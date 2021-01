Precizētas prasības universālā pasta pakalpojuma sniedzēju konkursa pretendentiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi izmaiņas noteikumos, kas precizē prasības pretendentam, kas piedalīsies konkursā un kļūs par jauno universālā pasta (UP) pakalpojuma sniedzēju no 2022. gada 1. janvāra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

SPRK šogad līdz martam plāno rīkot konkursu, izvēloties jauno UP pakalpojuma sniedzēju, kurš nodrošinās UP pakalpojuma saistības Latvijā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim. Līdz šā gada 31.decembrim šo pienākumu pilda VAS "Latvijas Pasts".

"Strādājot pie noteikumu izmainām un konkursa izsludināšanas lēmuma, vienlīdz organizējām vairākas tikšanās ar nozares pārstāvjiem, tostarp Latvijas preses izdevēju asociāciju, lai saņemtu pēc iespējas plašāku ieinteresēto pušu viedokli. Noteikumos esam aktualizējuši prasības pretendentiem, sekmējot konkurenci un interesi dalībai konkursā. Situācija pasta tirgū ir būtiski mainījusies, kas pieprasa arī dinamiskākas izmaiņas konkursa noteikumos, pēc kuriem pretendenti iesniegs savus piedāvājumus un mums būs jāizvēlas tas pakalpojumu sniedzējs, kas atbildīs augstākajam vērtējumam," stāsta Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka konkursa pretendentiem ir jābūt vismaz piecu gadu ilgai pieredzei pasta pakalpojumu, kā arī pārrobežu pasta pakalpojumu sniegšanā. Taču attiecībā uz UP pakalpojuma sarakstā ietverto pasta pakalpojumu sniegšanu pieredze nav obligāta. Lielai daļai pasta operatoru nav šādas pieredzes, piemēram, abonētās preses piegādē, kas ir daļa no UP pakalpojuma. SPRK ieskatā, šāds nosacījums būtiski ierobežotu potenciālos konkursa pretendentus dalībai konkursā.

Vienlaikus SPRK konkursa izsludināšanas lēmumā ir ietvērusi virkni prasību, kas konkursa pretendentiem būs jāievēro, piemēram, pakalpojumu kvalitātes rādītāji, savukārt noteikumi paredz norādīt starpnieku piesaisti, ja tāda ir plānota, dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus u.c.

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Priekšlikumi saņemti no Satiksmes ministrijas, VAS "Latvijas Pasts" un SIA "AC Kurzemes Vārds". Ar viedokļu apkopojumu un noteikumu grozījumiem aicinām iepazīties SPRK mājaslapā.

Noteikumu grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Latvijas Vēstnesī. UP pakalpojums ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Savukārt UP pakalpojuma sniedzējs ir Pasta likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts pasta komersants.