Plāno atbalstu Covid-19 krīzes skartajām akvakultūras saimniecībām

Komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai (akvakultūras saimniecības) tiks nodrošināts publiskais finansējums, lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz akvakultūras sektoru, portālu "Delfi" informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Trešdien sanāksmē pulcējās Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas vadības grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam. Šajā sēdē tika atbalstīts iepriekšminētais ZM priekšlikums.

Tuvākajā laikā ZM pieņemšanai valdībā iesniegs Ministru kabineta noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā" Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai".

Atbalstu varēs saņemt esošās akvakultūras saimniecības, ja to kopējā darījumu vērtība Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegtajā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā 2020. gada ceturksnī ir vismaz par 20% mazāka nekā attiecīgajā 2019. gada ceturksnī, kā arī jaunās akvakultūras saimniecības, kuras nesen sākušas darbību akvakultūrā un īstenojušas investīciju projektu akvakultūrā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) ietvaros pēdējā gada laikā gadu pirms projektu iesnieguma iesniegšanas, ja noslēgtajā investīciju projektā plānots produkcijas eksports 2020. gadā, bet eksporta darījumi saskaņā ar VID datiem nav notikuši.

Atbalsts tiks piešķirts vienu reizi, un tā apjoms tiks aprēķināts 10% apmērā esošajiem uzņēmumiem no 2019. gada ieņēmumiem no akvakultūras darbības un produkcijas pārdošanas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, savukārt jaunajiem uzņēmumiem 10% apmērā no investīciju projektā plānotā 2020. gada apgrozījuma.

Saskaņā ar CSP datiem pasākuma mērķgrupā – zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai – ir 87 ekonomiski aktīvas akvakultūras saimniecības.

Finanšu līdzekļi paredzēti Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pieejamā budžeta ietvaros. Pasākumam publiskais finansējums paredzēts divu miljonu eiro apmērā (EJZF līdzfinansējums 75% jeb 1,5 miljoni eiro, un Latvijas valsts līdzfinansējums 25% jeb 0,5 miljoni eiro), un tas ir paredzēts 2020. gadam.

Plānots, ka projektu iesniegumus akvakultūras saimniecības varēs iesniegt Lauku atbalsta dienestā (LAD) pēc šo noteikumu stāšanās spēkā saskaņā ar LAD ar izsludināto kārtu līdz šā gada 31. jūlijam.