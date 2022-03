Pjotra Avena fondam 'Paaudze' aizvien spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Pētera Avena labdarības fondam "Paaudze", neskatoties uz to, ka tā dibinātājs Pjotrs Avens iekļauts sankciju sarakstos, ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziņo "Lursoft Klientu portfelis.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss fondam piešķirts 2012. gada jūlijā.

Vladimiram Putinam pietuvinātais Avens nodibinājumu reģistrējis 2008. gadā ar mērķi atbalstīt bērnu veselības aizsardzību, veidot labas kaimiņattiecības un savstarpējo sapratni starp Krievijas Federāciju un Latvijas Republiku, kā arī atbalstīt augstāko izglītību, zinātni, kultūru un veselības aprūpi.

"Lursoft" pieejamais gada pārskats par 2020. gadu liecina, ka Pētera Avena labdarības fonds "Paaudze" aizpērn saņēmis ziedojumus un dāvinājumus 1,47 miljonu eiro apmērā. Ziedotāju rindās gan 2020., gan arī 2019. gadā ir AS "Latvijas Balzams", kopumā pa abiem gadiem kopā neierobežotai lietošanai fondam pārskaitot 350 tūkstošus eiro. Ziedotāju rindās ir arī AS "Rīgas piena kombināts", SIA "Twino Finance".

Pjotrs Avens ir viens no Vladimiram Putinam tuvākajiem oligarhiem, viens no aptuveni 50 bagātākajiem Krievijas uzņēmējiem, kas Kremlī regulāri tiekas ar Putinu, atzīmē "Lursoft Klientu portfelis". "Alfa Group", kurā ietilpst arī viena no lielākajām Krievijas bankām – "Alfa Bank" –, akcionāra Pjotra Avena draudzība ar Vladimiru Putinu ilgst no deviņdesmito gadu sākuma, kad viņš ieņēma ārējo ekonomisko attiecību ministra amatu.