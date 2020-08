Plānā galdiņa urbšana vai īsts darbs? Toms Briedis par influenceru mārketingu

Izdzirdot vārdu "influenceris", par kura latviskošanu arvien tiek lauzti šķēpi, acu priekšā uzplaiksnī iedvesmojoši foto kadri un uzmundrinoši saukļi ar haštagu rindu, kuriem tā vien gribas spiest "Like" un "Share". Taču – ko patiesībā nozīmē būt par influenceri, kāda ir influenceru mārketinga "virtuve", un kā to efektīvi izmantot savā biznesa labā – stāsta pirmā Baltijas influenceru portāla "Womstar.lv" vadītājs Toms Briedis.

"Influenceru definīcija ir diezgan vienkārša – tā ir persona, kas var kaut ko ietekmēt. Mārketinga pasaulē to definē vairāk kā domu un pirkšanās paradumu ietekmēšanu," atklāj Briedis.

Tādējādi par influenceri uzskatāms ikviens sociālo tīklu lietotājs, neatkarīgi no sekotāju skaita, kurš ar savu saturu ietekmē citu lietotāju izvēli par labu pirkuma veikšanai. Turklāt – kas zīmīgi – cilvēka ieteikumam ar mazāku sekotāju skaitu ir lielāks spēks, jo, visticamāk, šie sekotāji ir ļoti lojāli, proti, ģimenes locekļi, draugi un paziņas. "Un no kā gan labāk ņemt ieteikumu – no drauga/paziņas vai idealizētas slavenības, kurai katrs trešais vai ceturtais posts ir reklāma?"

Lai arī varētu nešķist pārāk relevanti likt vienā maisā, piemēram, Kristapu Porziņģi (1,6 miljoni sekotāju "Instagram") vai Lebronu Džeimsu (69,4 miljoni sekotāju "Instagram") ar kādu vietējo influenceri, kam ir krietni vien mazāk sekotāju, taču sūtība un misija šajā gadījumā visiem ir viena un tā pati, proti, nest konkrētu vēstījumu saviem sekotājiem, iedvesmot un mudināt viņus uz rīcību.

Kā atklāj Briedis, ņemot vērā sekotāju skaitu, pastāv influenceru iedalījums kategorijās: nano influenceri (līdz 1000), mikro influenceri (no 1000 līdz 10 tūkstošiem), medium influenceri (no 10 līdz 25 tūkstošiem) un makro influenceri (virs 25 tūkstošiem).

Kategorija "riskants"



Vaicāts, vai ir kādu profesiju pārstāvji, kuriem ētisku apsvērumu dēļ nebūtu ieteicams nodarboties ar influencēšanu, Briedis atbild, ka katrs gadījums jāskata individuāli: "Esmu strādājis ar daudzu profesionālo jomu pārstāvjiem, tostarp arī ārstiem, kuri bijuši piesaistīti kampaņām kā influenceri. No vienas puses daudzi šādu rīcību pārmet, bet no otras – ja tev ir iespēja izdarīt labu darbu, esot influencerim, tad es neredzu problēmu. Influenceru ētikas kodekss eksistē, bet tas ir jāskata atsevišķi caur katra cilvēka personīgo prizmu un konkrētās kampaņas specifiku."

Kā komisku piemēru influencēšanai viņš atsauc atmiņā pirms diviem gadiem sociālajos tīklos "uzmirdzējušo" zvaigzni – pareizticīgo priesteri no Krievijas, dēvētu par "Gucci" priesteri, kurš publicējis fotogrāfijas ar "Gucci", "Louis Vuitton" un citu slavenu zīmolu apģērbu un aksesuāriem. Šādas pompozas aktivitātes izpelnījās plašu nopēlumu, kā rezultātā garīdzniekam nācās dzēst savu profilu, atvainoties un nožēlot grēkus.

Labā prakse



Influencēšanas aroda labā prakse ir norādīt, ka attiecīgais materiāls ir reklāma, sadarbība vai dāvana. Tas jādara vai nu pie lietotāja vārda, ja profils to atļauj (šāda opcija pieejama biznesa kontiem), vai nu pie pavadošā teksta haštagiem.

"Cilvēku maldināšana neatmaksājas – viņi nav pilnīgi tumsoņas un paši ļoti labi saprot, kas ir kas. Svarīgs ir informācijas patiesuma aspekts – to pērn aktualizēja arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kura mājaslapā ir pieejams izsmeļošs materiāls par influenceru pienākumiem un atbildību," stāsta Baltijas influenceru portāla "Womstar.lv" vadītājs.

Influenceriem ir gan korekti jānorāda, ka attiecīgais materiāls tapis "sadarbībā ar", gan arī paustajam ir jāatbilst patiesībai, kas nepieciešamības gadījumā ir jāspēj pierādīt. Savukārt par konstatētajiem komercprakses vai reklāmas pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā atbildība, kas var tikt īstenota, piemērojot soda naudu vai uzliekot tiesisko pienākumu, kas vērsts uz pārkāpuma izbeigšanu vai turpmāku nepieļaušanu.

Influenceru mārketinga "virtuve"



Lai arī influenceru mārketings nereti tiek nopelts, tomēr tas ir pierādījis sevi kā ļoti efektīvs mārketinga paņēmiens, kas nebūt nenozīmē plānā galdiņa urbšanu, jo influencerim jābūt radošam, mērķtiecīgam, jāprot apstrādāt fotogrāfijas, montēt video, turklāt nemitīgi jātur roka uz pulsa un jādzīvo teju tiešsaistes režīmā.

"Tas ir ātrākais un vienkāršākais veids, kā nodot informāciju par produktiem un pakalpojumiem, sasniedzot ļoti lielu potenciālo pirkumu skaitu. Ar parastām mārketinga kampaņām to vairs nav iespējams izdarīt," atklāj Briedis.

Galvenais, kas jāņem vērā, piesaistot influencerus, lai sasniegtu maksimāli efektīvu rezultātu, ir atbilstošas stratēģijas izstrāde, kas atbilst gan uzņēmuma vērtībām un vēlamajam vēstījumam, gan influencera un viņa auditorijas specifikai. Turklāt vēlams pašu influenceri iesaistīt jau stratēģijas izstrādē un pēcāk ļaut radošo vaļu saskaņā ar vadlīnijām, nevis piegādāt jau gatavu saturu, ko vienkārši nopublicēt savā profilā.

Influenceru kampaņu efektivitāti parasti mēra pēc publikāciju "Reach and engagement", savukārt uz pārdošanu vērstās kampaņās skatās individuāli pielāgotos risinājumus, piemēram, tie mēdz būt speciāli linki vai atlaižu kodi, kas izplatīšanai piešķirti konkrētam influencerim.

Ar influenceriem tiek slēgts sadarbības līgums gluži tāpat kā ar jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju. Influenceri ir gan pašnodarbinātas personas, gan mikrouzņēmumi un SIA, kuri izraksta rēķinus, gan arī saņem autoratlīdzības. "Sadarbība bez oficiāla līguma nav iedomājama," pauž Briedis.

Influenceri bija, ir un būs!



Vaicāts, vai influenceru mārketings ir uz palikšanu, vai arī tas ir kārtējais sociālo tīklu modes kliedziens, kas ar laiku pazudīs tikpat organiski, kā uzradies, Briedis atbild ar pretjautājumu: "Vai digitālajā vidē un sociālajos tīklos pavadītais laiks ikdienā pēdējos gados pieaug vai sarūk?"

Cilvēks kļūst arvien digitālāks – sākot no informācijas un izklaides, beidzot ar iepirkumiem un maksājumiem, un līdz ar to arī sociālie tīkli kļūst arvien daudzveidīgāki: "Twitter", "Facebook", "Instagram", "YouTube", "Snapchat", "TikTok" u.c.

"Šādā adaptīvā formātā sociālie tīkli mūsu dzīvēs arvien turpinās būt klātesoši, un katra no šīm transformācijām kalpos par platformu arvien jauniem influenceriem. Influenceri starp mums jau ir gadsimtiem ilgiem. Agrāk viņi uzrunāja no skatuves un tirgus laukuma, mūsdienās – sociālajos tīklos, tā kā viņi nekur nepazudīs. Jautājums – kā viņi izskatīsies un kādā platformā darbosies? Laiks rādīs!" rezumē Briedis.

