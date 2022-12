Plānots pārdot 'Rīgas miesnieks' zīmola īpašnieku un pārējās 'HKScan' grupas Baltijas kompānijas

Somijas uzņēmums "HKScan" ir parakstījis līgumu par savu Baltijas meitasuzņēmumu AS "HKScan Estonia", UAB "HKScan Lietuva" un AS "HKScan Latvia", kas ražo produkciju ar zīmolu "Rīgas miesnieks", akciju pārdošanu Igaunijas uzņēmumam AS "Maag Grupp", liecina "HKScan" paziņojums biržai.

Plānotā darījuma summa ir 90 miljoni eiro.

"Baltijas biznesa pārdošana uzlabos "HKScan" rentabilitāti un nostiprinās tā bilanci. Turklāt pārdošanas darījums vairos mūsu spēju palielināt darbības efektivitāti un īstenot mūsu ilgtermiņa stratēģiju - kļūt par daudzpusīgu pārtikas uzņēmumu," saka "HKScan" pagaidu izpilddirektors Juha Ruohola.

Paredzams, ka darījums tiks pabeigts 2023. gada otrajā pusē, un tam ir nepieciešami Igaunijas un Latvijas regulatoru apstiprinājumi.

"HKScan" Baltijas meitasuzņēmumu uzņēmējdarbība un personāls netiks nodots jaunajam īpašniekam līdz darījuma noslēgšanai.

"HKScan Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 50,17 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2% vairāk nekā 2020. gadā, kā arī kompānijas peļņa pieauga par 14,4% un bija 702 537 eiro.

Kompānija "HKScan Latvia" reģistrēta 1992. gadā, un kopš 1998.gada tā ietilpst "HKScan" grupā. "HKScan Latvia" lielākais akcionārs ir Somijas "HKScan" (99,87%). Kompānijas pamatkapitāls 2,214 miljoni eiro. "HKScan" ir viena no lielākajām pārtikas produktu ražošanas kompānijām Ziemeļvalstīs un ietver gaļas pārstrādes uzņēmumus Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Baltijas valstīs.

"Maag grupp" ir Igaunijas pārtikas koncerns, kurā ietilpst tādi uzņēmumi, kā "Tere", "Farmi Piimatoostus", "Rannarootsi Lihatoostus", "Pouttu", "Avalon Foods" un citi.