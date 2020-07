'Printify' būs jāmaksā 'Printful' 100 000 ASV dolāru strīdā par negodīgu komercpraksi

ASV tiesa ceturtdien apstiprinājusi vienošanos, kas mediācijas procesā panākta starp informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumā "Draugiem Group" ietilpstošo ASV strādājošo uzņēmumu "Printful, Inc." un tiešsaistes tehnoloģiju uzņēmumu "Printify, Inc" strīdā par vairāku ASV tiesību aktu pārkāpumiem, tajā skaitā intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, negodīgu komercpraksi un iedzīvošanos uz citu darba rēķina, portālu "Delfi" informēja "Printify, Inc" juriste Anita Kehre.

Savukārt "Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks portālu "Delfi" informēja, ka ASV Ziemeļkalifornijas apgabala Sanfrancisko tiesa ir pieņēmusi lēmumu izdot rīkojumu "Printful" prasībā pret "Printify", kurā tiks atzīts, ka "Printify" ir pārkāpis ASV federālos normatīvos aktus un ir nelikumīgi aizskāris "Printful" intelektuālā īpašuma tiesības.

"Ceram, ka "Printify" vadība pildīs tiesneša apstiprināto pienākumu izvairīties no intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. "Printful" biznesa pamatvērtības raksturo cieņa pret klientiem un darba spēku, taisnīga nodokļu samaksa, godīga konkurence un intelektuālas jaunrades autorības respektēšana. To pašu sagaidām no citiem nozares spēlētājiem," lietas atrisinājumu komentējusi "Printful" galvenā juriste Baiba Orbidāne, piebilstot, ka uzņēmums gatavs arī turpmāk vērsties tiesā par līdzīgiem pārkāpumiem.

Abi uzņēmumi panākuši vienošanos, kas ietver vairāk nekā 100 000 ASV dolāru kompensācijas izmaksu "Printful" un pienākumu "Printify" saskaņā ar tiesas izdoto rīkojumu turpmāk neveikt darbības, kas aizskar "Printful" intelektuālā īpašuma tiesības, informēja Palkavnieks.

Savukārt Kehre atzīmēja, ka "Printify" advokāts Alons Levijs atzīmējis, ka "liela mēroga prāvas ASV bieži tiek izmantotas kā biznesa taktika, nevis kā mehānisms, lai novērstu faktisko kaitējumu. Es priecājos, ka šajā gadījumā mēs varējām pārliecināt "Printful", ka tiesvedības turpināšanai nav jēgas".

"Tā kā esmu bijis personīgi iesaistīts citos agrīnajos tiesvedības karos par publiski pieejamā atvērtā koda izmantošanu, man vienmēr sagādā vilšanos redzēt, kā uzņēmumi mēģina pārvērst atvērtā koda licenci (GPL) no sadarbības rīka, kura mērķis ir kopienas labums, par rīku, ar kuru uzņēmums grib gūt finansiālu labumu. "Printful" problēmu šeit, ja tāda patiešām kādreiz bija, varēja atrisināt ar vienkāršu tālruņa zvanu. Tā vietā viņi skrēja uz tiesu, un šīs taktikas rezultāts ir tāds, ka vienīgie ļaudis, kas patiešām nopelnīja naudu šajā lietā, bija abu pušu juristi," advokāta teikto citēja Kehre.

"Delfi" jau rakstīja, ka "Printify" ir vietne, kas darbojas kā saikne starp "drukāšanas pēc pieprasījuma" ražotnēm un internetveikaliem. Interneta veikalu uzturētāji var tajā izveidot dažādus individuāla dizaina produktus kā T-kreklus, somas un citus. Šie produkti uzrādās to izveidotāju interneta veikalos, bet "Printify" nodrošina šo veikalu automātisku saikni ar apdrukas uzņēmumiem, ļaujot tiem katru veikalā nopirkto preci apdrukāt un nosūtīt pircējam. Līdzīgs ir arī uzņēmuma "Printful" biznesa modelis, tomēr, atšķirībā no "Printify", "Printful" preču apdruku veic pats sev piederošās ražotnēs. "Printful" darbību uzsāka 2013. gadā, bet "Printify" – divus gadus vēlāk.

Kā iepriekš informēja uzņēmumā, "Printful" savā prasībā norādījis, ka atbildētājs "Printify" ir šķietami nelegāli nokopējis un pārveidojis "Printful" radīto "Woocommerce" integrācijas programmatūras kodu, kas paredzēts ērtu pasta izmaksu uzstādīšanai un aprēķinam, lai lietotāji varētu iegūt precīzas sūtīšanas izmaksas saviem produktiem.

Pirmo "Woocommerce" integrācijas programmatūras kodu "Printful" publicēja 2014. gada oktobrī, pēc kā sekoja ilgstošs integrācijas funkcionalitātes uzlabošanas posms, kurā tika ieguldīti lieli cilvēkresursi, zināšanas, laiks un finanšu līdzekļi.

2017. gada jūnijā "Printful" nāca klajā ar jaunu un uzlabotu "Woocommerce" integrācijas programmatūras koda versiju, bet to, kā norādīts pieteikumā, "Printify" ir šķietami nelegāli nokopējis un pāris mēnešu vēlāk publiskojis kā savu pirmo, pašu izstrādāto "Woocommerce" programmatūras kodu.

"Printful" prasības pieteikumā norādījis, ka jebkura rīcība, kuras ietvaros kāds kopē un attiecīgi aizskar tā intelektuālā īpašuma tiesības, neatbilst godīgai komercpraksei, pārkāpj piemērojamos tiesību aktus gan konkurences, gan intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

"Mēs "Printful" strādājām godīgi, ievērojot ne tikai piemērojamās tiesību normas, bet arī augstas ētikas normas un principus, tāpēc mums nav un arī turpmāk nebūs pieņemama rīcība, kad kāds varētu aizskart tiesības uz mūsu intelektuālo īpašumu," komentējusi "Printful" galvenā juriste Baiba Orbidāne.

Savukārt "Printify" vadība "Printful Latvia" izvēlēto konkurences cīņas metodi – iesūdzēt "Printify" tiesā par negodīgu komercpraksi – iepriekš vērtēja kā "melno PR".

"Printify" dibinātājs Jānis Berdigans aģentūrai LETA iepriekš teica, ka par prasības pieteikumu ASV tiesā uzzinājis tikai no publikācijām Latvijas medijos un patlaban, kamēr ASV advokāti vēl iepazīstas ar iesniegtajiem materiāliem, plašākus komentārus par lietas būtību nesniegs.

Viņš uzsvēra, ka "jebkurš komersants var iesūdzēt tiesā jebkuru". Berdigans piebilda, ka tiesas uzdevums ir izvērtēt, vai pieteikums ir pamatots un vai to virzīt tālāk.

Viņš uzskata, ka, nepārprotami, tas ir "melnais PR" un konkurentu centieni graut "Printify" reputāciju Latvijas auditorijā, vēstīja aģentūra LETA.

"Acīmredzot "Draugiem Group", kuru grupā ietilpts "Printful", ir neapmierināti ar konkurenci un zemākām cenām, ko mēs nodrošinām, tāpēc cenšas likt šķēršļus mūsu darbā, izmantojot tiesvedību. Man ir žēl, ka latvieši šādā veidā izvēlās cīnīties ar konkurenci," iepriekš pauda "Printify" dibinātājs.

Jau vēstīts, ka "Printify" pārstāvji Artis Kehris un Jānis Berdigans iepriekš intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" noliedza, ka būtu iedvesmojušies no sava gados vecākā konkurenta – gan nosaukumu, gan logo iespējamā līdzība esot tikai sakritība.



Abi uzņēmumi iepriekš iekļuvuši prestižajā ASV biznesa žurnāla "Inc." veidotajā 5000 straujāk augošo uzņēmumu topā, kas tika publiskots šā gada 14. augustā. "Printify" ierindots 24. vietā, "Printful" – 564. vietā.

"Inc." žurnāla tops veidots, balstoties uz uzņēmumu apgrozījuma datiem no 2015. līdz 2018. gadam. Lai kvalificētos sarakstā, minimālajam apgrozījumam 2015. gadā bija jāsasniedz vismaz 100 tūkstošu dolāru un 2018. gadā – divus miljonus dolāru.