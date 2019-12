Pirmajos deviņos mēnešos turpinājuši sarukt kravu un pasažieru pārvadājumi

2019. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2018. gada deviņiem mēnešiem par 7,1% samazinājušies kravu pārvadājumi ar sauszemes un cauruļvadu transportu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāja 88,5 miljonus tonnu kravu, par 6,7 miljoniem tonnu jeb 7,1% mazāk nekā pirms gada. Ar dzelzceļa transportu pārvadāja 31,6 miljonus tonnu kravu, kas ir par 12,4% mazāk nekā 2018. gada deviņos mēnešos. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,3 miljonus tonnu kravu – par 22,2% vairāk. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 13,4%.

Ar autotransportu pārvadāja 54,8 miljonus tonnu kravu – par 3,8% mazāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Iekšzemē pārvadāja 41,4 miljons tonnu, par 4,6% mazāk. Starptautiskajos kravu pārvadājumos pārvadāja 13,4 miljonus tonnu kravu – par 1,2% mazāk.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēja 2,1 miljonu tonnu naftas produktu, kas ir par 5,7% mazāk.

Nedaudz samazinās kopējais kravu apgrozījums ostās

No Latvijas ostām 2019. gada deviņos mēnešos nosūtīja un ostās saņēma 47,2 miljoniem tonnu kravu, kas ir par 3% mazāk nekā 2018. gada deviņos mēnešos. Kravu apgrozījums Rīgas ostā bija 23,9 miljoni tonnu, par 10,5% mazāk, Ventspils ostā – 16,6 miljoni tonnu jeb par 10,1% vairāk, Liepājas ostā – 5,3 miljoni tonnu jeb par 3,8% mazāk, bet mazajās ostās – 1,4 miljoni tonnu, par 1% vairāk.

No ostām nosūtīja 40,3 miljonus tonnu kravu, kas ir par 4,1% mazāk nekā 2018. gada deviņos mēnešos. Samazinājās visu svarīgāko nosūtāmo kravu apjomi. 33,8% no kuģos iekrauto kravu apjoma veidoja ogles. To iekraušana samazinājās par 1,3 miljoniem tonnu jeb 8,5%. Naftas produktu nosūtīšana samazinājās par 0,8 miljoniem tonnu jeb 8,9%. Nosūtīto kokmateriālu apjoms samazinājās par 8%, konteineru kravu – par 1,9%, mobilo kravu – par 5,9%, minerālmēslu – par 16,6%. Savukārt nosūtītās labības un labības produktu apjoms pieauga par 6,3%.

Ostās no kuģiem izkrāva septiņus miljonus tonnu kravu, apjoms pieauga par 3,6%. Naftas produktu izkraušanas apjoms pieauga par 24,4%. Nedaudz pieauga no kuģiem izkrauto konteineru kravu apjoms – par 1,2%, bet mobilo kravu apjoms saglabājās iepriekšējā gada līmenī – izkrāva 1,1 miljonu tonnu.

Lidostā "Rīga" saņēma un no lidostas nosūtīja 19,8 tūkstošus tonnu kravu jeb par 4,9% vairāk.

Neliels samazinājums ar sauszemes transportu pārvadāto pasažieru skaitā

2019. gada deviņos mēnešos ar sauszemes pasažieru transportu pārvadāja 178,8 miljonus pasažieru, par 0,7% mazāk nekā 2018. gada deviņos mēnešos.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 2,2%, ar regulāras satiksmes autobusiem – saglabājās iepriekšējā gada līmenī (pieaugums par 0,3%), bet ar tramvajiem un trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 2,9%.

Ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 832,7 tūkstoši pasažieru, tikpat, cik gadu iepriekš (samazinājums par 0,1%).

Ar kruīza kuģiem Rīgas pasažieru ostā iebrauca 67,9 tūkstoši pasažieru jeb par 9,1% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Lidostā "Rīga" ielidoja un no tās izlidoja seši miljoni pasažieru, par 10,7% vairāk.