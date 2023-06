Plāno dedzināt Austrumlatgales atkritumus. Kapitāldaļu turētājiem domstarpības

Lai mazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība noslēgusi līgumu ar Pierīgā reģistrētu uzņēmumu par atkritumu sagatavošanu dedzināšanai un to sadedzināšanu. Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību veido Rēzeknes valstspilsēta, kā arī Ludzas un Rēzeknes novadi, kuri uzskata, ka līgums ar uzņēmumu noslēgts, apejot mazākos kapitāldaļu turētājus.

Viens no veidiem, kā panākt Eiropas Savienības regulā noteikto – līdz 2030. gadam poligonos apglabāt vien 10% no saražotajiem atkritumiem –, ir atkritumu dedzināšana jeb reģenerācija. Lēmumu par sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un to reģenerāciju pieņēma arī Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība, kuru veido Rēzeknes valstspilsēta, kā arī Rēzeknes un Ludzas novadi.