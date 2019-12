'Printful' ASV tiesā iesūdz 'Printify' par negodīgu komercpraksi

Informācijas tehnoloģijas (IT) uzņēmuma "Draugiem Group" ietilpstošais ASV strādājošais uzņēmums "Printful, Inc." otrdien Ziemeļkalifornijas apgabala Sanfrancisko tiesā iesniedzis prasību pret tiešsaistes tehnoloģiju uzņēmumu "Printify, Inc" par vairāku ASV tiesību aktu pārkāpumiem, tajā skaitā intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, negodīgu komercpraksi un iedzīvošanos uz citu darba rēķina, portālu "Delfi" informēja "Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks.

"Delfi" jau rakstīja, ka "Printify" ir vietne, kas darbojas kā saikne starp "drukāšanas pēc pieprasījuma" ražotnēm un internetveikaliem. Interneta veikalu uzturētāji var tajā izveidot dažādus individuāla dizaina produktus kā T-kreklus, somas un citus. Šie produkti uzrādās to izveidotāju interneta veikalos, bet "Printify" nodrošina šo veikalu automātisku saikni ar apdrukas uzņēmumiem, ļaujot tiem katru veikalā nopirkto preci apdrukāt un nosūtīt pircējam. Līdzīgs ir arī uzņēmuma "Printful" biznesa modelis, tomēr, atšķirībā no "Printify", "Printful" preču apdruku veic pats sev piederošās ražotnēs. "Printful" darbību uzsāka 2013. gadā, bet "Printify" – divus gadus vēlāk.

Kā informē uzņēmumā, "Printful" savā prasībā norāda, ka atbildētājs "Printify" ir šķietami nelegāli nokopējis un pārveidojis "Printful" radīto "Woocommerce" integrācijas programmatūras kodu, kas paredzēts ērtu pasta izmaksu uzstādīšanai un aprēķinam, lai lietotāji varētu iegūt precīzas sūtīšanas izmaksas saviem produktiem.

Pirmo "Woocommerce" integrācijas programmatūras kodu "Printful" publicēja 2014. gada oktobrī, pēc kā sekoja ilgstošs integrācijas funkcionalitātes uzlabošanas posms, kurā tika ieguldīti lieli cilvēkresursi, zināšanas, laiks un finanšu līdzekļi.

2017. gada jūnijā "Printful" nāca klajā ar jaunu un uzlabotu "Woocommerce" integrācijas programmatūras koda versiju, bet to, kā norādīts pieteikumā, "Printify" ir šķietami nelegāli nokopējis un pāris mēnešu vēlāk publiskojis kā savu pirmo, pašu izstrādāto "Woocommerce" programmatūras kodu.

"Printful" prasības pieteikumā norādījis, ka jebkura rīcība, kuras ietvaros kāds kopē un attiecīgi aizskar tā intelektuālā īpašuma tiesības, neatbilst godīgai komercpraksei, pārkāpj piemērojamos tiesību aktus gan konkurences, gan intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

"Mēs "Printful" strādājām godīgi, ievērojot ne tikai piemērojamās tiesību normas, bet arī augstas ētikas normas un principus, tāpēc mums nav un arī turpmāk nebūs pieņemama rīcība, kad kāds varētu aizskart tiesības uz mūsu intelektuālo īpašumu," komentējusi "Printful" galvenā juriste Baiba Orbidāne.

"Printify" pārstāvji Artis Kehris un Jānis Berdigans novembrī intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" noliedza, ka būtu iedvesmojušies no sava gados vecākā konkurenta – gan nosaukumu, gan logo iespējamā līdzība esot tikai sakritība.

Pēc Uzņēmumu reģistru apkalpojošās firmas "Lursoft" datiem, AS "Printful Latvija" 2018. gadā apgrozīja 11,46 miljonus eiro un gadu noslēdza ar 4,23 miljonu eiro peļņu. ASV uzņēmuma "Prinful Inc." un Latvijas "Printful Latvia" kopējais apgrozījums 2018. gadā sasniedza 77 miljonus ASV dolāru (67,25 miljonus eiro), savukārt 2017. gadā tie bija 46 miljoni dolāri (38,356 miljoni eiro).

Latvijā darbojas arī uzņēmums "Printify Development", kura vienīgais īpašnieks ir ASV Delavēras štatā reģistrētais "Printify Inc.". Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā bija 2,2 miljoni ASV dolāru, bet 2018. gadā tas sasniedza jau 10,3 miljonus dolāru. "Printify Development" 2018. gadā apgrozīja 1,07 miljonus eiro un gadu noslēdza ar 105 554 eiro peļņu, liecina "Lursoft" dati.

Abi uzņēmumi iekļuvuši prestižajā ASV biznesa žurnāla "Inc." veidotajā 5000 straujāk augošo uzņēmumu topā, kas tika publiskots šā gada 14. augustā. "Printify" ierindots 24. vietā, "Printful" – 564. vietā.

"Inc." žurnāla tops veidots, balstoties uz uzņēmumu apgrozījuma datiem no 2015. līdz 2018. gadam. Lai kvalificētos sarakstā, minimālajam apgrozījumam 2015. gadā bija jāsasniedz vismaz 100 tūkstošu dolāru un 2018. gadā – divus miljonus dolāru.