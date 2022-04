'Printify' piedāvā atbalstu ukraiņiem sava tiešsaistes biznesa sākšanai

Paužot atbalstu un solidaritāti karadarbības skartajai Ukrainai un tās iedzīvotājiem, pašmāju uzņēmums "Printify" ir izveidojis atbalsta programmu, kas Ukrainas pilsoņiem piedāvā īpaši atvieglotus nosacījumus, lai sāktu savu tiešsaistes biznesu.

"Printify" ir tiešsaistes platforma, kas nodarbojas ar dažādu produktu apdruku pēc pieprasījuma un preču nosūtīšanu pircējiem bez tiešas pārdevēja iesaistes. Tā savieno individuālos uzņēmējus ar drukas pakalpojumu nodrošinātājiem visā pasaulē, sniedzot iespēju sākt savu tiešsaistes biznesu bez sākotnējām investīcijām un riska. Ukrainas iedzīvotāju atbalsta programmas ietvaros uzņēmums ikvienam jaunajam platformas lietotājam piedāvā 100 ASV dolāru vērtu kredītu sava tiešsaistes veikala atvēršanai, tādējādi palīdzot noformēt pirmos pasūtījumus, kas nepieciešami veiksmīgai biznesa uzsākšanai. Tāpat Ukrainas iedzīvotājiem, kuri izmanto piedāvāto programmu, tiek piešķirts sešu mēnešu "Printify Premium" servisa abonements, kas nodrošina līdz pat 20% lielu atlaidi visām platformā pieejamajām produktu kategorijām. Lai sāktu savu biznesu, topošajiem uzņēmējiem nepieciešama vien pieeja datoram ar interneta savienojumu un personalizēta ideja, ko piedāvāt potenciālajiem pircējiem visā pasaulē.

"Latvijā mēs dzīvojam priviliģētā sabiedrībā, kurai ir iespēja paust savu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, un arī uzņēmums "Printify" jau kopš pirmajām dienām seko līdzi kara situācijai un meklē iespējas, kā proaktīvi palīdzēt Ukrainas sabiedrībai un tostarp arī mūsu kolēģiem no šī reģiona. Tā kā regulāri ziedojumi ir tikai viens no veidiem, kā varam sniegt savu palīdzību, šobrīd platformā esam sākuši arī jaunu programmu, kas ļauj bez darba palikušajiem ukraiņiem pašiem nopelnīt iztiku. Lai arī apzināmies, ka mūsu spēkos nav palīdzēt visai Ukrainas tautai, tomēr ticam, ka digitalizācijas laikmetā, kad e-komercija ir viena no nozīmīgākajiem biznesa jomām, šī iespēja vismaz daļai ukraiņu kalpos kā atspēriena punkts, lai jau tuvākajā nākotnē pamazām spētu atgriezties pie saviem kādreizējiem dzīves apstākļiem," komentē "Printify" mārketinga vadītājs Dāvis Sārmiņš.

Printify ir tehnoloģiju platforma, kas nodarbojas ar apdruku pēc pieprasījuma un preču nosūtīšanu pircējiem bez tiešas pārdevēja iesaistes. Jaunuzņēmumu 2015. gadā izveidoja Jānis Berdigans, Artis Kehris un Gatis Dukurs. Šobrīd Printify komandu veido jau vairāk nekā 650 darbinieki no 22 pasaules valstīm, no kuriem lielākā daļa strādā uzņēmuma galvenajā mītnē Rīgā.