans" patiesais labuma guvējs ir Raivis Pērkons, kuram pieder 80% SIA "FishTrans" daļu. Uzņēmējam patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts arī mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA "DC Road".

Lai gan puse no visiem aizvadītā mēneša jaunajiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā, starp Top 10 lielākajiem ierindojušās arī divas kapitālsabiedrības no Mārupes novada, kā arī uzņēmumi no Jūrmalas.

Mārupes novada Piņķos reģistrētā SIA "PK properties" pamatkapitāls ir 419,90 tūkst. eiro. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka uzņēmums izveidots, atdalot daļu no būvniecībā strādājošā SIA "PK serviss". Šis 2004.gadā reģistrētais uzņēmums pēdējos trīs gadus strādājis ar apgrozījuma kritumu. Pērn tas samazinājās līdz 5,17 milj. eiro (-32,6%, salīdzinot ar 2020.gadu). Pērn SIA "PK serviss" uzvarējis divos publisko iepirkumu konkursos, no kuriem lielākais bijis SIA "SFM Latvia" izsludinātais 3,05 milj. eiro vērtais darījums par metālapstrādes ražošanas ēkas būvniecību. Par reorganizācijas plāniem SIA "PK serviss" norādījis jau pagājušā gada vadības ziņojumā, tajā skaidrojot, ka reorganizācijas mērķis ir izdalīt no uzņēmuma atsevišķā jaunveidojamā uzņēmumā vienu nekustamo īpašumu. Citi SIA "PK serviss" aktīvi vai noslēgto līgumu rezultātā radušās saistības reorganizācijas ceļā netiks nodotas. Jaunizveidotā SIA "PK properties" kapitāldaļu turētāji ir Kārlis Plensners un Imants Kokins.

Trešais lielākais jūnijā reģistrētais uzņēmums atrodas Jūrmalā. SIA "Vadības konsultācijas SA" pamatkapitālā ieguldīti 400 tūkst. eiro. "Lursoft" izziņas dati rāda, ka Jūrmalā reģistrētā uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir nekustamo īpašumu jomā strādājošais SIA "Vārpas Investīcijas", kura īpašniece, savukārt, ir Zanda Zemniece. Jānorāda, ka arī SIA "Vārpas Investīcijas" reģistrēts šogad.

Kā norāda "Lursoft", viens no lielākajiem jūnijā reģistrētajiem uzņēmumiem ir arī AS "Neatkarīgā", kurā par valdes locekli iecelta SIA "Mediju Nams" amatpersona Ilze Bērziņa, savukārt par padomes locekļiem – Gundega Kārkliņa, Daina Ločmele un Ilze Šteinfelde. Paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem īsi pirms Jāņiem ziņots, ka līdz ar SIA "Mediju nams" īpašnieku plāniem mainīt uzņēmuma biznesa modeli, vairāki Latvijas lielāko uzņēmumu īpašnieki un vadītāji pauduši bažas, ka masu informācijas līdzekļi nra.lv un neatkariga.lv var nokļūt Latvijas sabiedrības vairākuma interesēm neatbilstošu īpašnieku kontrolē, tāpēc izteikta vēlme iegādāties SIA "Mediju nams". Lai novērstu tikai viena īpašnieka interešu pārsvaru, kā arī uzņēmuma īpašnieku interešu līdzsvarošanu, pieņemts lēmums izveidot AS "Neatkarīgā". Paziņojumā teikts, ka SIA "Mediju nams" pārņemšana notiks ar pārejas formu, lai jaundibinātā akciju sabiedrība tiktu pakāpeniski sagatavota investoru struktūras izveidei, kurā nevienam no īpašniekiem nebūs iespējas vienpusēji diktēt medija saturu. AS "Neatkarīgā" juridiskā adrese reģistrēta kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Jūrmalā.

Top 10 lielākie 2022. jūnijā reģistrētie uzņēmumi:

1.SIA "F-Trans": 538,50 tūkst. eiro;

2. SIA "PK properties": 419,90 tūkst. eiro;

3. SIA "Vadības konsultācijas SA": 400 tūkst. eiro;

4. SIA "Davio Group": 307,71 tūkst. eiro;

5. SIA "GRIPsteel": 222,22 tūkst. eiro;

6. SIA "I18": 220,00 tūkst. eiro;

7. SIA "Marupes Estate": 100,00 tūkst. eiro;

8. SIA "ICONIC 22": 78,50 tūkst. eiro;

9. SIA "Truffle bee": 40,00 tūkst. eiro;

10.-12. AS "Latgales Energy": 35,00 tūkst. eiro;

10.-12. AS "Neatkarīgā": 35,00 tūkst. eiro;

10.-12. AS "Panorama Nordic": 35,00 tūkst. eiro.

Ārvalstu ieguldījumi reģistrēti 83 no 721 aizvadītajā mēnesī reģistrētā uzņēmuma. Lielākais no tiem, kurā kāds no patiesajiem labuma guvējiem ir no ārvalstīm, ir SIA "Davio Group". 99,09% šī uzņēmuma kapitāldaļu pieder SIA "Inter Home", kura viena no dalībniecēm, savukārt, ir Daria Oksenenko no Ukrainas. Jaunreģistrētā SIA "Davio Group" pamatkapitāls ir 307,71 tūkst. eiro.