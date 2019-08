Plāno atļaut alkohola tirdzniecību internetā: risks veselībai vai iespēja biznesam

Līdzīgi arī situāciju vērtē biznesa augstskolas "Turība" studiju programmas "Mārketings un tirdzniecības vadība" direktore Iveta Liniņa, norādot, ka Latvijas iedzīvotāji ir radoši likumu apiešanā. "Neraugoties uz dažādiem aizliegumiem alkohola tirdzniecībā, gandrīz ikviens no mums ir dzirdējis par kādu nelielu veikaliņu tuvējā rajonā, kur pārdevēja nepajautās personu apliecinošu dokumentu, vai arī, pamatojoties uz to, ka veikals ir arī kafejnīca, pēc plkst. 22:00 ir iespējams iegādāties alkoholu, tiesa gan – atvērtā pudelē. Tur, protams, liels radošums nav nepieciešams – paņemam korķīti līdzi no mājām un kārotais produkts iegādāts," stāsta Liniņa.

Savukārt LANA izpilddirektors noraida minētos pārmetumus, skaidrojot, ka pircēja vecums tiks pārbaudīts pat divas reizes. Pirmo reizi to veiks ar tādiem autorizācijas līdzekļiem kā, piemēram, "SmartID", līdz ar to drošība būšot līdzīgi kā bankās. Otro reizi to veiks kurjeri. Viņa ieskatā pircēja vecuma pārbaude pat būšot stingrāka nekā veikalos.

Jāatgādina, ka 2013. gadā Saeima lēma aizliegt alkohola tirdzniecību internetā, tomēr Vītols norāda, ka kopš lēmuma stāšanās spēkā alkohola patēriņš Latvijā nav mazinājies, bet gan pieaudzis.



Ieguvēji mazie

Ekonomikas ministrija arī uzskata, ka, ieviešot likumprojektā paredzētās izmaiņas, lielākie ieguvēji būs Latvijas mazie alkoholisko dzērienu ražotāji. Bieži vien mazo ražotāju produkcija netiek pārstāvēta mazumtirdzniecības veikalos, kas nozīmē, ka to produkciju ir ļoti grūti iegādāties un to komercdarbības attīstība ir apgrūtināta. Līdz ar likumprojekta stāšanos spēkā tiks sekmēta Latvijas mazo alkoholisko dzērienu ražotāju produkcijas pieejamība, vienlaikus atvieglojot daudzu tirdzniecības uzņēmumu darbu, kā arī sekmējot nozares attīstību.

Jau iepriekš intervijā portālam "Delfi" Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis norādīja, ka, piemēram, alus nozare Latvijā ir pārregulēta ar aizliegumiem, kas padara mazās alus darītavas Latvijā mazāk konkurētspējīgas nekā citās valstīs Eiropā. "Politiķi pārcentušies. Piemēram, Latvija ir īpaša ar to, ka alus pārdošana internetā ir aizliegta – mazā alus darītava nevar pārdot savus brūvējumus garšas kolekcionāriem vai tautiešiem pasaulē, kas dotu papildu akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa ienākumus Latvijas budžetam," teic Ruņģis, atzīstot, ka tūristiem iesaka "Valmiermuižas alu" pasūtīt interneta veikalā Igaunijā, kur tas ir atļauts un pēc akcīzes pazeminājuma arī cena ir pievilcīga. Ruņģis pat izvērtēja iespēju atvērt "Valmiermuižas alus" interneta veikalu Valgā, lai tirgotu Latvijā brūvēto alu pasaulē, jo Latvijā tas ir aizliegts.