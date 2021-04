Prognozē pasīvo koka konstrukciju pieprasījuma pieaugumu

Koka konstrukciju būves varētu kļūt arvien pieprasītākas, jo tā apvieno klimatam un Latvijas ekonomikai draudzīgus risinājumus, uzskata būvnieki no "RERE Grupas." Uzņēmums šobrīd strādā pie Ogres Centrālā bibliotēkas, kas ir tuvu celtniecības darbu noslēgumam.

Konstrukciju galvenais materiāls ir koks – GLT (vienvirziena līmētas) un CLT (krusteniski līmētas) koka konstrukcijas: paneļi, sijas un kolonnas.

Viena no šādām ēkām – Ogres Centrālā bibliotēka – ir tuvu celtniecības darbu noslēgumam. Apvienojumā ar viedām tehnoloģijām plānots, ka jaunā ēka saudzīgi izmantos siltumu, dabīgo apgaismojumu, ārtelpas funkcionālo plānojumu, skaidro būvnieki. Līdz ar koka paneļu tehnoloģiju plašāku izmantošanu Latvijas būvuzņēmēji gūst pieredzi šādu projektu īstenošanā. Ogres Centrālās bibilotēkas būvuzņēmējs ir RERE Gupa uzņēmums RERE Būve, kas šo ēku ceļ pēc apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma, izmantojot digitālo būves modeli (BIM).

""Projektēt un būvēt" modelim šādā ēkā ir īpašas priekšrocības, jo izmantojot gatavās koka konstrukcijas, izšķiroša nozīme ir precizitātei. Projektēšanas un būvniecības pakalpojumi viena līguma ietvaros ļauj vienoti pārredzēt katru procesu un soli. Apvienojumā ar detalizēti izstrādāto BIM sistēmu varam sasniegt vēl augstāku efektivitāti," komentē uzņēmuma projektu direktors Arvis Mūrnieks.

"Projektēt un būvēt" (no angļu val. build and design) priekšrocība ir iegūtais laiks, jo vienlaicīgi var tikt veikti projektēšanas darbi un arī uzsākti būvdarbi. Šo principu arvien biežāk izvēlas arī publiskais pasūtītājs, šādā veidā mazinot riskus, kas ir saistīti ar projektētāja, būvuzņēmēja un pasūtītāja iespējamām nesaskaņām.

Tā kā CLT sastāv no vairākām koka kārtām, kas salīmētas šķērsvirzienā, tad iegūtais materiāls novērš koka nevēlamās īpašības: piebriešanu, izplešanos, izžūšanu un saraušanos. Tomēr viens no izaicinājumiem ir koka konstrukciju pasargāšana no laikapstākļu ietekmes to uzstādīšanas laikā, jo nokrišņu ietekmē paneļi var sākt zilēt un deformēties. Tāpēc svarīgi izmantot dažādus speciālus atbalsta līdzekļus un paņēmienus, kuru izvēle katrā projektā ir jāizskata atsevišķi.

Jautājums, kas saistās ar drošu koka izmantošanu, it īpaši daudzstāvu koka ēkās, ir ugunsdrošība, norāda "ŖERE Group." Tāpēc ēkās tiek uzstādītas sprinkleru jeb automātiskās ūdens izsmidzināšanas sistēmas, kā arī jau projekta izstrādē tiek paredzēti droši evakuācijas ceļi.

Ogres bibliotēka tiks veidota kā pasīvā ēka, kam būs siltumsūknis, kas darbosies sistēmā ar siltuma atgūšanu no kanalizācijas notekūdeņiem, kā arī lietusūdens savākšanas tehnoloģija, kas ļaus lietusūdeni iepludināt zaļās augu sienas automātiskajā laistīšanas sistēmā. Šādi risinājumi kopā ar viediem ēkas pārvaldības rīkiem, piemēram, automātisku apgaismojuma intensitātes regulēšanu atkarībā no dienasgaismas spilgtuma, ir inovatīvi un tiks izmantoti arī praktiski.

Koks ir atjaunojams materiāls, un tas sevī iekļauj CO2 izmešus, līdz ar to koka konstrukcijas ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā attīstīt klimatneitrālu būvniecību Latvijā. Jebkura būvniecība prasa enerģijas patēriņu. Salīdzinot, piemēram, cementa ražošanu ar koka sagatavošanu, pirmā būs daudzkārt energoietilpīgāka, bet, lai iegūtu koka būvmateriālu, enerģijas patēriņš būs daudzkārt mazāks.

Ogres Centrālās bibliotēkas jaunbūves pasūtītājs ir Ogres novada pašvaldība. Šī ir viena no pirmajām publiskajām ēkām Latvijā, kas būvēta no CLT un GLT koka konstrukcijām. Šobrīd darbi Ogres Centrālās bibliotēkas jaunbūvē ir nobeiguma posmā – noslēgumā ievirzījušies fasādes apdares 1. stāva koka apšuvuma darbi, apdares darbi iekštelpās, koka konstrukciju apdares darbi – slīpēšana un beicēšana, saules paneļu un zaļo sienu uzstādīšana, zaļā jumta izbūve, inženiersistēmu gala iekārtu montāža un regulēšana. Paralēli darbiem būvē notiek arī teritorijas labiekārtošana ar bruģa seguma ieklāšanu, terases izbūvi, margu montāžu un citiem darbiem