Pirmo reizi tiek apbalvoti Baltijas spožākie zīmoli. Video tiešraide

Ceturtdien Rīgā jaunajā kultūras un izklaides centrā "Hanzas Perons" uz "Baltijas Zīmolu topa" apbalvošanas ceremoniju ierodas lielāko uzņēmumu vadības komandas, mārketinga profesionāļi un ietekmīgākie influenceri no visas Baltijas. Pasākuma video tiešraidi iespējams vērot portālā "Delfi".

Pasākuma tiešraidi iespējams vērot portālā "Delfi". Pasākums ir starptautisks, tāpēc tā darba valoda ir angļu valoda.

Zīmoli tiks izcelti un apbalvoti astoņās kategorijās, tajā skaitā – Mīlētākais zīmols, Zaļākais zīmols, Unikālākais zīmols, Labākais Baltijas jaunuzņēmumus u.c. Ceremonijā tiks paziņoti arī visas Baltijas mērogā spēcīgākie influenceri.

Līdzās uzņēmumu vadības pārstāvjiem, kas kāps uz skatuves, lai saņemtu apbalvojumus, uzstāsies arī jaunie Baltijas mūzikas talanti: "Carnival Youth" no Latvijas, "Garbanotas Bosistas" no Lietuvas un "Rita Ray" no Igaunijas. Ceremoniju vadīs atraktīvā radio personība – Toms Grēviņš.

Jau ziņots, ka forumā "Baltic Brand Forum 2019" uzstājās divi pieredzējuši un starptautiski novērtēti eksperti no Lielbritānijas – Less Binets, stratēģis no reklāmas aģentūras "adam&eveDDB", un Malkolms Devojs, aģentūras "PHD EMEA" mediju stratēģis. Binets, kurš ir arī vairāku mārketinga grāmatu autors, forumā runās par ilgtspējīgu zīmolu veidošanu un to, kādu lomu tajā spēlē emocijas, slava un radošums. Savukārt Devojs stāstīs par izplatītākajiem mārketinga instrumentiem un mediju stratēģiju, kādu savā straujajā izaugsmē izmanto pasaules drosmīgākie un veiksmīgākie zīmoli.

"Baltic Brand Forum 2019" tiek organizēts pirmo reizi, svinot 15 gadus kopš "Mīlētāko zīmolu topa" pirmsākumiem. Foruma noslēgumā notiks ietekmīgāko zīmolu apbalvošanas ceremonija visas Baltijas mērogā. Zīmoli tiks apbalvoti astoņās kategorijās, tajā skaitā – Mīlētākais zīmols, Zaļākais zīmols, Labākais Baltijas startup uzņēmums u. c.

"Baltic Brand Forum 2019" notiek jaunajā kultūras un izklaides centrā "Hanzas Perons".

Foruma īstenošanā un atbalstā piedalījušies tādi industrijā zināmi uzņēmumi kā "DDB Latvia", "Kapitāls Networks", "Accenture", "Delfi", "OMD", "Httpool", "RAIT", "Latvijas Zaļais punkts", "Modash" un "Latvijas balzams", "Rimi".