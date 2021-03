Plāno slēgt 'Hanzas maiznīcas' maizes ceptuvi Rīgā

Plāno slēgt AS "Hanzas maiznīca" maizes ceptuvi Rīgā, ražošanu pārceļot uz Lietuvu un Igauniju, informē starptautiskā maiznīcu grupa Ziemeļvalstīs "Lantmännen Unibake", kuru Latvijā pārstāv "Hanzas maiznīca".

Starptautiskā maiznīcu grupa Ziemeļvalstīs "Lantmännen Unibake", pirmdien, 1. martā, paziņoja par saviem plāniem reorganizēt svaigās maizes biznesu Baltijas valstīs. Šī reorganizācijas procesa ietvaros uzņēmums konsolidēs ražošanas procesus Baltijas reģionā. Tāpat arī tiek plānota ceptuves slēgšana Rīgā.

"Lantmännen Unibake" Baltijas reģionā darbojas četras svaigās maizes ceptuves, un Latvijā uzņēmumu pārstāv AS "Hanzas maiznīca". Uzņēmums plāno reorganizēt ražošanas procesus, ieguldot maizes ceptuvju ražošanas līniju ar augstu jaudu modernizēšanā. Līdz ar to tiek plānots slēgt ražošanu Latvijā, to pārceļot uz Lietuvu un Igauniju. Izmaiņas plānots īstenot līdz 2022. gada 1. ceturksnim, un to rezultātā darbu Rīgā varētu zaudēt līdz 90 ražotnes darbinieku.

"Lantmännen Unibake" valdes priekšsēdētājs Baltijā Asso Lankots norāda, ka maizes tirgus Baltijā turpina piedzīvot lielas izmaiņas. Tādēļ, lai spētu pielāgoties šīm pārmaiņām, ko tiešā veidā ietekmē patērētāju paradumi, uzņēmumam nepieciešams radīt apstākļus nākotnes izaugsmei, ieguldot inovācijās un paaugstinot biznesa efektivitāti. Latvija ir un paliks viens no galvenajiem "Lantmännen Unibake" tirgiem. Uzņēmums turpinās veikt komercdarbību Latvijā.

"Ražošanas līniju konsolidēšana un modernizēšana ļaus mums uzlabot kopējā biznesa un maizes ceptuvju efektivitāti, kā arī veicināt produktu kvalitāti. Apzināmies šī lēmuma ietekmi uz uzņēmuma darbiniekiem Latvijā, tādēļ darīsim visu, lai pārmaiņu procesā darbinieki saņemtu visu nepieciešamo atbalstu, tostarp kompensācijas saskaņā ar valsts likumdošanu un praktisku karjeras atbalstu," teic "Hanzas maiznīca" vadītājs un valdes loceklis Uģis Mihņevičs.

"Hanzas maiznīcas" zīmols radies, apvienojot četras maizes ceptuves Latvijā. AS "Hanzas maiznīcas" īpašnieks ir Somijas uzņēmums "Vaasan Oy", kas kopš 2015. gada jūnija kļuvis par starptautiskā Zviedrijas koncerna "Lantmännen" sastāvdaļu. "Hanzas maiznīcas" portfelī ir ap 40 dažādiem svaigās maizes produktiem, kuri galvenokārt tiek pārstāvēti ar tādiem zīmoliem kā "Kungu", "Kuršu", "Pļavas", "Toste", "Rudzu rikas" un "Brokastu", norādīts uzņēmuma mājaslapā.

AS "Hanzas maiznīca" reģistrēta 1994. gadā, savukārt AS "Hanzas maiznīcas" – 1991. gadā. 2019. gadā "Hanzas maiznīcas" apgrozījums bija 18,51 miljons eiro un zaudējumi – 378,48 tūkstoši eiro, tā nodarbināja 160 cilvēkus. "Hanzas maiznīca" apgrozījums 2019. gadā bija 314,70 tūkstoši eiro un peļņa – 12,50 tūkstoši eiro, uzņēmums bija darba devējs deviņiem cilvēkiem. Abiem uzņēmumiem uz šo brīdi nav nodokļu parādu, liecina "Crediweb.lv" dati. Uzņēmuma reģistrā norādīts, ka abu juridisko personu patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams.