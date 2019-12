Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Draugiem Group" struktūrā iekļautais ASV strādājošais uzņēmums "Printful, Inc." otrdien Ziemeļkalifornijas apgabala Sanfrancisko tiesā iesniedzis prasību pret tiešsaistes tehnoloģiju uzņēmumu "Printify, Inc" par vairāku ASV tiesību aktu pārkāpumiem, tajā skaitā intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, negodīgu komercpraksi un iedzīvošanos uz citu darba rēķina. "Printify" šādu sava konkurenta soli nodēvējis par "melno PR", kas cenšoties graut uzņēmuma reputāciju.

Portāla "Delfi" uzrunātie eksperti norāda, ka gadījums nav tipisks un zīmīgi, ka prasība iesniegta tieši ASV, nevis Latvijā, kur, iespējams, vairākas no tiesību normām nevarētu tikt piemērotas.

Jāpiebilst, ka lielākā daļa "Delfi" uzrunāto valstī vadošo IT un tehnoloģiju uzņēmumu ekspertu nevēlējās komentēt, kuram no uzņēmumiem, "Printful" vai "Printify", varētu būt taisnība mazās biznesa vides Latvijā vai tiesā iesniegtās prasības sarežģītības dēļ. Tāpēc nozares uzņēmumu vietā piedāvājam IT drošības kompānijas "Possible Security" vadošā pētnieka Kirila Solovjova, kā arī "Sorainen" juristes, kas specializējusies intelektuālā īpašuma jautājumos, Ievas Andersones viedokli.

"Delfi" jau rakstīja, ka "Printify" ir vietne, kas darbojas kā saikne starp "drukāšanas pēc pieprasījuma" ražotnēm un interneta veikaliem. Interneta veikalu uzturētāji var tajā izveidot dažādus individuāla dizaina produktus, piemēram, T-kreklus, somas un citus. Šie produkti uzrādās to izveidotāju interneta veikalos, bet "Printify" nodrošina šo veikalu automātisku saikni ar apdrukas uzņēmumiem, ļaujot tiem katru veikalā nopirkto preci apdrukāt un nosūtīt pircējam. Līdzīgs ir arī uzņēmuma "Printful" biznesa modelis, tomēr atšķirībā no "Printify" "Printful" preču apdruku veic pats sev piederošās ražotnēs. "Printful" darbību uzsāka 2013. gadā, bet "Printify" – divus gadus vēlāk.

Kā informē uzņēmumā, "Printful" savā prasībā norāda, ka atbildētājs "Printify" ir šķietami nelegāli nokopējis un pārveidojis "Printful" radīto "Woocommerce" integrācijas programmatūras kodu, kas paredzēts ērtai pasta izmaksu uzstādīšanai un aprēķinam, lai lietotāji varētu iegūt precīzas savu produktu sūtīšanas izmaksas.