Plāno paplašināt atkritumu poligona 'Getliņi' teritoriju

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja šodien atbalstīja poligona "Getliņi" teritorijas attīstīšanu, veicot poligona teritorijas paplašināšanu.

Paplašināšana plānota, SIA "Getliņi eko" iegādājoties papildu teritorijas poligona "Getliņi" tiešā tuvumā.

Kā norādīts pētījumā par "Getliņi eko" attīstības perspektīvām saistībā ar ierobežoto poligona "Getliņi" teritoriju, pēdējo gadu laikā poligonā ir pieņemta gandrīz puse no visā Latvijas teritorijā sadzīves atkritumu poligonos pieņemtā atkritumu apjoma.

Paredzamais poligona "Getliņi" atlikušais darbības laiks ar pašlaik izbūvēto un būvniecībā esošo infrastruktūru, ņemot vērā ekonomikas attīstības tendences, paredzamās iedzīvotāju skaita izmaiņas un norādīto faktoru korelāciju ar atkritumu apjomu valstī, ir 6-7 gadi.

Kā atzīts pētījumā, lai gan aprites ekonomikas politika esot vērsta uz poligonos apglabājamā atkritumu daudzuma ievērojamu samazinājumu, tomēr šīs politikas ietvaros noteikto mērķu sasniegšanai atvēlētais laiks liek meklēt attīstības perspektīvas termiņā līdz septiņiem gadiem.

Poligona "Getliņi" teritorijas attīstīšanai vērtēta iespēja izveidot jaunu poligonu citā vietā, kā arī iegādāties papildu teritorijas blakus esošajam poligonam.

Kā optimālo risinājumu "Getliņi eko" darbības turpināšanai pētījuma veicēji iesaka papildus teritorijas iegādi poligona "Getliņi" tiešā tuvumā, kombinējot to ar atkritumu sadedzināšanas iekārtu izveidošanu poligona teritorijā, tā tuvumā vai citā šai darbībai piemērotā vietā un papildu atkritumu pārstrādes iekārtu izveidošanu poligona teritorijā. Paplašinātās teritorijas ekspluatācija būtu uzsākama ātrāk nekā jauna poligona izveides gadījumā.

Kā ziņots, atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs "Getliņi eko" pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 31,028 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,9% vairāk nekā 2020. gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās par 49,3% un bija 300 490 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Tostarp pērn "Getliņi eko" ieņēmumi no pamatdarbības veidoja 26,368 miljonus eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2020. gadā, ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas samazinājās par 14% un bija 2,193 miljonu eiro apmērā, savukārt ieņēmumi no dārzeņu realizācijas veidoja 2,407 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 2,9%. Vienlaikus kompānijas ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas pērn veidoja 8957 eiro, bet no otrreizējo izejvielu realizācijas kompānijas ieņēmumi bija 51 896 eiro apmērā.

Uzņēmums reģistrēts 1997. gada novembrī, un tā pamatkapitāls ir 6,009 miljoni eiro. Kontrolpakete jeb 97,7% uzņēmuma kapitāla pieder Rīgas domei, bet 2,3% - Ropažu novada domei.