Pļaviņu HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdenslīmeni

AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ūdenskrātuvē būs pazemināts ūdenslīmenis hidrotehnisko būvju atjaunošanas veikšanai, informē uzņēmums.

No 14. augusta līdz 29. septembrim (ieskaitot) remontdarbu veikšanai Pļaviņu HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 68,5 m līdz 69,14 m LAS 2000,5. Atkarībā no hidroloģiskajiem apstākļiem upē un elektroenerģijas sistēmas nosacījumiem, ārkārtas situācijās ūdens līmenis var tikt pazemināts līdz 67,50 m LAS atzīmei.

Šajā laikā notiks būvprojekta "Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu atjaunošana" 2. kārtas zemūdens konstrukciju atjaunošanas darbi – bojāto dzelzsbetona virsmu atjaunošana mainīgajā un zemūdens līmeņa zonā.

Sazinoties ar vietējām pašvaldībām un uzņēmējiem, visām pusēm piemērotākais izvēlētais darbu veikšanas periods Pļaviņu HES remontdarbiem ar ūdens līmeņa pazemināšanu ir vasaras otrajā pusē, skaidro "Latvenergo".

AS "Latvenergo" aicina Daugavas HES ietekmes zonā esošās pašvaldības informēt iedzīvotājus un uzņēmumus par ūdens līmeņa pazemināšanu Pļaviņu HES ūdenskrātuvēs atjaunošanas darbu veikšanai.

Ūdenslīmeņa svārstības būs novērojamas arī Pļaviņu HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošo pašvaldību teritorijās: Aizkraukles, Jēkabpils, Salas un Sēlpils novadā. Pļaviņu HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošajiem iedzīvotājiem un strādājošiem uzņēmējiem, kuru nodarbošanās saistīta ar ūdens izmantošanu, jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā, ka ūdenslīmeņa atkāpšanās ir atkarīga no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma pakāpes.