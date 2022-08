Pretendenti Liepājas cietumu piedāvā uzbūvēt par 128 vai 139 miljoniem eiro

Liepājas cietuma būvniecības konkursā ir pieteikušies divi pretendenti, kas objektu piedāvā uzbūvēt par 128 vai 139 miljoniem eiro, informēja Tieslietu ministrijā (TM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepirkuma komisija ir saņēmusi abu pretendentu - AS "UPB" un SIA "Citrus Solutions" - galīgos piedāvājumus konkursā par jaunā cietuma kompleksa būvēšanu Liepājā, Alsungas ielā 29. "UPB" darbus piedāvā veikt par kopumā 139 525 387 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis, savukārt SIA "Citrus Solutions" - par 128 845 529 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Būvniecības iepirkuma piedāvājumu izskatīšana un lēmuma pieņemšana par uzvarētāju, atbilstoši projekta īstenošanas plānam, iepirkuma komisijai jāveic līdz 6. oktobrim.

Pēc abu pretendentu sākotnējo piedāvājumu saņemšanas 16. februārī iepirkuma komisija ir izskatījusi saņemtos piedāvājumus un veikusi vairākas sarunas ar pretendentiem, pārrunājot visas sīkākās piedāvājumu detaļas un pasūtītāja prasības, tādējādi novēršot neprecizitātes un iespējamos pārpratumus būvniecības laikā, vēsta TM. Iepirkuma komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konkursa procedūras ar sarunām norises gaitā ir atbildējusi uz vairāk nekā 330 pretendentu uzdotajiem jautājumiem.

Ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas izmaiņas pēc sākotnējo piedāvājumu saņemšanas un šo izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām, pretendenti 30.maijā pēc iepirkuma komisijas lūguma iesniedza precizētos piedāvājumus.

Izskatot pretendentu iesniegtos precizētos piedāvājumus, iepirkuma komisija kopīgi ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, lai mazinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecības izmaksas, ir veikusi precizējumus, papildinājumus un korekcijas iepirkuma dokumentācijā, kuras nepasliktina cietuma kompleksa funkcionalitāti un drošību.

Jau vēstīts, ka Liepājas cietuma projekta realizācijā tika izmantota "design&build" jeb "projektē un būvē" metode, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā pakalpojumā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, no uzvarētāja tika prasīts uzņemties pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu.

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību plānots pabeigt 34 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu. Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra lēmumam TM nepieciešamības gadījumā var pagarināt Liepājas cietuma projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu pabeigšanas termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim, ja Liepājas cietuma būvniecības konkursa procedūrā ar sarunām iespējams panākt pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu.

Līdz šim Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai ir izdarīti vairāki priekšdarbi - izraudzīts piedāvājums Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai, kā arī izvēlēta jaunā cietuma būvniecības iepirkuma procedūra, kas, TM skatījumā, nodrošinās pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu. Tāpat veikta cietuma teritorijas ģeotehniskā izpēte un teritorijas atmežošana, sagatavojot teritoriju būvdarbu uzsākšanai.

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, no tām sešas ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ēkas un infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst cietuma vajadzībām, jo arī sākotnēji netika būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas. Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.

Kā uzsver TM, jaunais Liepājas cietums ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu. TM norāda, ka kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, nepieciešamo aprīkojumu, nodokļus, nepārsniegs Ministru kabineta lēmumā par Liepājas cietuma būvniecību iepriekš noteiktos 146 898 298 eiro.

Kā liecina informācija portālā "Firmas.lv", uzņēmums "Citrus Solutions" dibināts 2005.gadā, un tā pamatkapitāls ir 5 070 999 eiro. Uzņēmums 2020.gadā apgrozīja 23,7 miljonus eiro, savukārt gadu noslēdza ar peļņu aptuveni miljona eiro apmērā. "Citrus Solutions" ir tehnoloģiju kompānija SIA "Tet" grupas uzņēmums.

Uzņēmumu "UPB" dibināts 1991.gadā, un tā pamatkapitāls ir 15 720 304 eiro. Latvijas būvniecības un industriālais koncern "UPB" patiesie labuma guvēji ir Uldis Pīlēns, Māris Mors un Madara More. "UPB" koncerna apgrozījums 2020.gadā bija 237 miljoni eiro, bet peļņa - 13,3 miljoni eiro.